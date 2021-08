Die Corona-Neuinfektionen und Inzidenzwerte auf der griechischen Insel Mykonos sind zuletzt stark gestiegen

Die Insel Mykonos ist für ihre wilden Partys bekannt: Weltbekannte DJs legen in riesigen Clubs auf, an den Stränden reiht sich eine Bar an die andere. Es wird getanzt, gelacht und getrunken – und dadurch steckt man sich in Coronazeiten schnell mit Covid-19 an. Auf Mykonos sind die Inzidenzwerte und Neuinfektionen in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Deshalb hat die Regierung Maßnahmen ergriffen. Was gilt für die Einreise, Rückreise und vor Ort? Corona-Regeln für Gastronomie und Ausgangssperre im Überblick.

RKI-Risikogebiete: Südliche Ägäis mit Mykonos ist Risikogebiet

Das RKI hat am Freitag die Liste der neuen Hochrisikogebiete veröffentlicht. In Griechenland werden die beiden Regionen Kreta und südliche Ägäis ab Dienstag 24.08.21 also Hochrisikogebiet gelistet. Zum Gebiet des südlichen Ägäis zählt auch die Insel Mykonos.

Corona-Zahlen und Neuinfektionen auf Mykonos: Inzidenz steigt rasant

Die griechische Insel Mykonos hatte über Wochen eine steigende Inzidenz. Allerdings bewegen sich die Fallzahlen seit geraumer Zeit auf einem konstanten Niveau. Die aktuellen Corona-Zahlen für Griechenland im Überblick (Stand: 20.08.2021):

7-Tage-Inzidenz: 210,9

Neuinfektionen: 3.273

Infizierte seit Beginn der Pandemie: 550.459

Neue Todesfälle: 20

Todesfälle: 13.265

Impfquote (Erstimpfungen): rund 56 Prozent

Impfquote (vollständig Geimpfte): rund 53 Prozent

Corona-Regeln Mykonos: Ausgangssperre, Treffen, Kontakte

Auf Mykonos gelten noch strengere Corona-Regeln als auf den anderen griechischen Urlaubsinseln. Grund dafür sind die hohen Infektionszahlen. Auch die Einweisungen in die Krankenhäuser mehren sich.

Restaurants und Bars: Auf Mykonos müssen in Lokalen Geimpfte und Genesene von ungeimpften Gästen getrennt werden. In Bars und Clubs dürfen nur sitzende Gäste bewirtet werden, Tanzen ist nicht erlaubt.

Auf Mykonos müssen in Lokalen Geimpfte und Genesene von ungeimpften Gästen getrennt werden. In Bars und Clubs dürfen nur sitzende Gäste bewirtet werden, Tanzen ist nicht erlaubt. Innengastronomie, Kinos, Theater: Nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt, ein Test reicht nicht.

Nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt, ein Test reicht nicht. Einzelhandel: Für Ungeimpfte wird sogar ein Supermarkt-Verbot ab September diskutiert.

Für Ungeimpfte wird sogar ein Supermarkt-Verbot ab September diskutiert. Ausgangssperre: Laut Redaktionsnetzwerk Deutschland ist die Ausgangssperre vorüber. Man darf also zwischen 1 und 6 Uhr wieder nach draußen.

Laut Redaktionsnetzwerk Deutschland ist die Ausgangssperre vorüber. Man darf also zwischen 1 und 6 Uhr wieder nach draußen. Kontaktbeschränkung: Sowohl im Freien als auch in Innenräumen dürfen sich auf Mykonos nur noch neun Personen treffen.

Urlaub auf Mykonos per Flug: Das gilt für die Einreise am Flughafen

Einreise nach Griechenland benötigt wird. Bei Flugreisen müssen Touristen außerdem einen negativen Corona-Test vorweisen oder einen Nachweis über eine Impfung oder Genesung vorlegen. An allen Terminals muss eine medizinische Maske getragen und Abstand gehalten werden. Spätestens 24 Stunden vor der Abreise nach Griechenland müssen Urlauber dieses Online-Formular – mit Kontaktdaten, Reiseziel und Flugnummer – ausfüllen. Dann erhält man einen digitalen QR-Code, der für diebenötigt wird. Bei Flugreisen müssen Touristen außerdem einenvorweisen oder einenüber eine Impfung oder Genesung vorlegen. An allen Terminals muss eine medizinische Maske getragen und Abstand gehalten werden.

Einreise aus Hochrisikogebiet: Was gilt für Geimpfte?

Quarantäne- oder Testpflicht? Kreta, die südliche Ägäis und Teile von Spanien gelten als Hochrisikogebiet. Die Corona-Regeln für die Rückreise nach Deutschland lesen Sie in unserem Artikel:

Mietwagen auf Mykonos

2021 ist es dreimal so teuer einen Mietwagen zu buchen als noch im Jahr 2019. Die Nachfrage nach Mietwägen ist weiterhin hoch in den beliebten Urlaubsländern. So auch auf den griechischen Inseln. Ein Grund: Vermieter haben ihre Flotten während der Pandemie verkleinert.

