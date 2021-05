Die Corona-Zahlen in Griechenland sind weiter hoch.

Was gilt für Einreise und Urlaub?

Griechenland lockert seine Corona-Regeln

Auch Urlaub auf Kreta soll trotz Corona wieder möglich werden.

TUI fliegt die griechischen Insel wieder an – ab Freitag

Türkisblaues Wasser, traumhafte Strände, warme Temperaturen – das verspricht eine Reise auf die griechische Ferieninsel Kreta. Wegen der Pandemie sind bisher kaum Flugzeuge geflogen, doch das ändert sich gerade. Außerdem wurden seit Donnerstag 14.05.2021 die Regeln auch für Urlauber gelockert.

Corona Griechenland: Rückreise ohne Quarantäne

Griechenland will mit dem Tourismus nach monatelangem Lockdown offiziell am Samstag wieder beginnen. Bei Reiserückkehrern aus Griechenland entfällt von diesem Donnerstag an die Quarantänepflicht. Dafür müssen die Menschen aber vollständig geimpft oder genesen sein oder einen aktuellen, negativen PCR-Test haben.

Einreise nach Griechenland: Urlaub trotz Corona ab 15. Mai wieder möglich

Vom 15.05 an will Athen das Land vollständig für den Tourismus öffnen. Alle Menschen werden dann wieder frei reisen können. Touristen werden in Griechenland bereits jetzt empfangen, allerdings dürfen sie sich nach der Einreise nur zu ihrem Zielort begeben und nicht tagelang umherreisen. Zudem müssen sie bei der Einreise einen aktuellen, negativen PCR-Test oder eine abgeschlossene Impfung vorweisen. Eine Quarantänepflicht besteht für die meisten Länder nicht mehr.

Flug nach Griechenland: TUI startet wieder nach Kreta

Der Reiseanbieter TUI hat am 14.05.2021 die Sommersaison eröffnet. Nach über einem Jahr ging der erste Flug nach Griechenland – von Hannover nach Kreta. Im Stundentakt folgen weitere Flüge nach Griechenland aus Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Nürnberg und München. „Der Sommerurlaub auf den griechischen Inseln und dem Peleponnes kann ab heute wieder beginnen“, wird Sebastian Ebel, CFO der TUI AG, in einer Pressemitteilung des Reiseanbieters zitiert. Auch der Robinsonclub „Ierapetra“ auf Kreta geht heute (14.05.2021) nach der Winterpause in seine erste volle Saison.

Corona in Griechenland: Ausgangssperre entfällt, Gastronomie geöffnet

Sechs Monate nach ihrer Schließung wegen der Corona-Pandemie sind am Montag die Bars und Tavernen im Urlaubsland Griechenland wieder geöffnet worden - allerdings mit Auflagen. So muss das Personal zwei Mal pro Woche einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen und immer eine Maske tragen, wie der Staatsrundfunk (ERT) berichtete. Außerdem gelten folgende Regeln:

Stehende Gäste und Musik sind nicht erlaubt

An einem Tisch dürfen höchstens sechs Personen sitzen.

Zudem müssen die Stühle zwischen zwei Tischen einen Abstand von mindestens 1,80 Metern haben.

Tavernen und Bars müssen um 22.45 Uhr schließen. Von 23.00 Uhr bis 05.00 Uhr gilt nämlich weiterhin ein Ausgangsverbot.

Trotz der strengen Auflagen wird davon ausgegangen, dass die Menschen bei herrlichem Wetter im ganzen Land sofort in die Cafés und Tavernen strömen werden. In Griechenland wurde am Wochenende das orthodoxe Osterfest begangen, Montag ist noch Feiertag. De nächtliche Ausgangssperre, die bisher von 23 bis 5 Uhr gilt, beginnt von diesem Freitag an erst um 0.30 Uhr. Bisher war um kurz vor 23 Uhr Schluss. Jetzt dürfen die Gäste zumindest im Freien weiter bewirtet werden.

Rückreise aus Griechenland nach Deutschland: Auswärtiges Amt stuft Land weiter als Risikogebiet ein

Reisewarnung des Auswärtigen Amtes und die damit verbundene Verpflichtung zur Quarantäne bei der Rückreise. Wie lange man sich in Quarantäne begeben muss, hängt vom Bundesland ab, in dem man lebt. Möglich sind Zeiträume von zehn bis 14 Tagen. Diese bleibt bestehen, auch wenn Griechenland seine Einreise-Regeln lockert. Griechenland steht weiter auf der Liste der Risikogebiete in Europa. Damit gilt weiter einedesund die damit verbundene Verpflichtung zur Quarantäne bei der Rückreise. Wie lange man sich in Quarantäne begeben muss, hängt vom Bundesland ab, in dem man lebt. Möglich sind Zeiträume von zehn bis 14 Tagen. Diese bleibt bestehen, auch wennseine Einreise-Regeln lockert.

Corona-Zahlen in Griechenland: Inzidenzwert weiter hoch

Die Fallzahlen gingen in Griechenland nach Angaben der zuständigen Gesundheitsbehörde zurück, mit den Impfungen geht es derweil voran. Auch heute ist die Inzidenz im Vergleich zum Vortag gesunken. So hoch sind die Zahlen nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität (Stand: 14.05.2021) auf einen Blick:

7-Tage-Inzidenz: 156,1

Infizierte seit Beginn der Pandemie: 371.712

Neue Todesfälle: 70

Todesfälle: 11.266

Impfquote (Erstimpfungen): 25,59 Prozent

Impfquote (vollständig geimpfte): 13,55 Prozent

Griechenland: Hotels, Sehenswürdigkeiten sind offen

Große Hotelanlagen und Sehenswürdigkeiten sind wieder geöffnet. Nachdem sich die Menschen in Griechenland seit Anfang November nur innerhalb des Verwaltungsbezirks bewegen durften, in dem sie gemeldet sind, werden nun überregionale Reisen wieder möglich.

Wetter auf Kreta

Derzeit steigen die Temperaturen auf der Urlaubsinsel bis über 20 Grad. Die Durchschnittstemperatur liegt auf Kreta laut Klimatabelle im Juli mit 27 Grad am höchsten.

Urlaub mit ungeimpften Kindern – Wo ist Reisen mit Kindern möglich?

In Europa könnte ein Corona-Impfstoff für Kinder und Jugendliche womöglich noch im Mai zugelassen werden. Die Chefin der europäischen Arzneimittelbehörde (EMA), Emer Cooke, sagte dem "Handelsblatt", derzeit werde der Biontech/Pfizer-Impfstoff für Zwölf- bis 15-Jährige geprüft. Für viele Familien bedeutet die Impfung für die Kinder auch die Möglichkeit für einen Familienurlaub. Denn immer mehr Länder machen den Impfschutz zur Bedingung für die Einreise. Das gilt nach Informationen des Spiegel zum Beispiel für Mecklenburg-Vorpommern. Möglich soll Urlaub für ungeimpfte Kinder aber dennoch in manchen Ländern sein. So wirbt beispielsweise Österreich stark für Touristen. Dort könnte für getestete Deutsche auch die Quarantänepflicht wegfallen. Auch in Griechenland sollen Kinder ab sechs Jahren auch mit Test einreisen dürfen. Dänemark erlaubt die Einreise von vollständig geimpften Eltern mit Kindern unter 15 Jahren.

