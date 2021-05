In Norwegen sinken die Neuinfektionen, während sie in Schweden steigen

Seit dem 28.05.2021 hat das RKI Norwegen jedoch als Risikogebiet eingestuft

In Deutschland sinken die Corona-Zahlen und Inzidenzwerte, die Quarantänepflicht ist aufgehoben

Norwegen hat strikte Grenzkontrollen und strenge Einreiseregeln

Alle Infos im Überblick: Ist Urlaub in Norwegen 2021 möglich?

Die skandinavischen Länder sind beliebte Reiseziele. Allerdings steigen beispielsweise in Schweden die Neuinfektionszahlen – sie gehören zu den höchsten Europas. Norwegen dagegen hatte die Pandemie bislang recht gut unter Kontrolle. Jetzt wurde das Land vom Robert-Koch-Institut (RKI) als Risikogebiet ausgewiesen. Eigentlich ist Norwegen seit Mitte April dabei, die Corona-Maßnahmen aufzuheben. Was gilt für Urlaub in Norwegen – bei Einreise und vor Ort bei Ferienwohnungen, Ferienhäusern, Hotels, Gastronomie und Co.? Wie hoch ist die Inzidenz in Norwegen? Alle Infos im Überblick.

Urlaub Norwegen 2021: Ist die Einreise nach Norwegen möglich?

Um die Lage in Norwegen im Griff zu behalten, hat die Regierung in Oslo die Grenzen für Menschen aus dem Ausland praktisch geschlossen. Wer trotzdem einreisen darf – etwa zum Warentransport oder für systemrelevante Funktionen – für den gelten umfangreiche Test- und Quarantäneregeln. Zudem ist die Einreise ist noch für Reisende möglich, die einen festen Wohnsitz in Norwegen nachweisen können.Das Auswärtige Amt rät zudem von nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Norwegen ab. Das RKI hat eine neue Liste mit Risikogebieten veröffentlicht : Norwegen ist darunter.

Nachweis über Impfung, für Genesene und Anwohner: Wer darf nach Norwegen reisen?

festen Wohnsitz in Norwegen nachweisen können. Dieser Nachweis ist durch einen Auszug aus dem Folkeregister mit der Eintragung "bosatt" zu führen. Belege über ein Wohnverhältnis oder auch einen Arbeits- beziehungsweise Studienplatz in Norwegen allein genügen nicht, eben so wenig, wie der Nachweis einer D-Nummer. Es sind wenige Ausnahmen für die Einreise vorgesehen. Diese gelten u. a. für Besuche des engsten Verwandtenkreises (minderjährige Kinder, Ehegatten). Details zu den Ausnahmeregeln sind auf Die Einreise ist nur noch für Reisende möglich, die einennachweisen können. Dieser Nachweis ist durch einen Auszug aus demmit der Eintragung "" zu führen. Belege über ein Wohnverhältnis oder auch einen Arbeits- beziehungsweise Studienplatz in Norwegen allein genügen nicht, eben so wenig, wie der Nachweis einer D-Nummer. Es sindfür die Einreise vorgesehen. Diese gelten u. a. für Besuche des engsten Verwandtenkreises (minderjährige Kinder, Ehegatten). Details zu den Ausnahmeregeln sind auf dieser Internetseite der norwegischen Regierung zu finden.

Corona Urlaub Norwegen: Es gilt eine Quarantänepflicht

Seit dem 17. März gilt bei der Einreise nach Norwegen die Quarantänepflicht in einem Quarantänehotel. Eine Ausnahme gilt nur, wenn der Auslandsaufenthalt dringend notwendig war.

Norwegen: Diese Regelung gilt bei der Durch- und Weiterreise

Bei Einreisen aus Deutschland und anderen als Risikogebieten klassifizierten Ländern muss grundsätzlich die Quarantäne am Einreiseort in einem von der Gemeinde designiertem Quarantänehotel durchgeführt werden.

Urlaub trotz Corona in Norwegen? Die Einreise ist nur in Ausnahmefällen möglich. Fast das ganze Land gilt als Risikogebiet mit Reisewarnung.

Corona Risikogebiet Norwegen: Welche Regionen sind Risikogebiete?

Norwegen war von Covid-19 bislang unterschiedlich stark betroffen. Regionale Schwerpunkte sind Stadt und Großraum Oslo sowie die Provinzen Agder, Viken und Rogaland. Diese Regionen galten schon länger als Risikogebiete. Nun wurde aber das ganze Land zum Risikogebiet erklärt.

Corona Zahlen Norwegen: Inzidenz, Impfung und Co.

Die aktuelle Corona-Lage in Norwegen: So hoch sind die neuesten Fallzahlen zu Inzidenzwert, Neuinfektionen und Co. nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität (Stand: 28.05.2021) auf einen Blick:

7-Tage-Inzidenz: 62,2

Neuinfektionen: 409

Infektionen seit Beginn der Pandemie: 124.071

neue Todesfälle: 0

Todesfälle insgesamt: 783

Norwegen lockert Corona-Maßnahmen für Geimpfte und Genesene

Norwegen lockert seine Maßnahmen für Corona-Geimpfte und -Genesene. Wer einen Schutz gegen Covid-19 habe, dem rate die Regierung nicht länger von unnötigen Reisen innerhalb Norwegens ab, teilte Ministerpräsidentin Erna Solberg am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Oslo mit. Als geschützt gelten dabei von nun an neben vollständig Geimpften auch diejenigen, deren erste Corona-Impfung mehr als drei Wochen her ist, sowie Personen, die in den vergangenen sechs Monaten an Covid-19 erkrankt gewesen sind. Auch für private Zusammenkünfte gelten für diese drei Gruppen gewisse Lockerungen.

Corona-Impfung Norwegen: Knapp 1,4 Millionen Menschen mindestens einmal geimpft

Im 5,4-Millionen-Einwohnerland Norwegen haben bislang knapp 1,6 Millionen Menschen mindestens eine Corona-Impfung erhalten (Impfquote Erstimpfung: 29,9 Prozent). Außerdem haben 16,46 Prozent der Einwohner auch schon die zweite Dosis verabreicht bekommen.

Norwegen will darüber hinaus Anfang Juni eine erste Version eines Corona-Nachweises präsentieren, mit dem im Land Impfungen, Infektionen und negative Corona-Tests nachgewiesen werden könnten. Laut Solberg könnte dieser Nachweis zunächst beispielsweise für den Besuch von Veranstaltungen gebraucht werden.

Kreuzfahrt Color Line Norwegen: Fährt die Fähre zwischen Kiel und Oslo?

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben Konsequenzen für den Fährbetrieb von Color Line in Norwegen, Dänemark, Schweden und Deutschland.

Die Schiffe fahren nur mit Gästen ab Oslo. Gäste, die eine Mini-Kreuzfahrt machen, können in Kiel nicht an Land gehen. Die erste Abfahrt ab Oslo ist am 09.06.2021. Die erste Abfahrt von Kiel ist am 01.07.2021.

Trondheim in Norwegen: Welche Regeln gelten für Urlaub in Norwegen im Corona-Jahr 2021?

