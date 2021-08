Ab 1.August müssen Einreisende nach der Urlaubs-Reise einen negativen Corona-Test nachweisen

nach der Urlaubs-Reise einen Corona-Test nachweisen Grund dafür sind steigende Corona-Zahlen und Inzidenzwerte in Deutschland und in beliebten Urlaubsländern

Die Testpflicht soll nicht nur wie bisher am Flughafen gelten, sondern auch bei der Einreise bzw. Rückreise mit dem Auto oder der Bahn

Urlauber müssen sich ab 1. August auf erweiterte Testpflichten bei der Rückkehr nach Deutschland gefasst machen. Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zum Ende der Sommerferien zu verhindern, tritt an diesem Sonntag eine Testpflicht für Urlaubsheimkehrer in Kraft. Alle Menschen ab zwölf Jahren müssen bei ihrer Einreise nach Deutschland nachweisen können, dass bei ihnen das Übertragungsrisiko verringert ist: mit dem Nachweis einer Impfung, einem Nachweis als Genesener oder einem negativen Testergebnis. Eine solche Vorgabe gibt es bisher schon für alle Flugpassagiere. Künftig gilt sie für alle Verkehrsmittel - also auch bei Einreisen per Auto oder Bahn.

Einreise-Testpflicht startet - Bußgeld bei Verstößen

Die baden-württembergische Landespolizei warnt bereits vor Bußgeldern, sollten Einreisende die Vorgaben verletzen. „Ich empfehle jedem, nicht zu versuchen die Testpflicht zu umgehen“, sagte Ralf Kusterer, der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft in Baden-Württemberg, den Stuttgarter Nachrichten. Wer an der Grenze erwischt werde, riskiere nicht nur ein Bußgeld, sondern auch, dass er nicht einreisen dürfe.

Corona-Gipfel: Bund-Länder-Treffen am 10. August

Corona-Pandemie weiter vorgehen? Welche Corona-Maßnahmen wird es künftig geben? Über diese Frage werden die Ministerpräsidenten der Länder am 10. August diskutieren. Sie werden sich über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie abstimmen, teilte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) und Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD) mit. Alle Infos dazu liefert folgender Artikel: Wie soll Deutschland in derweiter vorgehen? Welchewird es künftig geben? Über diese Frage werden dieder Länder am 10. August diskutieren. Sie werden sich über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie abstimmen, teilte der Vorsitzende der) und Regierende Bürgermeister von Berlin,(SPD) mit. Alle Infos dazu liefert folgender Artikel:

Rückkehr aus dem Urlaub 2021: Das sind die Corona-Regeln bisher

Bei den Corona-Regeln für Einreisen nach Deutschland gilt seit Mittwoch eine kleinere Änderung bei den Quarantäne-Vorgaben. Wer aus einem Gebiet mit neuen, ansteckenderen Virusvarianten kommt, kann die vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne nun mit einem negativen Test vorzeitig beenden, wenn die Region noch während der Quarantänezeit herabgestuft wird - zu einem Risikogebiet oder Hochinzidenzgebiet mit hohen Infektionszahlen. Grundsätzlich ist vorzeitiges „Freitesten“ für Einreisende aus Virusvariantengebieten sonst nicht möglich

Derzeit gilt die Testpflicht nur für Menschen, die per Flugzeug nach Deutschland einreisen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte der „Bild“-Zeitung (Mittwoch) gesagt, dass nachweislich Geimpfte oder Genesene kein negatives Testergebnis nachweisen müssten.

Seehofer und auch Söder sagten, dass die Kontrollen im Individualverkehr stichpunktartig erfolgen sollten. Stationäre Grenzkontrollen wolle keiner und mache auch keiner, sagte Söder.

