Deutschland stuft ganz Dänemark wieder als Risikogebiet ein.

ein. Einreisen sind für Urlauber ohne Impfung möglich, ein negativer Test muss bei Einreise an der Grenze vorgelegt werden

sind für ohne Impfung möglich, ein muss bei Einreise an der Grenze vorgelegt werden Die Corona-Zahlen steigen aktuell und die Inzidenz liegt knapp unter 100

steigen und die liegt knapp unter 100 Ist in Dänemark Urlaub trotz Corona möglich?

Sanddünen, farbenfrohe Häuser, Häfen und natürlich die bekannte Hauptstadt Kopenhagen machen Dänemark attraktiv für Urlauber aus Deutschland. Ab Sonntag, 25. Juli 2021, gilt nun ganz Dänemark wieder als einfaches Risikogebiet. Was heißt das für Reisen nach Dänemark? Welche Einreisebestimmungen gelten? Wie hoch ist die Inzidenz in Dänemark?

Das wichtigste für den Urlaub in Dänemark im Überblick:

Corona Dänemark Reisen: RKI-Liste - Dänemark ist Risikogebiet

Das Robert Koch-Institut hat nun ganz Dänemark zum Risikogebiet erklärt. Dänemark gilt damit ab Sonntag 25.Juli als einfaches Risikogebiet. Eine Ausnahme besteht lediglich für Grönland - das aufgrund der niedrigen Infektionszahlen nicht als Risikogebiet gilt. Bereits in der vergangenen Woche hatte das RKI Regionen - darunter auch die Hauptstadt Kopenhagen - zu Risikogebieten erklärt.

Ausreise Dänemark: Test, Quarantäne für Geimpfte und Einreiseformular

Bei der Rückreise aus einem einfachen Risikogebiet gilt die Pflicht sich zehn Tage in Quarantäne zu begeben. Diese entfällt für Geimpfte und Genesene Personen und auch wenn man einen negativen Test nachweisen kann. Die Nachweise muss man in einem Einreiseformular online hinterlegen. Auch wenn man nicht geimpft, genesen oder getestet ist, muss man dieses ausfüllen.

Corona-Zahlen Dänemark: Inzidenzen und aktuelle Fallzahlen

Wer Urlaub in Dänemark machen möchte, sollte sich über das Infektionsgeschehen informieren. Wie hoch sind die Corona-Zahlen aktuell? Die Johns-Hopkins-University und die Webseite Corona-in-Zahlen geben einen Überblick über die Infektionen, die Todesfälle, die Inzidenz sowie die Impfquote. Das ist der Stand am 27.07.2021:

7-Tage-Inzidenz : 93,2

: 93,2 Neuinfektionen : 772

: 772 Infektionen insgesamt: 313.354

Todesfälle insgesamt: 2544

Impfquote (Erstimpfung): 70,76 Prozent

(Erstimpfung): 70,76 Prozent Impfquote (vollständig): 51,30 Prozent

Ab wann ist ein Land ein Risikogebiet?

Als Risikogebiet gelten Länder oder Regionen, in denen die 7-Tage-Inzidenz über 50 steigt. Das RKI beobachtet diese Entwicklung und stuft Länder, die dauerhaft über diesem Wert liegen als einfache Risikogebiete ein.

Einreisebestimmungen Dänemark: Muss ich zur Einreise nach Dänemark einen Test vorlegen?

Ja, zur Einreise nach Dänemark muss ein negativer Corona-Test vorgelegt werden. Ein PCR-Test darf dabei bis zu 72 Stunden und ein Antigentest bis zu 48 Stunden vor Einreise vorgenommen worden sein. Für Schleswig-Holsteiner genügt ein negatives Ergebnis eines Covid-19-Tests, der maximal 72 Stunden vor der Einreise vorgenommen wurde. Die Testpflicht gilt allerdings nicht für vollständig Geimpfte und Genesene. Als Impfnachweis wird auch der deutsche digitale Impfnachweis durch die CovPass-App akzeptiert.

Muss ich nach der Einreise nach Dänemark einen weiteren Test machen lassen?

Nein, die Testpflicht nach der Einreise entfällt für Einwohner Deutschlands und mehrerer anderer Länder im EU- und Schengenraum. Das geht aus der aktuellen Reiseempfehlungen des dänischen Außenministeriums hervor. Zum ersten Mal seit rund 15 Monaten gelten diese Länder im dänischen Ampelsystem wieder als "grün". Auch zur Rückreise nach Deutschland ist ein Corona-Test nicht notwendig.

Muss ich nach der Einreise nach Dänemark in Quarantäne?

Die Quarantänepflicht gilt für Reisende aus Deutschland schon seit Anfang Juni nicht mehr und auch wer aus dem Urlaub in Dänemark zurückkehrt, muss sich in Deutschland nicht in Quarantäne begeben.

Was muss ich an der dänischen Grenze beachten?

Die Einreise nach Dänemark ist für deutsche Staatsbürger inzwischen wieder unkompliziert möglich. Natürlich sollte man seinen Personalausweis oder einen Reisepass und gegebenenfalls ein negatives Corona-Test-Ergebnis dabei haben. Außerdem kann es sein, dass an der Grenze stichprobenartig Gesundheitschecks gemacht werden. Wenn Anzeichen einer Corona-Infektion vorliegen, kann die Einreise verweigert werden.

Urlaub in Dänemark mit wenigen Beschränkungen

Innerhalb Dänemarks gibt es recht wenige Beschränkungen.

Bars, Restaurants und Cafés können bis 24 Uhr und ab 5 Uhr morgens öffnen. Ab dem 15. Juli dürfen sie laut derzeitigem Plan der Regierung sogar bis 2 Uhr nachts geöffnet haben. Eine Maskenpflicht gibt es nicht mehr. Um die Innengastronomie nutzen zu können, muss ein Corona-Pass vorgelegt werden, also ein Nachweis über ein negatives Covid-19-Testergebnis oder über eine erfolgte vollständige Impfung oder Genesung.

können bis 24 Uhr und ab 5 Uhr morgens öffnen. Ab dem 15. Juli dürfen sie laut derzeitigem Plan der Regierung sogar bis 2 Uhr nachts haben. Eine gibt es nicht mehr. Um die Innengastronomie nutzen zu können, muss ein vorgelegt werden, also ein Nachweis über ein negatives Covid-19-Testergebnis oder über eine erfolgte vollständige Impfung oder Genesung. Was gilt in Museen, Kinos und Theatern in Dänemark? In den kulturellen Einrichtungen muss noch bis zum 1. August ein Corona-Pass vorgelegt werden, also ein Nachweis über ein negatives Covid-19-Testergebnis oder über eine erfolgte vollständige Impfung oder Genesung. Eine Maskenpflicht gibt es nicht.

in Dänemark? In den kulturellen Einrichtungen muss noch bis zum 1. August ein Corona-Pass vorgelegt werden, also ein Nachweis über ein negatives Covid-19-Testergebnis oder über eine erfolgte vollständige Impfung oder Genesung. Eine gibt es nicht. Gibt es eine Maskenpflicht in Dänemark? Mit Ausnahme von öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bussen und Bahnen oder Fähren und an Flughäfen, in denen eine Maske getragen werden muss, wenn man sich nicht auf seinem Sitzplatz befindet, muss in Dänemark keine Maske mehr getragen werden. Das gilt auch für den Besuch von Geschäften und Restaurants.

Einreise nach Dänemark mit Kindern

Ausnahmen von der Testpflicht gelten nicht nur für vollständig Geimpfte und Genesene, sondern auch für Kinder unter 15 Jahren.

Maskenpflicht in Dänemark quasi beendet

Die Dänen müssen seit Montag, 14.06.2021, kaum noch Mund-Nasen-Schutz tragen. Die dänische Regierung und ein Großteil der Parlamentsparteien einigte sich darauf, die seit Monaten im Kampf gegen das Coronavirus geltende Pflicht zum Tragen einer Maske oder eines Visiers ist für fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens aufzuheben. Einen solchen Corona-Schutz muss man in Dänemark jetzt nur noch im öffentlichen Nahverkehr tragen, wenn man dort nicht sitzt. Bis zum 1. September soll die Maske dann gänzlich verschwinden.

Camping Dänemark trotz Corona: Ist Camping erlaubt?

Campingplätze sind genau wie Hotels und Ferienwohnungen teilweise geöffnet. Allerdings nehmen sie oft keine Urlauber aus dem Ausland auf. Die Regeln unterscheiden sich stark von Region zu Region. Im Zweifelsfall muss vor Ort beim entsprechenden Platz nachgefragt werden.

Corona und Urlaub: Wie ist die Lage in den einzelnen Ländern Europas?

In vielen europäischen Ländern ändern sich gerade die Corona-Regeln für Urlaub und Einreise. Was wo gilt: