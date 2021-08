Österreich verschärft die Corona-Regeln – auch für Touristen

Wandern, Sightseeing, Schlemmen: Viele Touristen zieht es in der Urlaubssaison nach Österreich. Doch auch im Nachbarland Österreich steigen die Corona-Zahlen. Dennoch hat die Regierung die Corona-Regeln in vielen Bereichen gelockert – besonders für Geimpfte, Genesene und Getestete (3G-Regel). Welche Bestimmungen in Österreich gelten, erfahrt ihr im Überblick.

Einreise nach Deutschland aus Österreich: Quarantäne nach Urlaub?

Österreich ist schon seit längerer Zeit kein Risikogebiet mehr. Es besteht keine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt. Bei der Rückreise nach Deutschland gilt dennoch eine Testpflicht. Denn diese gilt seit Sonntag 1. August für alle Reiserückkehrer unabhängig vom Reiseland oder dem Verkehrsmittel.

Corona-Zahlen Österreich: Inzidenz, Impfquote und Infektionen

Wie ist die aktuelle Corona-Lage in Österreich? Laut neuesten Daten der Johns Hopkins Universität liegen die Corona-Zahlen zu Inzidenzwert, Impfungen und Infektionen (Stand: 03.08.2021):

Inzidenz: 36,5

Neuinfektionen: 364

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 659.872

Neue Todesfälle: 1

Todesfälle (gesamt): 10.739

Impfquote (Erstimpfung): 58,9 Prozent

Impfquote (gesamt): 51,6 Prozent

Österreich Maut: Das gilt für die Vignette

In Österreich herrscht auf Autobahnen und Schnellstraßen bis auf wenige Ausnahmen eine Vignettenpflicht für Motorräder, Pkw und Wohnmobile bis 3,5 Tonnen Gewicht.

Urlaub in Österreich: 3G – Aktuelle Corona-Regeln

Grundregel der Öffnungen in Österreich ist es, dass diese unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Dreh- und Angelpunkt dieses Sicherheitskonzepts ist die Definition von Personen, von denen ein geringes epidemiologisches Risiko ausgeht. Hier wird von den drei G gesprochen: „geimpft, getestet, genesen“ (3-G-Regel). In folgenden Bereichen gilt die 3-G-Regel bei Personen ab 12 Jahren:

Gastronomie

Körpernahe Dienstleistungen

Hotels und andere Unterkünfte

Freizeiteinrichtungen wie Tierparks

Kultureinrichtungen (außer in Museen, Bibliotheken und Archiven)

Nicht öffentliche Sportstätten

Treffen von mehr als 100 Personen

Fach- und Publikumsmessen

Reisebusse und Ausflugsschiffe

Einreise nach Österreich: Corona-Testpflicht für Reisende

Urlauber aus Deutschland können inzwischen ohne Quarantäne nach Österreich einreisen.

geringem epidemiologischem Risiko, wie z.B. aus Griechenland, Kroatien oder Spanien ohne Registrierung und Quarantäne möglich. Reist man jedoch ohne Nachweis im Sinne der 3-G-Regel ein, so ist eine Registrierung zur Virusvariantengebieten (Brasilien, Großbritannien, Indien, Südafrika) ist untersagt, wobei Österreicherinnen und Österreicher sowie EU- und EWR-Bürgerinnen und -Bürger von diesem Verbot ausgenommen sind. Diese Personen müssen bei einer Einreise aus einem der Risikoländer allerdings einen negativen Test vorlegen, eine Registrierung vornehmen und unverzüglich eine zehntägige Quarantäne antreten. Die Quarantäne kann jedoch mit einem negativen Test beendet werden – allerdings frühestens am fünften Tag nach der Einreise. Bei Reisen aus beruflichen Gründen und bei Reisen im überwiegenden Interesse Österreichs – insbesondere im Bereich Kultur und Sport z.B. für Betreuer:innen und Trainer:innen – entfällt die Quarantänepflicht. Seit 1. Juli ist eine Einreise nach Österreich aus Ländern mit, wie z.B. aus Griechenland, Kroatien oder Spanien ohne Registrierung und Quarantäne möglich. Reist man jedoch ohne Nachweis im Sinne derein, so ist eine Registrierung zur Pre-Travel-Clearance und eine Testung innerhalb von 24 Stunden nach der Einreise verpflichtend.Eine Einreise aus(Brasilien, Großbritannien, Indien, Südafrika) ist, wobei Österreicherinnen und Österreicher sowie EU- und EWR-Bürgerinnen und -Bürger von diesem Verbot ausgenommen sind. Diese Personen müssen bei einer Einreise aus einem der Risikoländer allerdings einen negativen Test vorlegen, eine Registrierung vornehmen und unverzüglich eine zehntägigeantreten. Die Quarantäne kann jedoch mit einem negativen Test beendet werden – allerdings frühestens am fünften Tag nach der Einreise. Bei Reisen aus beruflichen Gründen und bei Reisen im überwiegenden Interesse Österreichs – insbesondere im Bereich Kultur und Sport z.B. für Betreuer:innen und Trainer:innen – entfällt die Quarantänepflicht.

PCR-Test in Österreich: strengere Corona-Regeln in der Nachtgastronomie

Ab 22. Juli ist der Zugang zur Nachtgastronomie nur noch für geimpfte Personen sowie Personen mit aktuellem negativem PCR-Testergebnis (maximal 72 Stunden ab Probenahme) möglich. Die Testpflicht gilt für Personen ab 12 Jahren.

Maskenpflicht in Österreich: 3-G-Regel ersetzt Mund-Nasen-Schutz

An allen Orten, an denen die 3-G-Regel gilt, entfällt die Maskenpflicht grundsätzlich. Dies gilt auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in jenen Bereichen, in denen ein 3-G-Nachweis vorgesehen ist. Ausnahmen vom Entfall der Maskenpflicht gibt es für Alten- und Pflegeheime sowie Gesundheitseinrichtungen.

Außerdem ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes in geschlossenen Räumen in folgenden Bereichen verpflichtend vorgeschrieben in: öffentlichen Verkehrsmitteln und deren Stationen, Taxis, Seil- und Zahnradbahnen, in Kundenbereichen, bei Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten im Rahmen des Parteienverkehrs, in Kundenbereichen von Betriebsstätten (z.B. Supermarkt, Handel usw.) bei Kontakt zu Kundinnen und Kunden (ab 22. Juli an Orten des täglichen Bedarfs – z.B. Supermarkt, Apotheke, Bank etc.). Seit 1. Juli gibt es außerdem keine Pflicht zur Einhaltung des Mindestabstandes zu anderen Personen.

Gastronomie, Bars, Restaurants: Keine Sperrstunde mehr

In Gastronomiebetrieben, in denen überwiegend stehend konsumiert wird (z.B. Tanzlokale, Clubs, Diskotheken), ist eine Auslastung von 75% der maximalen Auslastung erlaubt. Seit dem 1. Juli gibt es keine vorgezogene Sperrstunde mehr. Ab 22. Juli gibt es in normalen Lokalen zudem keine Kapazitätsbeschränkungen mehr.

Übernachtungen, Hotels und Campingplätze in Österreich: 3-G-Regel gilt

Der Besuch von Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben ist nur für Getestete, Geimpfte oder Genesene (3-G-Nachweis) möglich. Kinder unter 12 Jahren sind von der Testpflicht befreit. Reisende aus Deutschland haben folgende Möglichkeiten, ihren 3-G-Nachweis zu erbringen: behördlich anerkannte negative Testergebnisse, Bestätigung des Impfstatus mittels Papier-Impfpass oder digitalem EU-Zertifikat, eine ärztliche Bestätigung über eine in den vergangenen sechs Monaten erfolgte und aktuell abgelaufene Corona-Infektion.

Österreich Durchreise Corona: Was gilt bei der Durchreise durch Österreich?

Österreich ist nicht nur ein schönes Urlaubsland, sondern für viele Deutsche auf dem Weg nach Italien oder in andere Urlaubsländer auch eine Durchgangsstation. Die Durchreise durch Österreich ohne Zwischenstopp ist ohne Einschränkungen möglich. Mit Verzögerungen an den Grenzen ist zu rechnen. Transitreisende sind von der elektronischen Registrierung und der Testnachweispflicht ausgenommen. Die Grenze zu Tschechien und der Slowakei kann derzeit nur an bestimmten Grenzübergängen passiert werden. Der grenzüberschreitende Flugverkehr ist weiterhin eingeschränkt. Der Bahnverkehr verläuft wieder im Regelbetrieb.

