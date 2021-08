Korfu ist die grünste Insel in Griechenland. Schon die österreichische Kaiserin Sisi liebte die griechische Insel Korfu so sehr, dass sie sich dort ein eigenes Schloss bauen ließ – das Achilleion. Doch auch bei deutschen Urlauberinnen und Urlaubern ist die Insel Griechenlands beliebt.

Doch auch in Griechenland steigen die Corona-Zahlen. Ist der Urlaub trotzdem möglich?

Wie hoch sind die Corona-Zahlen und die Inzidenz aktuell in Griechenland ?

aktuell in ? Gelten Griechenland und Korfu als Hochrisikogebiet?

als Was ist zu beachten bei der Einreise nach Korfu und bei der Rückkehr nach Deutschland ?

nach Korfu und bei der ? Was muss man über Korfu wissen?

Welche Corona-Regeln gelten aktuell auf Korfu?

Feuer in Griechenland 2021: Waldbrände auf griechischen Inseln

Feuerwehrleute haben am Dienstag weiter gegen einen unkontrollierten Wald- und Buschbrand im Westen der griechischen Hauptstadt Athen gekämpft. Am Dienstag wurde die Evakuierung etlicher nahe gelegener Ortschaften angeordnet. Es handelt sich Medienberichten zufolge um eine kilometerlange Feuerfront in der Nähe des Ortes Vilia, die am Montagabend ausgebrochen war. Der Rauch des Feuers ist so stark, dass man ihn auch auf Satellitenbildern sieht.

Laut Feuerwehr waren rund 330 Einsatzkräfte mit 115 Fahrzeugen vor Ort; am Dienstagmorgen konnte zudem wieder mit Löscharbeiten aus der Luft begonnen werden. Im Einsatz waren sechs Hubschrauber und fünf Flugzeuge. Insgesamt registrierte die griechische Feuerwehr von Montag- bis Dienstagmorgen 44 neue Waldbrände.

Waldbrände ausgebrochen. Brände wüteten etwa auf der antike Olympia auf der Halbinsel Peloponnes war von den Bränden bedroht. Korfu dagegen ist weitestgehend verschont geblieben. Besonders schlimm hat es zuletzt die griechische Insel Euböa erwischt. Das Auswärtige Amt verweist auch nach mehreren Wochen auf die hohe Waldbrandgefahr in Griechenland. In Griechenland waren sowohl auf dem Festland, als auch auf vielen der Inseln starkeausgebrochen. Brände wüteten etwa auf der Insel Rhodos. In Folge der extremen Hitze brach auch auf Kreta Feuer aus. Auch bei Athen brennt es, dieauf der Halbinselwar von den Bränden bedroht. Korfu dagegen ist weitestgehend verschont geblieben. Besonders schlimm hat es zuletzt die griechische Inselerwischt. Das Auswärtige Amt verweist auch nach mehreren Wochen auf die hohe Waldbrandgefahr in Griechenland.

Corona-Zahlen Griechenland: Inzidenzwerte für Inseln wie Korfu

Die Neuinfektionen sinken, die Inzidenzwerte liegen aber noch über 200. Alle Corona-Zahlen für Griechenland nach Angaben der Johns Hopkins-University im Überblick (Stand: 18.08.2021):

7-Tage-Inzidenz: 214,4

214,4 Neuinfektionen: 4412

Infizierte seit Beginn der Pandemie: 543.749

Todesfälle: 13.220

Impfquote (Erstimpfungen): 56,2 Prozent

Impfquote (vollständig Geimpfte): 53,0 Prozent

Sehenswürdigkeiten auf Korfu

Die Insel hat ihren Besucherinnen und Besuchern einiges zu bieten. Das sind die Sehenswürdigkeiten auf der Insel:

Der bekannteste Landschaftspunkt der Insel ist das Kap Drastis. Die Steilküste mit Sandsteinen beeindruckt die Betrachtenden.

Die Steilküste mit Sandsteinen beeindruckt die Betrachtenden. Wer gern wandert, kann den höchsten Gipfel der Insel besteigen, den Pantokrator.

Der königliche Palast der Kaiserin Sissi, das Achilleion, ist ebenfalls ein Hingucker.

ist ebenfalls ein Hingucker. Auch die byzanthinische Burgruine Angelokastro ist immer einen Besuch wert.

Schon die österreichische Kaiserin Sisi liebte Korfu und baute sich dort ein kleines Schloss.

© Foto: Pixabay

Korfu Risikogebiet: Ist Griechenland noch Risikogebiet?

Ganz Griechenland und damit auch die Insel Korfu galt im Juli noch als „einfaches“ Risikogebiet. Die Einstufung durch das RKI ist mittlerweile entfallen. Es wird nur noch zwischen Hochrisiko- und Virusvariantengebieten unterschieden. Auch eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts besteht nicht. Demnach ist Korfu kein Risikogebiet. Hier die aktuelle Liste des RKI zu Hochrisiko- und Virusvariantengebieten:

Einreise nach Korfu: Diese Corona-Regeln gelten in Griechenland

über 12 Jahren müssen zudem getestet, genesen oder geimpft sein. Nötig ist deshalb einer der folgenden Nachweise: Griechenland hat zur Urlaubssaison seine Einreisebestimmungen deutlich gelockert. Somit ist auch die Einreise nach Korfu möglich. Urlauber müssen sich allerdings bis spätestens 24 Stunden vor Einreise online registrieren . Kindermüssen zudem getestet, genesen oder geimpft sein. Nötig ist deshalb einer der folgenden Nachweise:

Negativer PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden) oder negativer Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden)

Nachweis über eine vollständige Impfung (Impfpass)

Genesenenbescheinigung

Korfu ist die grünste Insel in Griechenland und zieht viele Touristen an, doch mittlerweile gilt Korfu wie ganz Griechenland als Risikogebiet.

© Foto: Pixabay

Corona-Regeln auf Korfu: Das gilt bei Maskenpflicht, im Restaurant und am Strand

Aufgrund der im Juli gestiegenen Corona-Zahlen gelten im Land immer noch Einschränkungen.

Hotels und Ferienwohnungen sind geöffnet.

und Ferienwohnungen sind geöffnet. In öffentlichen Verkehrsmitteln gelten Kapazitätsbegrenzungen.

Flüge oder Fahrten mit der Fähre sind nur mit einem negativen Test oder einem Impfnachweis möglich.

oder Fahrten mit der Fähre sind nur mit einem negativen Test oder einem Impfnachweis möglich. Im ÖPNV, Museen, Supermärkten und anderen geschlossenen Räumen gilt Maskenpflicht für Personen ab 4 Jahren.

Verstöße gegen die Maskenpflicht können mit einem Bußgeld bis zu 300 Euro belegt werden.

Rückreise nach Deutschland: Was gilt bei der Rückkehr aus Korfu?

Griechenland gilt seit dem 1. August nicht mehr als einfaches Risikogebiet, weil das RKI diese Kategorie abgeschafft hat. Dennoch muss man sich bei der Rückreise testen lassen. Seit dem 1. August gilt für alle Menschen ab zwölf Jahren bei der Einreise eine Nachweispflicht. Das bedeutet, sie müssen nachweisen können, dass bei ihnen das Übertragungsrisiko verringert ist. Etwa mit:

dem Nachweis einer Impfung

einem Nachweis als Genesener

einem negativen Testergebnis.

Mietwagen auf Korfu

2021 ist es dreimal so teuer einen Mietwagen zu buchen als noch im Jahr 2019. Die Nachfrage nach Mietwägen ist weiterhin hoch in den beliebten Urlaubsländern. So auch auf den griechischen Inseln. Ein Grund: Vermieter haben ihre Flotten während der Pandemie verkleinert.

Wetter Korfu: Wie hoch ist die Temperatur?

Sonne pur auf Korfu – das sagt zumindest die Wettervorhersage (Stand: 17.08.) für die nächsten zwei Wochen. Es wird heiß im August: Die Temperaturen liegen zwischen 34 und 36 Grad. Kein Wunder, gehören doch Juli und August zu den heißesten Monaten auf der Insel.

Kos, Rhodos, Kreta: Urlaub auf griechischen Inseln 2021

Griechenland ist vom RKI zum Risikogebiet erklärt worden. Welche Corona-Regeln für den Urlaub 2021 aktuell auf einigen einzelnen Inseln gelten, erfahrt ihr hier:

Urlaub im Sommer 2021 trotz Corona: Welche Regeln gelten in anderen Ländern?

In vielen Ländern gelten aktuell wegen hoher Inzidenzwerte strenge Corona-Regeln. Einige Länder sind als Risikogebiete eingestuft worden. Wo ist Urlaub im Sommer 2021 also überhaupt noch möglich? Und welche Bestimmungen gelten an beliebten Urlaubszielen aktuell? Eine Übersicht: