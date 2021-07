Das Robert-Koch-Institut ( RKI ) hat am Freitag, 23. Juli, bekanntgegeben, welche Länder Corona-Risikogebiete werden

RKI-Liste: Das sind die neuen Risikogebiete ab 25. Juli

Folgende Länder gelten mit Wirkung von Sonntag, 25.07.2021, als Risikogebiete:

Dänemark (mit Ausnahme von Grönland) gilt nun als einfaches Risikogebiet.

Nicht ganz Frankreich , aber die Regionen Korsika, Okzitanien, Provence-Alpes-Côte d'Azur und das Übersee-Département Martinique gelten nun als einfache Risikogebiete.

Malta gilt nun als einfaches Risikogebiet.

Frankreich Risikogebiete ab Sonntag, 25.07.2021: Neue RKI-Liste

Die Coronazahlen in Frankreich steigen. Jetzt sind Teile des Landes von der Bundesregierung laut RKI zum Risikogebiet hochgestuft worden. Die Corona-Regeln zu Impf-Nachweisen und Testpflicht werden verschärft. Was gilt für Urlaub 2021?

Dänemark ist Risikogebiet ab Sonntag, 25.07.2021: Neue RKI-Liste

Dänemark hatte die Corona-Regeln gelockert. Die Maskenpflicht wurde aufgehoben. Regionen von Dänemark wurden wieder zum Risikogebiet erklärt und jetzt gilt das ganze Land laut aktueller RKI-Liste als Risikogebiet. Welche Bestimmungen gelten?

Spanien und Niederlande: Hochinzidenzgebiete laut RKI-Liste

Die wichtigsten Änderungen auf der RKI-Liste vom 23.07.2021: Es werden keine Risikogebiete aus der aktuellen Liste gestrichen. Neue Risikogebiete sind Frankreich, Dänemark und Irland. Neu als Hochinzidenzgebiete ausgewiesen sind Spanien und die Niederlande. Alle Infos im Überblick:

Einreiseregeln Deutschland: Rückkehr aus dem Risikogebiet

Regeln für Einreise aus Risikogebiet

Als Risikogebiete werden Länder und Regionen eingestuft, in denen die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) über 50 liegen. Es ist die niedrigste von drei Risikostufen. Für Urlauber ergeben sich durch eine solche Einstufung keine praktischen Folgen, sofern sie mit dem Flugzeug unterwegs sind. Dann müssen sie vor dem Abflug ohnehin ein negatives Testergebnis, einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen und bei Einreise in Deutschland dann auch nicht in Quarantäne.

Einreiseregeln aus dem Hochinzidenzgebiet

Anders ist es bei den Hochinzidenzgebieten, der mittleren Risikostufe. Wer aus einer solchen Region zurückkehrt und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne, kann sie aber durch einen negativen Test nach fünf Tagen verkürzen.

Rückkehr aus einem Risikogebiet – Was muss ich beachten?

Reist man zurück nach Deutschland, muss man zunächst wissen, welche Art Risikogebiet man besucht hat. Außerdem gilt unabhängig davon, wo man war eine Testpflicht für Flugreisende. Wer sich in einem der drei Kategorien von Risikogebiet aufgehalten hat, muss sich zudem bei der Einreise online anmelden.

Risikogebiete RKI: Das sind alle Länder, die als Risikogebiet gelten

Die neuen Einstufungen haben möglicherweise nur eine kurze Haltbarkeit. Die Bundesregierung arbeitet an einer neuen Einreiseverordnung ab dem 1. August, mit der die Risikogebiete ganz wegfallen werden. Derzeit sind 82 Länder in diese Kategorie eingestuft. Folgende Länder gelten mit Wirkung von Sonntag, 18.07.2021 als Risikogebiete:

Afghanistan (seit 21. Februar 2021)

Algerien (seit 15. Juni 2020)

Andorra (seit 23. Mai 2021)

Angola (seit 15. Juni 2020)

Äquatorialguinea (seit 15. Juni 2020)

Äthiopien (seit 15. Juni 2020)

Bahamas (seit 25. April 2021)

Bahrain (seit 11. Juli 2021)

Bangladesch (seit 15. Juni 2020)

Belarus (seit 15. Juni 2020)

Belize (seit 15. Juni 2020)

Benin (seit 15. Juni 2020)

Bhutan (seit 15. Juni 2020)

Burkina Faso (seit 15. Juni 2020)

Burundi (seit 15. Juni 2020)

Cabo Verde (seit 20. Juni 2021)

Côte d'Ivoire (seit 15. Juni 2020)

Dänemark (seit 18. Juli 2021)

Dänemark: Färöer (seit 18. Juli 2021)

Dschibuti (seit 15. Juni 2020)

Dominikanische Republik (seit 30. Mai 2021)

El Salvador (seit 15. Juni 2020)

Eritrea (seit 15. Juni 2020)

Réunion (seit 28. Februar 2021)

Französisch-Guayana (seit 21. August 2020)

St. Martin (seit 26. August 2020)

Gabun (seit 15. Juni 2020)

Gambia (seit 15. Juni 2020)

Ghana (seit 15. Juni 2020)

Griechenland (seit 18. Juli 2021)

Guatemala (seit 15. Juni 2020)

Guinea (seit 15. Juni 2020)

Guinea-Bissau (seit 15. Juni 2020)

Guyana (seit 15. Juni 2020)

Haiti (seit 15. Juni 2020)

Honduras (seit 15. Juni 2020)

Irak (seit 15. Juni 2020)

Mid-East (seit 21. März 2021)

Mid-West (seit 11. Juli 2021)

Midland (seit 11. Juli 2021)

Jemen (seit 15. Juni 2020)

Kamerun (seit 15. Juni 2020)

Kasachstan (seit 15. Juni 2020)

Kenia (seit 15. Juni 2020)

Kirgisistan (seit 15. Juni 2020)

Kongo DR (seit 15. Juni 2020)

Kongo Rep (seit 15. Juni 2020)

Korea (Volksrepublik) (seit 15. Juni 2020)

Kroatien: Zadar (seit 27. Juni 2021)

Liberia (seit 15. Juni 2020)

Madagaskar (seit 15. Juni 2020)

Malediven (seit 18. Juli 2021; Hochinzidenzgebiet vom 9. Mai 2021 bis 17. Juli 2021)

(seit 18. Juli 2021; Hochinzidenzgebiet vom 9. Mai 2021 bis 17. Juli 2021) Mali (seit 15. Juni 2020)

Marokko (seit 15. Juni 2020)

Mauretanien (seit 15. Juni 2020)

Mexiko (seit 13. Juni 2021)

Myanmar (seit 18. Juli 2021)

Nicaragua (seit 15. Juni 2020)

Niederlande (seit 18. Juli 2021)

(seit 18. Juli 2021) Sint Maarten (seit 6. Juni 2021)

Niger (seit 15. Juni 2020)

Nigeria (seit 15. Juni 2020)

Pakistan (seit 15. Juni 2020)

Panama (seit 28. Februar 2021)

Papua-Neuguinea (seit 17. Juni 2020)

Philippinen (seit 15. Juni 2020)

Ruanda (seit 27. Juni 2021)

St. Kitts und Nevis (seit 20. Juni 2021)

Senegal (seit 15. Juni 2020)

Sierra Leone (seit 15. Juni 2020)

Somalia (seit 15. Juni 2020)

Sri Lanka (seit 18. Juli 2021)

Südsudan (seit 15. Juni 2020)

Tadschikistan (seit 15. Juni 2020)

Thailand (seit 18. Juli 2021)

Timor Leste (Osttimor) (seit 17. Juni 2020)

Togo (seit 15. Juni 2020)

Trinidad und Tobago (seit 11. Juli 2021)

Tschad (seit 15. Juni 2020)

Türkei (seit 6. Juni 2021)

Turkmenistan (seit 17. Juni 2020)

Uganda (seit 20. Juni 2021)

Usbekistan (seit 15. Juni 2020)

Venezuela (seit 15. Juni 2020)

Vereinigte Arabische Emirate (seit 18. April 2021)

Zentralafrikanische Republik (seit 15. Juni 2020)

RKI und Bundesregierung: Wer entscheidet, was Risikogebiet wird?

Das RKI veröffentlicht jeden Freitag die neuen Corona-Einstufungen der Bundesregierung für das Ausland. Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt nach einer gemeinsamen Analyse und Entscheidung durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat.

Ab welcher Inzidenz Risikogebiet? Ab wann Hochinzidenzgebiet?

Als einfaches Risikogebiet zählen Länder und Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 50. Neben diesem Wert berücksichtigt das RKI jedoch auch andere Faktoren.

Ab einem Inzidenzwert von 200 kann dass Gebiet dann als Hochinzidenzgebiet gelten.

Urlaub im Risikogebiet? Meinung der Deutschen dazu

Zwei Drittel der Deutschen halten es nicht für vertretbar, in einer von der Bundesregierung als Corona-Risikogebiet eingestuften Region wie beispielsweise Spanien Urlaub zu machen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur lehnten 67 Prozent touristische Reisen in solche Gebiete ab. Nur 25 Prozent sagten, dass sie Urlaub in Risikogebieten für vertretbar halten. 8 Prozent machten keine Angaben.

Mit dem Auto in den Urlaub: Maut und Vignettenpflicht

Angesichts der vielen Urlaubsländer, die derzeit als Risikogebiet oder als Hochinzidenzgebiet gelten, überlegen es sich Urlauber erst recht, ob sie mit dem Flugzeug ins Urlaubsland fliegen. Viele fahren deshalb lieber mit dem Auto weg. Was ihr zur Maut und Vignettenpflicht in beliebten Urlaubsländern wissen müsst, erfahrt ihr hier:

Griechenland bleibt Risikogebiet: Corona-Regeln für den Urlaub

Bei der Einreise nach Griechenland gilt es, bestimmte Corona-Regeln zu beachten. Auch bei Urlaub auf den beliebten griechischen Ferieninseln. Welche Bestimmungen gelten für Ein- und Rückreise nach Deutschland, welche Corona-Regeln gelten für Gastronomie, Hotels und Co. vor Ort im Urlaub? Die Inseln in Griechenland im Überblick: