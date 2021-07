Kroatien ist ein beliebtes Urlaubsziel deutscher Touristen. Nur die Stadt Zadar ist vom RKI als Corona-Risikogebiet eingestuft.

Kroatien erfreut sich bei vielen Touristen aufgrund seiner Vielfalt großer Beliebtheit: Steile Klippen, klares blaues Wasser, Traumstrände und Natur pur. Egal ob Krka Nationalpark, die Plitvicer Seen, die Region Dubrovnik oder nach Zadar: Kroatien ist eines der begehrtesten Urlaubsländer in Europa. Camping, Strandurlaub oder entspannte Zeit in einem Ferienhaus mit Freunden sind allerdings aktuell nur unter Auflagen möglich. erfreut sich bei vielen Touristen aufgrund seiner Vielfalt großer Beliebtheit: Steile Klippen, klares blaues Wasser, Traumstrände und Natur pur. Egal ob, diedie Region Istrien oder ein Städtetrip nachoder nachist eines der begehrtesten Urlaubsländer in Europa.oder entspannte Zeit in einemmit Freunden sind allerdings aktuell nur unter Auflagen möglich.

Ist Kroatien ein Risikogebiet?

Das Land Kroatien ist kein Risikogebiet – mit Ausnahme von Zadar. Die Region ist als Risikogebiet eingestuft.

Einreise nach Kroatien: Grüner Pass ist notwendig

Grüner Pass – zeigen. Und zwar unabhängig davon, woher sie kommen. Akzeptiert werden aber auch noch die von den einzelnen Ländern ausgestellten Bescheinigungen, die belegen, dass der Tourist oder die Touristin geimpft, genesen oder getestet ist. Informationen zum Grünen Pass findet ihr auf der Webseite der Alle Reisende, die nach Kroatien wollen, müssen den Grenzbeamten das EU-weit gültige Corona-Zertifikat –– zeigen. Und zwar unabhängig davon, woher sie kommen. Akzeptiert werden aber auch noch die von den einzelnen Ländern ausgestellten Bescheinigungen, die belegen, dass der Tourist oder die Touristinist. Informationen zum Grünen Pass findet ihr auf der Webseite der Europäischen Kommission . Das Einreiseformular für den Urlaub in Kroatien gibt es hier.

Brauche ich für die Einreise nach Kroatien einen Corona-Test?

Ja, Reisende brauchen wieder einen, wenn sie nicht vollständig geimpft oder genesen sind.

Ein PCR-Test darf bei der Einreise nicht älter als 72 Stunden sein, ein Antigen-Schnelltest darf nicht älter als 48 Stunden sein.

darf bei der Einreise nicht älter als 72 Stunden sein, ein darf nicht älter als 48 Stunden sein. Vollständig geimpfte Personen dürfen ohne Test einreisen. Das EU-Covid-Zertifikat muss bestätigen, dass sie zwei Impfdosen erhalten haben. Laut ADAC genügt im Falle von Johnson & Johnson die einzige Impfdosis, diese muss aber mindestens 14 Tage zurückliegen.

die einzige Impfdosis, diese muss aber mindestens 14 Tage zurückliegen. Wer nur die Erstimpfung hat, kann auch ohne Test einreisen, wenn: die Erstimpfung mindestens 22 Tage, aber höchstens 42 Tage zurückliegt (Biontech und Moderna). Bei Astrazeneca muss sie mindestens 22 Tage, darf aber höchstens 84 Tage alt sein.

hat, kann auch ohne Test einreisen, wenn: die Erstimpfung mindestens 22 Tage, aber höchstens 42 Tage zurückliegt (Biontech und Moderna). Bei Astrazeneca muss sie mindestens 22 Tage, darf aber höchstens 84 Tage alt sein. Genesene dürfen ohne Test einreisen, wenn ein ärztliches Attest bestätigt, dass die Genesung mindestens elf Tage, aber höchstens 180 Tage zurückliegt.

Brauchen Kinder bei der Einreise nach Kroatien einen Corona-Test?

Kinder unter 12 Jahren, die mit einem Elternteil bzw. Erziehungsberechtigten reisen, sind von der Testpflicht befreit. Aber nur, wenn die Erziehungsberechtigten über ein gültiges digitales EU-Covid-Zertifikat verfügen bzw. getestet, geimpft oder genesen sind.

Inzidenz, Neuinfektionen und Impfquote – die Corona-Zahlen in Kroatien aktuell

Die Corona-Zahlen und die Inzidenz in Kroatien sind sehr hoch. So sehen die Fallzahlen zu Inzidenz, Impfung und Infektionen laut Johns-Hopkins-Universität im Detail (Stand: 21.07.2021) aus:

7-Tage-Inz idenz: 20,3

Neuinfektionen : 146

: 146 Infizierte seit Beginn der Pandemie: 361.759

Todesfälle insgesamt: 8.243

Impfquote (Erstimpfung): 38,82 %

(Erstimpfung): 38,82 % Impfquote (vollständig): 32,57 %

Muss ich nach dem Kroatien Urlaub in Quarantäne? Die Rückreise nach Deutschland

Wer mit dem Auto aus dem Kroatien-Urlaub zurück nach Deutschland fährt, muss wenig beachten und muss auch nicht in Quarantäne. Außer man war in einem Risikogebiet. Kroatien an sich ist kein Risikogebiet, nur Zadar gilt als eines. Dann gilt Folgendes:

Die digitale Einreiseanmeldung ausfüllen.

Einen Corona-Test machen, oder geimpft oder genesen sein.

Wer einen negativen Test hat (oder geimpft oder genesen ist) muss nicht in Quarantäne.

Wer nicht eines der 3 Gs erfüllt, muss in Quarantäne, bis ein negatives Ergebnis vorliegt.

Wer mit dem Flugzeug fliegt und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss einen negativen Text vorweisen, um ins Flugzeug zu dürfen.

Corona-Regeln in Kroatien: Was hat geöffnet, was muss man beachten?

Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze in Kroatien sind geöffnet. Restaurants, Cafés und andere Lokale ebenfalls. Laut dem Am Strand gibt es Zugangsbeschränkungen, die Ordnungsdienste sind vor Ort. Es gibt Auflagen, Liegestühle etwa müssen paarweise im Abstand von 4,5 Metern aufgestellt werden. undin Kroatien sind geöffnet.Cafés und andere Lokale ebenfalls. Laut dem Auswärtigen Amt sind Restaurants im Innen- und Außenbereich geöffnet, Cafés nur im Außenbereich. In öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften muss Maske getragen werden. Alkohol darf zwischen 22 und 6 Uhr nicht verkauft werden.gibt es Zugangsbeschränkungen, die Ordnungsdienste sind vor Ort. Es gibt Auflagen, Liegestühle etwa müssen paarweise im Abstand von 4,5 Metern aufgestellt werden.

Kroatien ist berühmt für seine wunderschönen Strände. An denen gelten wegen Corona allerdings Zugangsbeschränkungen.

ECDC stuft Kroatien von Grün auf Orange

Im Vergleich zu anderen Urlaubsländern, wie Spanien oder Portugal , ist die Inzidenz in Kroatien niedrig. Das Europäische Zentrum für Prävention von Krankheiten hat Kroatiens Küstengebiete trotzdem in seiner Liste von Grün auf Orange hochgestuft. Das teilt das Redaktionsnetzwerk Deutschland mit. Der Farbcode orange bedeutet, dass in dem Land eine mäßige Ansteckungsgefahr herrscht. Grün hat geheißen, dass in Kroatien eine geringe Ansteckungsgefahr herrscht.

Urlaub auf den kroatischen Inseln: Was ist zu beachten?

Sollte das Infektionsgeschehen auf den kroatischen Inseln ansteigen, müssen Reisende damit rechnen, dass Brücken- und Fährverbindungen kurzfristig stark eingeschränkt werden und ein Verlassen bzw. Betreten der Inseln nicht möglich ist. Dies kann zu erheblichen Verzögerungen der An- bzw. Abreise führen.

