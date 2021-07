Die Mittelmeerinsel Korsika (gehört zu Frankreich – dort steigen die Corona-Zahlen wieder deutlich an

Am 21.07.2021 liegt die 7-Tage-Inzidenz in Frankreich bei 102,7, innerhalb eines Tages wurden mehr als 18.000 Neuinfektionen gemeldet

Welche Corona-Regeln gelten also für Korsika (französisch: Corsica)? Wie sieht das Infektionsgeschehen aus?

Aktuelle Zahlen, Inzidenzwerte und Infos zu Fähre, Flug, Camping und mehr im Überblick

Die französische Mittelmeerinsel Korsika bietet eine Mischung aus dichtem Wald und Bergen, eleganten Küstenstädten und kleinen Buchten mit Sandstränden. Urlauber können mit dem Flugzeug anreisen, oder mit dem eigenen Auto, Camper oder Wohnwagen mit der Fähre aus Italien übersetzen. Für die Einreise gibt es allerdings bestimmte Corona-Bedingungen. Wie gestaltet sich der Urlaub 2021 auf Korsika?

Corona-Zahlen aktuell für Korsika: Inzidenz, Neuinfektionen, Impfquote und Todesfälle

In Frankreich steigen die Inzidenzwerte und die Corona-Zahlen zu den Neuinfektionen momentan aktuell wieder stark an – besonders im Süden Frankreichs und auf Korsika. Die aktuellen Daten zum Coronavirus (Stand 21.07.2021) in Frankreich und auf der Insel Korsika:

7-Tage-Inzidenz Frankreich: 102,7

Neuinfektionen: 18.217

Neue Todesfälle: 33

Impfquote vollständig: 42,14 Prozent

7-Tage-Inzidenz Nord-Korsika: 266,1; Inzidenz Süd-Korsika: 46,8

Urlaub auf Korsika 2021: Risikogebiet und Reisewarnung für Frankreich?

keine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt vor. Es gibt bei der Einreise nach Korsika keine Quarantäne-Pflicht. Das Land zählt nicht als Risikogebiet laut Robert-Koch-Institut (RKI) – auch nicht als Hochinzidenzgebiet. Dann würden strengere Ein- und Ausreise-Regeln gelten. Einen Überblick über die RKI zu den Risikogebieten: Derzeit liegt für Frankreichvomvor. Es gibt bei der Einreise nach Korsika keine Quarantäne-Pflicht. Das Land zählt nicht als Risikogebiet laut Robert-Koch-Institut (RKI) – auch nicht als. Dann würden strengere Ein- und Ausreise-Regeln gelten. Einen Überblick über die Hochinzidenzgebiete laut RKI gibt es hier . Als Risikogebiete gelten immer noch die französischen Überseeterritorien St. Martin, Französisch-Guyana und La Reunion. Im folgenden Artikel findet ihr die aktuelle Liste vomzu den

Testpflicht und Einreise-Formular für Korsika: Selbst-Test zählt an der Grenze nicht

Einreise nach Frankreich, und damit auch Korsika, gibt es bestimmte Corona-Regeln: Geimpfte müssen den Nachweis über eine vollständige Covid-19 vorlegen, Genesene einen Nachweis über eine überstandene Corona-Infektion mitführen. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen negativen Corona-Test nachweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Es gilt der Nachweis über einen PCR-Test oder einen Antigen-Schnelltest. Ein Selbst-Test, den man durchgeführt hat, oder den man an der Grenze machen möchte, zählt allerdings nicht. Es muss eine offizielle Bescheinigung vorliegen. Außerdem muss man sich über Bei dernach, und damit auch, gibt es bestimmte Corona-Regeln: Geimpfte müssen denüber eine vollständige Impfung gegenvorlegen, Genesene einen Nachweis über eine überstandene Corona-Infektion mitführen. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen negativennachweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Es gilt der Nachweis über einenoder einen. Ein, den man durchgeführt hat, oder den man an der Grenze machen möchte, zählt allerdings nicht. Es muss eine offiziellevorliegen. Außerdem muss man sich über dieses Einreiseformular registrieren.

Einreise nach Korsika: Corona-Regeln für Fähre und Flug

Seit Juni 2021 müssen Passagiere, die mit der Fähre reisen und über 12 Jahre alt sind (außer LKW-Fahrer), am Tag der Einschiffung verpflichtend eines der folgenden Dokumente vorlegen – ansonsten wird die Einreise verweigert:

für geimpfte Personen eine Impfbescheinigung

bei nicht geimpften Personen negativer PCR-Test (der nicht älter als 72 Stunden ist) – oder Antigentest (der nicht älter als 48 Stunden ist)

(der nicht älter als 72 Stunden ist) – oder (der nicht älter als 48 Stunden ist) Nachweis einer Genesung von Covid-19.

Bei der Einreise per Flugzeug gelten ähnliche Regeln. Auch am Flughafen ist der Nachweis über einen negativen Corona-Test verpflichtend, um ins Ausland zu Reisen. Die meisten Flughäfen in Deutschland haben Corona-Test-Stationen eingerichtet.

Rückkehr nach Deutschland: Rückreise nur mit negativem Corona-Test

Für alle, die mit dem Flugzeug nach Deutschland zurückkehren, gilt: Sie müssen bereits beim Check-in am Abflugort ein negatives Testergebnis vorweisen – auch wenn sie aus Nichtrisikogebieten nach Deutschland zurückkehren. Ohne negativen Test ist kein Mitflug möglich. Ausgenommen sind vollständig Geimpfte oder Genesene. Allen Flugreisenden wird bei Ausreise Fieber gemessen.

Corona-Regeln vor Ort in Korsika: Das gilt für den Frankreich-Urlaub 2021

Maskenpflicht: Alle Personen über elf Jahren müssen in öffentlichen Verkehrmitteln und geschlossenen Räumen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Maskenpflicht gilt im Freien auch bei Menschenansammlungen und auf Märkten.

Alle Personen über elf Jahren müssen in öffentlichen Verkehrmitteln und geschlossenen Räumen einen tragen. Die gilt im Freien auch bei Menschenansammlungen und auf Märkten. Gastronomie: Restaurants und Cafés sind geöffnet. Die Auslastung der Lokale ist aber auf 50 Prozent begrenzt und pro Tisch sind maximal sechs Personen erlaubt.

Restaurants und Cafés sind geöffnet. Die Auslastung der Lokale ist aber auf 50 Prozent begrenzt und pro Tisch sind maximal sechs Personen erlaubt. Kultureinrichtungen: Sightseeing ist möglich: Museen, Theater und Schwimmbäder sind wieder für Besucher (geimpft, genesen, getestet) unter Einhaltung der Hygieneauflagen geöffnet.

Sightseeing ist möglich: Museen, Theater und Schwimmbäder sind wieder für Besucher (geimpft, genesen, getestet) unter Einhaltung der Hygieneauflagen geöffnet. Einzelhandel: Geschäfte sind geöffnet.

Geschäfte sind geöffnet. Unterkünfte: Hotels, Campingplätze und Pensionen dürfen Urlauber aufnehmen.

Hotels, Campingplätze und Pensionen dürfen Urlauber aufnehmen. Veranstaltungen: Mit maximal 5000 Personen sind Festivals, Konzerte und Co. erlaubt. Besucher müssen allerdings einen Gesundheitsnachweis (Impfung, Genesung, Negativ-Test) vorlegen.

Mit maximal 5000 Personen sind Festivals, Konzerte und Co. erlaubt. Besucher müssen allerdings einen Gesundheitsnachweis (Impfung, Genesung, Negativ-Test) vorlegen. Clubs: Nachtclubs sind unter Auflagen geöffnet.

Impfpflicht in Frankreich und 3G-Regel für Veranstaltunge, Restaurants und Co.

Für Ungeimpfte hat die französische Regierung deutliche Einschränkungen beschlossen: Seit dem 21. Juli braucht man beim Besuch von Kultur- und Freizeiteinrichtungen einen negativen Corona-Test (nicht älter als 48 Stunden) – oder einen Impf- oder Genesungsnachweis. Das gilt ab August auch für Einkaufszentren, Restaurants, Bars und Cafés sowie Fernzüge. Das wird teuer: Corona-Tests sind in Frankreich für Touristen kostenpflichtig.