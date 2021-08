Auf der griechischen Insel Rhodoes ist das Wetter meistens verlässlich, sonnig und warm – mit rund 3000 Sonnenstunden. Sie ist die größte im Dodekanes-Archipel und bietet neben unzähligen Sandstränden auch viele historische Sehenswürdigkeiten sowie die Möglichkeit, griechisches Lebensgefühl zu genießen.

Doch auf der Insel ist aufgrund der Hitze zu Waldbränden gekommen. Kann man 2021 den Urlaub auf Rhodos unbeschwert verbringen? In diesem Text beantworten wir folgende Fragen:

Wie hoch sind die Corona-Zahlen und die Inzidenz aktuell in Griechenland ?

aktuell in ? Was ist zu beachten bei der Einreise nach Rhodos und die Rückkehr nach Deutschland ?

nach und die ? Wie ist der Stand bei den Waldbränden aktuell?

aktuell? Ist Urlaub auf Rhodos gefährlich ?

? Welche Corona-Regeln gelten aktuell auf Rhodos?

Rhodos Brand 2021: Waldbrände aktuell eingedämmt - Tal der Schmetterlinge evakuiert

Auf Rhodos konnten die Feuer eingedämmt werden - auch wenn die Brandgefahr weiter hoch bleibt. Unter dem Einsatz von Löschflugzeugen und Hubschraubern konnte die Feuerwehr den Großbrand auf der Urlaubsinsel unter Kontrolle bringen. Hotels und andere touristische Anlagen waren nicht betroffen, wie der Zivilschutz in Athen am Montag mitteilte. Am Sonntag hatte die Feuerwehr das Tal der Schmetterlinge, ein beliebtes Ausflugsziel auf der Insel, evakuiert.

Ist Urlaub auf Rhodos gefährlich?

Angesichts der Berichte über Waldbrände machen sich viele Urlauber Sorgen. Bisher waren touristische Anlagen wie Hotels nach Berichten der griechischen Regierung nicht betroffen. Das Auswärtige Amt hat zudem keine gesonderte Warnung wegen der Brände herausgegeben. In den allgemeinen Sicherheitshinweisen verweist das Amt jedoch darauf, dass es in den Sommermonaten immer wieder zu Bränden kommen kann. Geschieht dies, wenn man vor Ort ist, soll man sich an die Anweisung der örtlichen Behörden halten und die betroffenen Gebiete meiden.

Urlaub auf Rhodos: Was gilt für die Einreise?

griechischen Inseln wie Korfu, Mykonos, Santorini, Samos, Einreise nach Griechenland und damit auch nach Rhodos eine Bescheinigung vorlegen, dass er: Für alle, die nach Griechenland oder diewie Kos Kreta reisen, gilt eine Online-Anmeldepflicht. Bis spätestens 24 Stunden vor Abreise nach Griechenland muss ein Online-Formular ausgefüllt werden. Jeder Reisende ab 12 Jahren muss bei dernach Griechenland und damit auch nacheine Bescheinigung vorlegen, dass er:

vollständig geimpft oder

oder vom Coronavirus genesen oder

oder das Ergebnis seines (maximal 72 Stunden alten) PCR-Tests oder seines (maximal 48 Stunden alten) Schnelltests eines anerkannten Labors negativ ist.

Unabhängig davon kann es laut des Auswärtigen Amtes dazu kommen, dass bei der Ankunft in Ausnahmefällen Corona-Schnelltests durchgeführt werden. Wer positiv getestet wird, muss für zehn Tage in Quarantäne in ein dafür bereitgestelltes Hotel.

Mit dem Flugzeug oder der Fähre nach Rhodos – Regeln

Flüge oder Fahrten mit der Fähre auf die griechischen Inseln braucht man entweder eine Impfbescheinigung einen negativen Corona-Test oder eine Genesenenbescheinigung. Für Fahrten mit der Fähre müssen Reisende vor der Einschiffung eine Füroder Fahrten mit derauf die griechischen Inseln braucht man entweder eine Impfbescheinigung einen negativen Corona-Test oder eine Genesenenbescheinigung. Für Fahrten mit der Fähre müssen Reisende vor der Einschiffung eine Gesundheitserklärung ausfüllen. Der Personen-Fährverkehr mit der Türkei bleibt ausgesetzt.

Welche Corona-Regeln gelten im Urlaub auf Rhodos?

In Griechenland sind zuletzt die Infektionszahlen gestiegen, seit die Regierung die Maßnahmen für das Nachtleben gelockert hat und viele junge, noch ungeimpfte Leute feiern gehen. Griechenland hat die Corona-Beschränkungen bis 26. Juli 2021 verlängert. Das gilt aktuell:

Hotels , Campingplätze, Ferienwohnungen auf Rhodos dürfen öffnen .

, Campingplätze, Ferienwohnungen auf Rhodos dürfen öffnen . Es gilt Maskenpflicht für alle Personen ab vier Jahren in allen öffentlichen geschlossenen Räumen,. Dazu zählen unter anderem Supermärkte, Geschäfte des Einzelhandels, ÖPNV, Bankfilialen.

für alle Personen ab vier Jahren in allen öffentlichen geschlossenen Räumen,. Dazu zählen unter anderem Supermärkte, Geschäfte des Einzelhandels, ÖPNV, Bankfilialen. Im Freien muss eine Maske auf belebten Plätzen getragen werden

auf belebten Plätzen getragen werden Verstöße gegen die Maskenpflicht werden mit einem Bußgeld von 300 Euro geahndet.

von 300 Euro geahndet. Weil vor allem das Nachtleben dafür verantwortlich gemacht wird, gilt nun de facto ein Tanzverbot .

. In Bars, Cafés und Kneipen darf man nur sitzen .

. Außerdem dürfen sich in geschlossenen Räumen wie Kinos und Theatern nur noch geimpfte Menschen aufhalten.

Corona-Zahlen in Griechenland: Inzidenzwert gestiegen

Die Corona-Zahlen für Griechenland nach Angaben der Johns Hopkins-University und der Webseite Corona in Zahlen im Überblick: (Stand: 03.08.2021):

7-Tage-Inzidenz: 183,1

183,1 Neuinfektionen: 2154

Infizierte seit Beginn der Pandemie: 497.061

Todesfälle: 12.958

Impfquote (Erstimpfung): 54,9 Prozent

Impfquote (vollständig): 49,9 Prozent

Rückkehr aus Rhodos: Was gilt bei der Einreise nach Deutschland?

Die Bundesregierung hat für die Rückreise nach Deutschland neue Regeln beschlossen. Diese gelten vom 1. August an. Es gilt eine Nachweispflicht, und zwar egal, aus welchem Land man kommt und mit welchem Verkehrsmittel man reist. Alle Infos zu den neuen Regeln gibt es in folgendem Artikel:

Corona-Impfung in Griechenland wird Pflicht für Restaurants, Bars & Co.

In den kommenden Wochen müssen sich alle Beschäftigten im Pflege- und Gesundheitssektor in Griechenland verpflichtend impfen lassen. Andernfalls werden sie ohne Gehalt von ihrer Arbeit freigestellt. Auch Touristen sind betroffen, denn in geschlossenen Räume von Kinos, Theatern und Gastronomie dürfen künftig nur noch Geimpfte Platz nehmen.

Impfungen gegen Corona können in Griechenland laut Regierungschef Kyriakos Mitsotakis verpflichtend gemacht werden. Dies sei nicht verfassungswidrig, wie Impfgegner immer wieder behaupteten, sagte Mitsotakis am Freitag. „Der Staat ist berechtigt, von allen Bürgern die Erfüllung ihrer Pflicht zu gesellschaftlicher und nationaler Solidarität zu fordern.“ Dies stehe im Artikel 25 der griechischen Verfassung und damit sei die Impfpflicht im Einklang mit der Verfassung, so der Regierungschef.

Rhodos Wetter: Mit welchen Temperaturen kann man rechnen?

Sonne pur auf Rhodos – das sagt zumindest die Wettervorhersage für die nächsten zwei Wochen. Es wird heiß Anfang August: Die Temperaturen liegen deutlich über 30 Grad. Kein Wunder, gehören doch Juli und August zu den heißesten Monaten auf der Insel. Doch auch im September und Oktober lohnt sich eine Reise, denn in dieser Zeit kann man auch mit Temperaturen um die 25 Grad und höher rechnen.

Rhodos Faliraki Urlaub

Vom kleinen, eher unbedeutenden Ort zu dem Urlaubsort an der Ostküste. Diese Wandlung ist Faliraki auf Rhodos gelungen. Der ehemalige Fischerort ist bei Touristen aus allen möglichen Ländern sehr beliebt und bietet vor allem Jüngeren einen abwechslungsreichen Urlaub, da in dem quirligen Ort durch die vielen Bars, Tavernen und Diskos keine Langeweile aufzukommen scheint. Auch als Badeort ist Faliraki äußerst populär, da der Ort für sein ruhiges Wasser und den langen Sandstrand bekannt ist.

Rhodos Sehenswürdigkeiten – wohin sich ein Ausflug auf der Insel lohnt

Die größte der griechischen Dodekanes-Inseln ist bekannt für ihre antiken Ruinen. Doch zu welchen Sehenswürdigkeiten lohnt sich ein Ausflug?

Eine besondere Attraktion auf der Insel Rhodos ist die Stadt Rhodos . Die mittelalterliche Stadt im Norden der Insel ist UNESCO-Weltkulturerbe und von einer langen Festungsmauer umgeben.

. Die mittelalterliche Stadt im Norden der Insel ist UNESCO-Weltkulturerbe und von einer langen Festungsmauer umgeben. Sehenswert in der Altstadt ist etwa der Großmeisterpalast , der vom Johanniterorden errichtet wurde.

, der vom Johanniterorden errichtet wurde. Der Koloss von Rhodos gehört zu den Highlights der Insel, jedoch gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sehen. Ein Denkmal erinnert an eines der sieben Weltwunder der Antike – die mehr als 30 Meter hohe Bronze-Statue des Sonnengottes Helios.

gehört zu den Highlights der Insel, jedoch gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sehen. Ein Denkmal erinnert an eines der sieben Weltwunder der Antike – die mehr als 30 Meter hohe Bronze-Statue des Sonnengottes Helios. Die Hafenstadt Lindos ist Inbegriff einer typischen griechischen Stadt mit ihren engen Gassen und weißen Häusern. Die Akropolis von Lindos ist einen Besuch wert und bietet einen Ausblick auf das türkisfarbene Meer.

ist Inbegriff einer typischen griechischen Stadt mit ihren engen Gassen und weißen Häusern. Die von Lindos ist einen Besuch wert und bietet einen Ausblick auf das türkisfarbene Meer. Zu diesen Stränden lohnt sich ein Besuch besonders: Strand von Ialyssos, Strand bei Faliraki, Tsambika Strand, Strand von Lardos, Tassos Strand, Glystra Beach, Anthony Quinn Bucht.

Auto mieten: Mietwagen auf Rhodos

2021 ist es dreimal so teuer einen Mietwagen zu buchen als noch im Jahr 2019. Die Nachfrage nach Mietwägen ist weiterhin hoch in den beliebten Urlaubsländern. So auch auf den griechischen Inseln. Ein Grund: Vermieter haben ihre Flotten während der Pandemie verkleinert.

Urlaub im Sommer 2021 trotz Corona: Welche Regeln gelten in anderen Ländern?

