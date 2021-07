Sommer Urlaub zu machen, sitzt angesichts der wieder deutlich gestiegenen Inzidenzen und Zahlen quasi auf gepackten Koffern. Andere stehen womöglich noch vor der Frage: Wer sich entschieden hat, imzu machen, sitzt angesichts der wieder deutlich gestiegenenundquasi auf gepackten Koffern. Andere stehen womöglich noch vor der Frage: In welchen Ländern ist Urlaub 2021 möglich

In Europa steigen die Corona-Zahlen und die Inzidenzen wieder an – Regeln werden verschärft.

steigen die Corona-Zahlen und die Inzidenzen wieder an – Regeln werden verschärft. Die Delta-Variante des Coronavirus ist auf dem Vormarsch und in vielen Ländern bereits dominant .

bereits . Das RKI hat nun weitere Länder als Hochinzidenzgebiet eingestuft.

eingestuft. Doch welche Bedeutung und Folgen hat es, wenn ein Land als Hochinzidenzgebiet eingestuft wird? Welchen Ländern könnte das drohen? Und wie verhält es sich mit der Quarantäne? Ein Überblick:

Hochinzidezgebiete. Zypern hat europaweit die höchste Inzidenz – über 700 (Stand: 15.07.). Bislang standen Zypern Großbritannien und Portugal auf der Liste der. Zypern hat europaweit die höchste– über 700 (Stand: 15.07.).

Neu als Hochinzidenzgebiet wurden Indonesien, Kuba und Libyen mit Wirkung ab Sonntag, 18.07.2021, eingestuft. Die Einstufungen haben Folgen für die Quarantäneregeln. Bei einfachen Risikogebieten sind die Konsequenzen aber nicht sehr einschneidend.

Welche Länder gelten aktuell als Hochinzidenzgebiet?

Diese Länder gelten nach der aktuellen Liste des RKI aktuell schon oder mit Wirkung von Sonntag, 18.07.2021, als Hochinzidenzgebiete:

Ägypten (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021)

Argentinien (Hochinzidenzgebiet seit 18. April 2021)

Bolivien (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021)

Chile (Hochinzidenzgebiet seit 3. April 2021)

Costa Rica (Hochinzidenzgebiet seit 9. Mai 2021)

Ecuador (Hochinzidenzgebiet seit 31. Januar 2021)

Fidschi (Hochinzidenzgebiet seit 11. Juli 2021; einfaches Risikogebiet von 27. Juni 2021 bis 10. Juli 2021)

Indien (Hochinzidenzgebiet seit 7. Juli 2021; Virusvariantengebiet von 26. April 2021 bis 6. Juli 2021)

Indonesien (Hochinzidenzgebiet seit 18. Juli 2021)

Iran (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021)

Kolumbien (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021)

Kuba (Hochinzidenzgebiet seit 18. Juli 2021)

Kuwait (Hochinzidenzgebiet seit 21. März 2021)

Libyen (Hochinzidenzgebiet seit 18. Juli 2021)

Malaysia (Hochinzidenzgebiet seit 13. Juni 2021)

Mongolei (Hochinzidenzgebiet seit 13. Juni 2021)

Nepal (Hochinzidenzgebiet seit 7. Juli 2021)

Oman (Hochinzidenzgebiet seit 20. Juni 2021)

Paraguay (Hochinzidenzgebiet seit 21. März 2021)

Peru (Hochinzidenzgebiet seit 3. April 2021)

Portugal inkl. der autonomen Regionen Madeira und Azoren (Hochinzidenzgebiet seit 7. Juli 2021)

Russische Föderation (Hochinzidenzgebiet seit 7. Juli 2021)

Seychellen (Hochinzidenzgebiet seit 14. Februar 2021)

Sudan (Hochinzidenzgebiet seit 31. Januar 2021)

Suriname (Hochinzidenzgebiet seit 23. Mai 2021)

Syrische Arabische Republik (Hochinzidenzgebiet seit 31. Januar 2021)

Tansania (Hochinzidenzgebiet seit 14. März 2021)

Tunesien (Hochinzidenzgebiet seit 25. April 2021)

Großbritannien und Nordirland inkl. der Isle of Man sowie aller Kanalinseln und aller britischen Überseegebiete (Hochinzidenzgebiet seit 7. Juli 2021)

Zypern (Hochinzidenzgebiet seit 11. Juli 2021)

Sind die Niederlande jetzt Hochinzidenzgebiet oder Risikogebiet?

Die Corona-Zahlen in den Niederlanden sind sehr stark gestiegen. Dennoch gelten die Niederlande nicht als Hochinzidenzgebiet. Jedoch wurden die Niederlande als Risikogebiet eingestuft. Die Niederlande hatten zum 26. Juni fast alle Corona-Beschränkungen aufgehoben. Bisher führte die Zunahme der Infektionen zwar nicht zu mehr Patienten in Krankenhäusern. Die Regierung war jedoch schon länger besorgt, dass das Land erneut den Status eines Risikogebiets bekommt. Die Corona-Zahlen in Holland haben sich versechsfacht. Die Inzidenz lag Mitte der Woche bei über 300. Der Alle Infos zur Situation in den Niederlanden bietet folgender Artikel.

Inzidenz in Spanien schon länger über 200: Einstufung zum Hochinzidenzgebiet?

Spanien inklusive der nicht als Hochinzidenzgebiet eingestuft, sondern zählt weiterhin zu den einfachen Risikogebieten. Alle Infos zur Corona-Lage in Spanien und die Auswirkung auf Reisen bietet folgender Artikel. Die Inzidenz in Spanien hat seit längerem die 200er-Marke geknackt. Das RKI gab am Freitag, 09.07., bekannt, dass ganzinklusive der Balearen und der Kanaren als Risikogebiet eingestuft wurde. In Spanien waren die Infektionszahlen in den letzten Wochen drastisch gestiegen. Dennoch wurde Spanienalseingestuft, sondern zählt weiterhin zu den einfachen Risikogebieten. Alle Infos zurnd die Auswirkung auf Reisen bietet folgender Artikel.

Definition Hochinzidenzgebiet: Welche Bedeutung hat diese Einstufung?

Corona-Einstufungen der Bundesregierung für das Ausland. Für Hochinzidenzgebiete und Virusvariantengebiete gilt seitens des Reisewarnung handelt es sich laut des Auswärtigen Amts um einen dringenden Appell, eine Reisen nicht zu unternehmen. Die Reisewarnung ist jedoch kein Reiseverbot. Wer einen Urlaub in ein Risikogebiet antreten möchte, entscheiden in eigener Verantwortung. Rät das Auswärtige Amt also ab, liegt das an den begleitenden Umständen im Reiseland, etwa an einer erschwerten Einreise oder einer Quarantäne. Das RKI veröffentlicht jeden Freitag die neuender Bundesregierung für das Ausland. Fürundgilt seitens des Auswärtigen Amtes eine Reisewarnung für nicht notwendige, touristische Reisen. Bei einerhandelt es sich laut des Auswärtigen Amts um einen dringenden Appell, eine Reisen nicht zu unternehmen. Die Reisewarnung ist jedoch kein. Wer einen Urlaub in ein Risikogebiet antreten möchte, entscheiden in eigener Verantwortung. Rät das Auswärtige Amt also ab, liegt das an den begleitenden Umständen im Reiseland, etwa an einer erschwerten Einreise oder einer

Ab welchem Wert gelten Länder als Hochinzidenzgebiet?

Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt nach einer gemeinsamen Analyse und Entscheidung durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat.

Als Hochinzidenzgebiet stuft die Bundesregierung Länder ein, die besonders hohe Fallzahlen haben. Indiz ist meist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen – 7-Tage-Inzidenz – von über 200. Die Einstufung geschieht allerdings nicht immer sofort bei Erreichen dieser Inzidenz, es ist also keine Momentaufnahme. Maßgeblich seien, wie das Auswärtige Amt gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland sagt, stabile Trends. Es werde, wie das RND berichtet, die Entwicklung der Inzidenz über wenigstens eine Woche herangezogen.

Diese Regeln gelten bei Rückreise aus dem Hochinzidenzgebiet: Quarantäne und Test

Wer sich in einem Hochinzidenzgebiet aufgehalten hat und nach Deutschland einreist, muss einen Nachweis über ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen. Der Antigen-Schnelltest darf höchstens 48 Stunden alt sein, ein PCR-Test maximal 72 Stunden. Wer weder vollständig geimpft, noch genesen ist, muss für 10 Tage in Quarantäne. Ein zweiter Corona-Test kann frühestens fünf Tage nach Einreise, also Rückreise nach Deutschland, gemacht werden, sodass sich die Quarantäne dann um fünf Tage verkürzt. Ein solches Freitesten ist nicht mehr möglich, wenn man aus einem Virusvariantengebiet einreist.

Hochinzidenzgebiete Quarantäne trotz Impfung: Was gilt für Geimpfte?

Nachweis für Geimpfte und Genesene müssen auf diese Weise nicht in eine zehntägige Quarantäne. Anstelle eines Corona-Tests können Reiserückkehrer auch einenfür eine vollständige Impfung oder eine Genesung vorlegen. Ein Nachweis kann über das Einreiseportal der Bundesrepublik übermittelt werden.müssen auf diese Weise nicht in eine zehntägige

Änderungen bei Einstufung von Risikogebieten: Bald andere Kategorien?

Die Bundesregierung will die Corona-Auflagen beim Reisen ändern und die bisherige Ausweisung von einfachen Risikogebieten aufgeben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Regierungskreisen in Berlin. Dann gäbe es nur noch zwei Kategorien von Gebieten mit besonderer Corona-Last: Hochinzidenz- und Virusvariantengebiete, wie es weiter hieß. Die neue Einreiseverordnung solle Anfang August in Kraft treten. Welche Auswirkungen das für Reisende haben könnte, zeigt folgender Artikel.

Corona und Urlaub: So sind die Regeln in der Türkei, Griechenland & Co.

In vielen europäischen Ländern ändern sich gerade die Corona-Regeln für Urlaub und Einreise. Was wo gilt: