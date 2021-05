Die Corona-Zahlen und die Inzidenz in der Schweiz sind weiter hoch.

Einreise und Urlaub sind möglich. Einreisende aus einzelnen deutschen Bundesländer müssen in Quarantäne.

Das Auswärtige Amt stuft die Schweiz weiterhin als Risikogebiet ein.

Wie ist die Corona-Lage in der Schweiz aktuell und wie sind die aktuellen Corona-Regeln?

Frische Bergluft, malerische Landschaften und glasklaren Seen: Urlaub in der Schweiz ist für deutsche Reisende grundsätzlich wieder möglich. Allerdings müssen einige Vorgaben beachtet werden. Das Auswärtige Amt rät jedoch von touristischen Reisen ab.

Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für die Schweiz – Das gilt bei Einreise von der Schweiz nach Deutschland?

Die Schweiz gilt weiterhin als Risikogebiet . Es gilt eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Das bedeutet, nicht nur die Regeln für die Einreise nach Italien, sondern auch die für die Rückreise nach Deutschland sind zu beachten. Vor der Rückreise muss man einen Test machen. Zusätzlich muss man sich digital anmelden und in Quarantäne gehen. Diese dauert je nach Regelung des Bundeslandes, in dem man lebt zehn bis 14 Tage und kann durch Tests früher beendet werden. Wann das möglich ist, regelt ebenfalls das Bundesland.

Einreisebestimmungen Schweiz Corona: Welche Regeln gelten bei der Einreise und Quarantäne?

Grundsätzlich ist die Einreise in die Schweiz für Touristen aus Deutschland erlaubt. Nur Personen die 10 Tage vor der Einreise in Risikogebieten waren, müssen sich für bis zu 10 Tage in Quarantäne begeben. Von den Schweizer Behörden sind aktuell nur Sachsen und Thüringen als Risikoregion eingestuft (Stand: 05.05.)

Ansonsten kommt es darauf an, wie man in die Alpenrepublik einreist: Per Flugzeug, Bus, Bahn oder Schiff ist ein Einreise-Formular erforderlich. Das findet man auf der Seite des Bundesamts für Gesundheit. Flugreisende müssen zusätzlich noch einen negativen Corona-Test ablegen. Für Personen, die auf andere Art in die Schweiz einreisen, wie zum Beispiel mit dem Auto, gelten keine besonderen Vorkehrungen. Weitere Informationen, Formulare und Co. gibt es auf der Homepage des Bundesamts für Gesundheit

Corona Fälle Schweiz: 7-Tage-Inzidenz und aktuelle Zahlen

Die Schweiz hat immer noch hohe Corona-Zahlen. So ist die Lage in dem Alpenland nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität (Stand 17.05.):

Einwohner: 8.654.618

7-Tage-Inzidenz: 102,8

Infizierte seit Beginn der Pandemie: 679.510

Todesfälle: 10.731

Impfquote (Erstimpfung): 26,77%

Impfquote (vollständig): 13,62 %

Diese Corona-Regeln gelten in der Schweiz: Restaurants, Bars und Kinos geöffnet

Restaurants und Bars dürfen in der Schweiz im Freien wieder öffnen. Außerdem sind Kinos, Theater und Fitnessstudios offen. Gegen den Rat der wissenschaftlichen Berater wurden Veranstaltungen in Innenräumen wieder erlaubt. Die Lage auf den Intensivstationen ist stabil – doch zunehmend landen jetzt dort auch jüngere Patienten, berichtet der dürfen in der Schweiz im Freien wieder öffnen. Außerdem sind Kinos, Theater und Fitnessstudios offen. Gegen den Rat der wissenschaftlichen Berater wurden Veranstaltungen in Innenräumen wieder erlaubt. Die Lage auf den Intensivstationen ist stabil – doch zunehmend landen jetzt dort auch jüngere Patienten, berichtet der Münchener Merkur

Urlaub ab Juni 2021 möglich? Bareiß gibt Hoffnung für den Sommer

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, ist guter Dinge, dass die Deutschen im Sommer innerhalb Europas Urlaub machen können. „Ich bin recht optimistisch, dass der Sommerurlaub in Deutschland und Europa mit entsprechenden Vorkehrungen gut möglich sein wird“, sagte der CDU-Politiker dem „Tagesspiegel am Sonntag“. Er sehe bereits im Testen eine große Chance, setze aber vor allem Hoffnungen in einen europaweiten digitalen Corona-Impfpass.

Inzidenzwert Deutschland aktuell - So hoch ist die Inzidenz in den Bayern, BW & Co.

In Deutschland sinkt die Inzidenz leicht. Dabei ist zu beachten, dass die Fallzahlen an Feiertagen sowie sonntags und montags meist niedriger ausfallen, da nicht immer so häufig auf das Coronavirus getestet wird und nicht alle Ämter ihre Daten aktuell übermitteln. Der Inzidenzwert in Baden-Württemberg ist am Mittwoch, den 5. Mai noch immer eine der höchsten in ganz Deutschland. Doch wie stehen die einzelnen Bundesländer im Vergleich da? Wo ist die Inzidenz am höchsten und wo am niedrigsten? Hier der Überblick:

206,7 Thüringen

179,9 Sachsen

159,3 Baden-Württemberg

144,3 Nordrhein-Westfalen

133,3 Hessen

130,8 Sachsen-Anhalt

123,8 Bayern

122,8 Saarland

120,5 Bremen

107,6 Rheinland-Pfalz

103,7 Berlin

102 Mecklenburg-Vorpommern

98,3 Brandenburg

89,9 Niedersachsen

78,1 Hamburg

54,7 Schleswig-Holstein

Wo ist Urlaub in Deutschland möglich? Bayern öffnet zu Pfingsten

Nach monatelangen strikten Corona-Beschränkungen leitet Bayern ab kommenden Montag stufenweise Lockerungen ein. In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 dürfen ab 10. Mai die Außengastronomie - und zwar bis 22.00 Uhr -, Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos öffnen. Und: Zu Beginn der Pfingstferien am 21. Mai soll regional auch Tourismus wieder möglich sein: In Kreisen und kreisfreien Städten mit stabilen Zahlen von unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen dürfen dann Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze wieder öffnen. Das beschloss die Regierung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag.

Urlaub an Pfingsten: Wohin darf man reisen und was ist erlaubt?

Welche Länder sind aktuell noch Risikogebiet ? Und wohin kann ich vielleicht auch kurzfristig an Pfingsten noch reisen? Strandurlaub, Städtereise, Camping, Freizeitpark und Co.: In unserem Artikel zu möglichen Pfingst-Reisezielen erläutern wir den aktuellen Stand für die verschiedenen Urlaubs-Destinationen.

