Jeden Freitag veröffentlicht das Robert-Koch-Institut eine Liste der aktuellen Corona-Risikogebiete

Auch in dieser Woche, gab das RKI bekannt, welche Länder in Europa und der Welt von Deutschland als Hochrisikogebiet und Virusvariantengebiet eingestuft wurden

Welche Urlaubsländer, Inseln und Regionen gelten als Risikogebiete?

Definition, Folgen für Einreise, Test und Quarantäne – ab wann ein Land als Hochrisikogebiet gilt

Der Sommer in Deutschland neigt sich dem Ende zu und die Hauptsaison für Urlaub ist damit bald vorbei. Doch in einigen Bundesländern stehen schon die Herbstferien bevor und in vielen Ländern in Europa und der Welt kann man auch noch im September und Oktober die Sonne genießen. Während die Corona-Zahlen in den Sommermonaten vielerorts niedrig waren, steigen sie jetzt wieder an. Doch welche Länder sind wegen einer hohen Inzidenz zum Risikogebiet erklärt worden? Eine Übersicht der aktuellen Hochrisikogebiete:

Neue Liste der Risikogebiete: Diese Länder sind Hochrisikogebiete

Deutschland bewertet die Liste der Hochrisikogebiete und Virusvariantengebiete Woche für Woche neu. Im August wurden unter anderem Griechenland sowie die gesamte südliche Ägäis mit Urlaubsinseln wie Rhodos, Kos, Mykonos oder Naxos als Hochrisikogebiet eingestuft. Am vergangenen Freitag gab es erstmals verhältnismäßig wenige neue Einstufungen. An diesem Freitag, 10.09., hat das RKI veröffentlicht, dass folgende Länder neu als Hochrisikogebiete eingestuft wurden:

Bosnien und Herzegowina

Grenada

Nicaragua

Norwegen – Provinzen Oslo und Viken

Welche Länder sind laut neuer RKI-Liste kein Risikogebiet mehr?

Ist die Corona-Lage in einem Land entschärft und die Inzidenz gesunken, werden Länder oder einzelne Regionen und Inseln wieder von der Liste der Risikogebiete gestrichen. Ist ein Land kein Hochrisikogebiet mehr, entfallen Quarantäneregeln bei der Rückreise nach Deutschland. Diese Länder haben fortan nicht mehr den Status eines Hochrisikogebiets:

Argentinien

Bolivien

Ecuador

Frankreich – Regionen Korsika, Okzitanien sowie das Übersee-Departement Réunion

Griechenland – Kreta und Südliche Ägais

Namibia

Oman

Paraguay

Peru

Corona-Hochrisikogebiete aktuell: Liste aller eingestuften Länder

Auch in den letzten Budesländern Deutschlands enden die Sommerferien. Was Corona angeht, haben sie sehr unterschiedliche Effekte in den Urlaubsregionen gehabt. In Spanien zeigt die Infektionskurve nach unten, in Griechenland verschlechtert sich die Lage dagegen. Das RKI hat am Freitag, 10.09., bekannt gegeben, welche Länder Deutschland von nun als Hochrisikogebiete einstuft. Eine Übersicht:

Ägypten

Albanien

Algerien

Aserbaidschan

Bangladesch

Bosnien und Herzegowina

Botsuana

Brasilien

Costa Rica

Dominica

Eswatini

Fidschi

Frankreich – die folgenden Regionen und französischen Überseegebiete gelten als Hochrisikogebiete: Provence-Alpes-Côte d'Azur, Guadeloupe, Martinique, St. Barthélemy, St. Martin, Französisch-Guayana, Französisch-Polynesien

Georgien

Grenada

Guatemala

Haiti

Honduras

Indien

Indonesien

Irak

Iran

Irland - die folgenden Regionen gelten als Hochrisikogebiete: Border, West

Israel inklusive der Palästinensischen Gebiete

Jamaika

Japan

Kasachstan

Kenia

Kolumbien

Korea (Demokratische Volksrepublik)

Kosovo

Kuba

Lesotho

Libyen

Malawi

Malaysia

Marokko

Mexiko

Mongolei

Montenegro

Mosambik

Myanmar

Nepal

Nicaragua

Niederlande – die folgenden überseeischen Teile des Königreichs der Niederlande gelten als Hochrisikogebiete: Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Eustatius, Sint Maarten, Saba

Nordmazedonien

Norwegen - die folgenden Provinzen gelten als Hochrisikogebiete: Oslo, Viken

Papua-Neuguinea

Philippinen

Portugal - die folgenden Regionen gelten als Hochrisikogebiete: Algarve

Russische Föderation

St. Kitts und Nevis

St. Lucia

Sambia

Senegal

Serbien

Seychellen

Simbabwe

Sri Lanka

Südafrika

Sudan

Suriname

Syrische Arabische Republik

Tadschikistan

Tansania

Thailand

Trinidad und Tobago

Türkei

Tunesien

Turkmenistan

Usbekistan

Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland inkl. der Isle of Man sowie aller Kanalinseln und aller britischen Überseegebiete

Vereinigte Staaten von Amerika

Vietnam

Zypern

Aktuelle Virusvariantengebiete laut RKI-Liste

Das RKI hat am Freitag, 10.09., bekannt gegeben, dass kein Land mit Wirkung vom 22.08.2021 neu zur Liste der Virusvariantengebiete hinzukommt. Als Virusvarianten-Gebiete gilt damit derzeit kein Land.

RKI Risikogebiete in Europa: Griechenland und Teile von Frankreich nicht mehr dabei

Griechenland – inklusive der südlichen Ägais und Kreta – ist nicht mehr auf der Liste der Hochrisikogebiete.

Karte der Südlichen Ägäis: Diese Inseln sind bald kein Risikogebiet mehr

Außer der beliebten Ferieninsel Kreta war auch die südliche Ägäis seit dem 24.08. Hochrisikogebiet. Doch welche Inseln genau zählen zur südlichen Ägäis und sind folglich ab dem 12.09. kein Corona-Risikogebeit mehr?

Andros

Kalymnos

Karpathos-Kasos

Kea-Kythnos

Kos

Milos

Mykonos

Naxos

Paros

Rhodos

Syros

Thira

Tinos

Teile von Frankreich gelten bald ebenfalls nicht mehr als Risikogebiete: Die Regionen Korsika und Okzitanien gelten nicht mehr als besonders gefährlich.

Dafür sind in Europa zwei Länder neu hinzugekommen: Teile von Norwegen, darunter die Hauptstadt Oslo, sowie Bosnien und Herzegowina.

Definition Risikogebiet: Ab wann spricht man von einem Hochrisikogebiet?

Als Hochrisikogebiete werden Länder und Regionen mit einem besonders hohen Infektionsrisiko eingestuft. Anders als früher sind dafür aber nicht nur die Infektionszahlen ausschlaggebend. Andere Kriterien sind das Tempo der Ausbreitung des Virus, die Belastung des Gesundheitssystems oder auch fehlende Daten über die Corona-Lage. Als ein Richtwert galt dabei die Inzidenz von „deutlich mehr als 100“.

Einstufung von Risikogebieten: Was ist ein Covid-19-Hochrisikogebiet?

Es gibt statt drei nur noch zwei Kategorien für Risikogebiete, also weltweite Regionen mit höherem Infektionsrisiko. Neben den Virusvariantengebieten sind das die Hochrisikogebiete mit besonders hohen Fallzahlen. „Einfache“ Risikogebiete gibt es in der Kategorisierung nicht mehr.

Das RKI weist allerdings darauf hin, dass für Gebiete, die bislang als ein solches einfaches Risikogebiet eingestuft wurden dennoch das Risiko nicht wegfällt. Es bestehe weiterhin ein „relevantes erhöhtes Infektionsrisiko“. Die Begrifflichkeit „Hochinzidenzgebiet“ entfällt damit.

Rückkehr aus Hochrisikogebiet – Geimpft nicht in Quarantäne?

Geimpfte und Genesene, die aus einem Hochrisikogebiet zurückkehren nach Deutschland, müssen eine digitale Einreiseanmeldung planen. Jedoch gilt für sie keine Testpflicht bei der Rückkehr aus dem Urlaub, ebenso müssen sich nicht für 10 Tage in Quarantäne. Ungeimpfte benötigen bei Einreise nach Deutschland aus einem Hochrisikogebiet einen negativen Corona-Test. Sie müssen 10 Tage in Quarantäne – diese kann aber verkürzt werden um 5 Tage bei einem weiteren Test.