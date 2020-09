Was tun, wenn man die Corona-Maske vergessen hat? Man bedeckt die Mund- und Nasenpartie einfach mit dem Haustier. So, oder so ähnlich, dürfte der Gedankengang eines Mannes aus Manchester ausgesehen haben, der eine große Schlange als Mundschutz verwendete. Der Mann hatte sich das Tier in einem Bus um den Kopf gewickelt.

Er war mit dem Reptil um Nacken und Mund im Großraum der britischen Stadt Manchester unterwegs. „Nicht einer hat auch nur mit der Wimper gezuckt“, berichtete eine Frau der Nachrichtenagentur PA. Sie selbst habe das lustig gefunden.

Coronavirus England: Maskenpflicht in Bussen

Später schlängelte sich das Tier beim dem Vorfall am Montag auch noch über eine Stange im Bus. In den öffentlichen Verkehrsmitteln in England besteht Maskenpflicht. Bei wem es sich um den Mann handelte, war am Mittwoch noch unklar.

Corona-Masken: Schlangenhaut nicht akzeptiert

Ein Sprecher der Verkehrsbehörde in Manchester reagierte humorvoll: Als Ersatz für richtige Masken würden Tücher und Schals akzeptiert, nicht aber Schlangenhaut - „vor allem nicht, wenn sie noch an der Schlange befestigt ist“. Ein Sprecher des Busunternehmens fand den Vorfall dagegen überhaupt nicht lustig: „Die Sicherheit unserer Kunden und Angestellten hat absolute Priorität. Wir sind schockiert über die Berichte und nehmen sie sehr ernst.“

