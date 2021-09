Weiße Häuser, blaue Dächer und steile Klippen – das kommt jedem vermutlich als Erstes in den Sinn, wenn man an Santorini denkt. Die griechische Insel Santorin ist, wie ganz Griechenland, ein sehr beliebter Urlaubsort deutscher Touristen.

Aber wie sieht es auf Santorini 2021 mit Urlaub aus?

2021 mit Urlaub aus? Kann man trotz Corona dorthin verreisen ?

dorthin ? Wie hoch sind die Corona-Zahlen und welche Corona-Regeln gelten aktuell?

Urlaub in Santorini 2021: Griechenland ist kein Hochrisikogebiet mehr

Ja, ganz Griechenland inklusive der umliegenden Inseln, also Kos Mykonos und Kreta sind im Sommer 2021 vom RKI als Corona-Risikogebiet eingestuft worden – auch die Insel. Doch aktuell ist ganz Griechenland laut aktueller RKI-Liste für Risikoländer kein Hochrisikogebiet mehr.

Kreta und südliche Ägäis herabgestuft - ganz Griechenland bald kein Hochrisikogebiet mehr

Am Freitag (10.09.) hat das RKI seine aktuellen Listen für Risikogebiete veröffentlicht. Nicht mehr darauf sind Teile Frankreichs und Kreta sowie die südliche Ägäis. Damit ist ganz Griechenland ab Sonntag, den 12.09.2021 nicht mehr als Hochrisikogebiet eingestuft

Karte der Südlichen Ägäis: Diese Inseln sind bald kein Risikogebiet mehr

Außer der beliebten Ferieninsel Kreta war auch die südliche Ägäis seit dem 24.08. Hochrisikogebiet. Doch welche Inseln genau zählen zur südlichen Ägäis und sind folglich ab dem 12.09. kein Corona-Risikogebiet mehr?

Andros

Kalymnos

Karpathos-Kasos

Kea-Kythnos

Kos

Milos

Mykonos

Naxos

Paros

Rhodos

Syros

Thira

Tinos

Corona-Regeln bei der Einreise nach Santorini

Urlauber brauchen einen negativen PCR- oder Schnelltest . Geimpfte und Genesene sind davon ausgenommen. Nötig ist deshalb einer der folgenden Nachweise: negativer PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden) oder negativer Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden), Nachweis über eine vollständige Impfung (Impfpass), Genesenenbescheinigung.

. Geimpfte und Genesene sind davon ausgenommen. Nötig ist deshalb einer der folgenden Nachweise: negativer PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden) oder negativer Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden), Nachweis über eine vollständige Impfung (Impfpass), Genesenenbescheinigung. Alle Reisende müssen sich allerdings bis spätestens 24 Stunden vor Einreise online registrieren. Ist das Formular korrekt ausgefüllt, erhält man einen QR-Code (per E-Mail oder auf sein Handy), der bei der Einreise vorgezeigt werden muss.

Kinder über 12 Jahren müssen ebenfalls getestet, genesen oder geimpft sein.

Aktuelle Corona-Zahlen Griechenland: Inzidenz, Impfquote und Infektionen

Die Corona-Zahlen für Griechenland nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität im Überblick (Stand 11.09.2021):

7-Tage-Inzidenz: 147,2

Neuinfektionen: 2129

Infizierte seit Beginn der Pandemie: 611.648

Neue Todesfälle: 42

Todesfälle gesamt: 14.102

Impfquote (Erstimpfungen): 59,96 Prozent

Impfquote (vollständig Geimpfte): 56,12 Prozent

Das berühmte blau-weiß Santorinis. Das Postkartenmotiv findet man im Ort Oia.

Maskenpflicht, Gastronomie, Hotels: Diese Corona-Regeln gelten auf Santorini

Hotels und Ferienwohnungen sind geöffnet, Buffets zur Selbstbedienung sind wieder erlaubt. Restaurants, Cafés und andere Wirtschaften haben geöffnet. An einem Tisch dürfen allerdings maximal 10 Leute sitzen. Es besteht ein Tanzverbot, das bedeutet, in Gaststätten darf man nur sitzen. In öffentlichen Verkehrsmitteln gelten Kapazitätsbegrenzungen. Flüge oder Fahrten mit der Fähre sind nur mit einem negativen Test oder einem Impfnachweis möglich. In öffentlichen Verkehrsmitteln, Museen, Supermärkten und anderen geschlossenen Räumen gilt Maskenpflicht für Personen ab 4 Jahren. An belebten Plätzen im Freien muss ebenfalls Maske getragen werden. Verstöße gegen die Maskenpflicht können mit einem Bußgeld bis zu 300 Euro belegt werden.

Corona in Griechenland: Polizei kontrolliert Einhaltung der Corona-Regeln

Im Kampf gegen steigende Corona-Zahlen auf mehreren griechischen Inseln will die Regierung die Zahl der Polizisten vor Ort erhöhen. Die Beamten sollen dafür sorgen, dass im Nachtleben die vorgegebenen Corona-Maßnahmen eingehalten werden, wie die griechische Zeitung „Kathimerini“ am Donnerstag unter Berufung auf den Zivilschutz berichtete. Es gelte dringend, auf den bei Touristen beliebten Inseln einen Lockdown zu vermeiden, hieß es.

Griechische Medien berichten immer wieder über ausufernde Partys auf den Urlaubsinseln, obwohl Clubs und Bars bei Verstößen mit hohen Strafen und vorübergehenden Schließungen rechnen müssen.

Quarantäne nach dem Urlaub: Ungeimpfte müssen nach Rückkehr in Quarantäne

Reisende, die weder genesen noch geimpft sind, müssen sich nach ihrer Rückkehr für zehn Tage in Quarantäne begeben.

begeben. Ab dem fünften Tag kann diese durch einen negativen Corona-Test beendet werden.

Für Kinder unter zwölf Jahren endet die Quarantänepflicht automatisch nach fünf Tagen, wie es auf der Internetseite des Gesundheitsministeriums heißt.

Für vollständig Geimpfte und Genesene gibt es keine Quarantänepflicht.

Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zum Ende der Sommerferien zu verhindern, gilt seit 1. August eine verschärfte Testpflicht für Reiserückkehrer. Alle Menschen ab zwölf Jahren müssen bei ihrer Einreise nachweisen können, dass bei ihnen das Übertragungsrisiko verringert ist: mit dem Nachweis einer Impfung, einem Nachweis als Genesener oder einem negativen Testergebnis. Diese Vorgabe gilt dies für alle Verkehrsmittel, also auch bei Einreisen per Auto oder Bahn.

Der Unterschied zwischen Santorin und Santorini

Santorin ist die einzelne Insel. Santorini dagegen besteht aus den ganzen Inseln: der Hauptinsel Santorin, die auch Thira genannt wird und den weiteren Inseln Thirassia, Palea Kameni, Nea Kameni und Aspronisi. Das klassische Postkartenmotiv mit den weißen Häusern und den blauen Dächern, welches symbolhaft für Santorini steht, findet man im Übrigen im Ort Oia, ganz im Norden der Insel Santorin.

Korfu, Rhodos, Kreta: Corona-Regeln auf den Inseln in Griechenland

