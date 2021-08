7-Tage-Inzidenz lag Mitte bis Ende Juni teilweise weit unter 10. Mit Beginn der Sommerferien hat sich das allerdings geändert, die Zahlen steigen im Land konstant an. Für Urlaubsreisen hat das Konsequenzen. So wie die Bundesregierung und das RKI in Deutschland andere Länder in Europa und der Welt als Risikogebiete einstufen, wird auch Deutschland von manchen Urlaubsländern als Risikogebiet eingestuft. In Deutschland sah es vor wenigen Wochen in Hinblick auf die Corona-Zahlen richtig gut aus. Dielag Mitte bis Ende Juni teilweise weit unter 10. Mit Beginn der Sommerferien hat sich das allerdings geändert, die Zahlen steigen im Land konstant an. Fürhat das Konsequenzen. So wie die Bundesregierung und dasin Deutschland andere Länder in Europa und der Welt als Risikogebiete einstufen, wird auch Deutschland von manchen Urlaubsländern alseingestuft.

Welche Länder stufen Deutschland als Risikogebiet ein?

stufen Deutschland als Risikogebiet ein? Was bedeutet das für Reisende aus Deutschland?

aus Deutschland? Gelten in diesen Ländern verschärfte Einreiseregeln für deutsche Urlauber?

Spanien stuft Deutschland als Risikogebiet ein

Montag, 23. August, erschwert. Ganz Deutschland ist von da an aufgrund der steigenden Infektionszahlen zum Corona-Risikogebiet erklärt, teilte das spanische Gesundheitsministerium in Madrid am Freitag mit. Diese Neueinstufung gilt zunächst für sieben Tage. Das bedeutet, dass alle Einreisenden aus Deutschland ab zwölf Jahren bis Mitternacht des 29. August einen Nachweis über Für alle Besucher und Besucherinnen aus Deutschland wird die Einreise nach Spanien seiterschwert. Ganz Deutschland ist von da an aufgrund der steigenden Infektionszahlen zum Corona-Risikogebiet erklärt, teilte das spanische Gesundheitsministerium in Madrid am Freitag mit. Diesegilt zunächst für sieben Tage. Das bedeutet, dass alle Einreisenden aus Deutschland ab zwölf Jahren bis Mitternacht deseinen Nachweis über

eine Impfung

eine Genesung

oder einen negativen Test brauchen.

Antigentests darf dieser bei der Ankunft nicht älter als 48 Stunden sein, bei PCR-Tests dürfen es maximal 72 Stunden sein. Besucher aus Ländern, die geringe Infektionszahlen aufweisen und nicht auf der spanischen Liste der Risikogebiete stehen, dürfen ohne Auflagen ins Land. Allerdings müssen alle Besucher weiterhin ein Zuletzt galten lediglich fünf Bundesländer – Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, das Saarland und Schleswig-Holstein – als Risikogebiete. Im Falle einesdarf dieser bei der Ankunft nicht älter als 48 Stunden sein, bei PCR-Tests dürfen es maximal 72 Stunden sein.und nicht auf der spanischen Liste der Risikogebiete stehen, dürfen ohne Auflagen ins Land. Allerdings müssen alle Besucher weiterhin ein Onlineformular ausfüllen. Sie erhalten einen QR-Code, der bei der Einreise vorzuweisen ist.

Norwegen: Ungeimpfte aus Deutschland müssen in Quarantäne

In Norwegen gilt Deutschland ebenfalls als Risikogebiet. Wer in das Land reisen will, braucht einen negativen Corona-Test – einen Antigen- oder ein PCR-Test. Dieser darf maximal 24 Stunden alt sein. Er darf auch in deutscher Sprache vorliegen. Hat man die Grenze übertreten, wird man in Norwegen erneut getestet. Wer nicht geimpft ist und nach Norwegen reist, muss zwei Wochen in Quarantäne.

vollständig geimpft sind oder in den letzten sechs Monaten eine Corona-Infektion überstanden haben. Es ist immer eine digitale Nicht davon betroffen sind Reisende, die entwedersind oder in den letzten sechs Monaten eine Corona-Infektion überstanden haben. Es ist immer eine digitale Einreiseanmeldung nötig und ein Nachweis über eine Impfung oder eine Genesung.

Finnland: Zwei Corona-Tests für Ungeimpfte

Regeln bei der Einreise laut dem In Finnland gilt Deutschland ebenso als Risikogebiet. So sind dielaut dem Auswärtigen Amt:

Wer genesen oder vollständig geimpft ist, für den gibt es keine Test- oder Quarantänepflicht .

. Ungeimpfte müssen zwei Tests vorlegen: Einen, bevor sie einreisen. Dieser darf nicht älter als 72 Stunden sein. Ein zweiter Test muss drei bis fünf Tage nach der Einreise erfolgen.

Island: Testpflicht auch für Geimpfte und Genesene

Island ist bei der Einordnung anderer Länder als Risikogebiete besonders radikal. Alle Länder außer Grönland gelten als Hochrisikogebiet – und somit auch Deutschland. Für Einreisende, die älter als 16 Jahre sind, gilt eine Testpflicht. Diese gilt in Island auch für Genesene und Geimpfte. Es gibt aber einen Unterschied: Ungeimpfte brauchen einen negativen PCR-Test, der maximal 72 Stunden alt ist. Geimpfte und Genesene brauchen lediglich einen Antigen-Schnelltest. Ungeimpfte müssen fünf Tage in Quarantäne, bevor sie sich mit einem PCR-Test „freitesten“ können.

Ewig weite grüne Landschaft: Island ist ein beliebtes Reiseziel. Allerdings stuft Island alle Länder außer Grönland als Risikogebiete ein.

© Foto: Free-Photos/Pixabay

Litauen: Deutschland ist rote Kategorie

Der baltische Staat Litauen stuft Länder anhand deren Infektionslage in die Kategorien grün, gelb, rot und grau ein. Deutschland gehört seit dem 23. August zur roten Kategorie. Für die Einreise nach Litauen bedeutet das: