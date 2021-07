Eisbären, Polarfüchse, Gletscher und gefrorene Tundra: Wer im Sommerurlaub der Hitze entfliehen will und wunderschöne, nordische Landschaften anschauen möchte, der ist auf Spitzbergen richtig. Die Inselgruppe zwischen dem norwegischen Festland und dem Nordpol ist eines der nördlichst bewohnten Gebiete der Welt. Aber sind dort , Polarfüchse, Gletscher und gefrorene Tundra: Wer im Sommerurlaub der Hitze entfliehen will und wunderschöne, nordische Landschaften anschauen möchte, der ist auf Spitzbergen richtig. Die Inselgruppe zwischen demist eines der nördlichst bewohnten Gebiete der Welt. Aber sind dort Reisen und Urlaub in Zeiten der Corona-Pandemie möglich?

Ist Spitzbergen ein Risikogebiet?

Nein. Für Spitzbergen gelten die Einreiseregeln und Beschränkungen, die auch für Norwegen gelten. Und Norwegen gilt seit dem 18. Juli nicht mehr als Risikogebiet, das RKI hat es von der Liste der Risikogebiete genommen.

Einreise nach Spitzbergen: Diese Regeln gelten

Norwegen benutzt zur Kategorisierung der Infektionsgefahr in anderen Ländern das Ampelsystem. Deutschland ist ein grünes Gebiet, daher ist die Einreise nach Norwegen möglich, man muss nicht in Quarantäne.

Vor der Einreise muss man sich online registrieren. Wer keinen Nachweis hat, dass er vollständig geimpft oder genesen ist, muss sich bei der Einreise testen lassen. Das Ergebnis muss man vor Ort abwarten.

Laut Auswärtigem Amt kann es derzeit trotzdem zu Schwierigkeiten kommen, auch wenn die Bedingungen erfüllt sind. Die Grenzpolizei lege die Vorschriften noch uneinheitlich aus, was schon zu Einreiseverweigerung oder Hotelquarantäne mit zusätzlichen Kosten für die Touristen geführt habe.

Corona Spitzbergen – die aktuellen Corona-Zahlen für Norwegen

Die neuesten Daten zu Inzidenzwert, Neuinfektionen und Co. nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität (Stand: 26.07.2021) auf einen Blick:

7-Tage-Inzidenz : 26,3

: 26,3 Neuinfektionen: 136

Infizierte seit Beginn der Pandemie: 135.767

Neue Todesfälle: 0

Todesfälle: 799



Corona-Regeln in Spitzbergen

Laut des Auswärtigen Amtes sind die Regeln in den Kommunen in Norwegen verschieden und können von den nationalen Maßnahmen abweichen. Es empfiehlt sich also, auf der jeweiligen Internetseite des Reisezieles nachzuschauen.

Auf Spitzbergen leben Eisbären und Polarfüchse. Deshalb ist auf den Inseln an einigen Stellen Vorsicht geboten.

Rückreise nach Deutschland: Das gilt, wenn man von Spitzbergen nach Hause kommt

Die Rückreise aus Norwegen beziehungsweise aus Spitzbergen nach Deutschland ist unkompliziert. Es gibt weder eine Meldepflicht, noch eine Testpflicht oder eine Quarantänepflicht. Zumindest, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Wer aus Norwegen nach Deutschland fliegt, muss vor dem Abflug ein negatives Testergebnis vorweisen – auch, wenn man aus keinem Risikogebiet kommt. Auch hiervon sind vollständig Geimpfte und Genesene ausgenommen. Ohne Nachweis eines Corona-Tests, einer Impfung oder einer Genesung darf man nicht ins Flugzeug.

Das Wetter in Spitzbergen

Im Sommer ist es auf der Inselgruppe zwischen -2 und +17 Grad warm. Der Winter ist knackig: Die Temperaturen schwanken zwischen -25 und +5 Grad. der Jahresdurchschnitt liegt bei -7 Grad.

