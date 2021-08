Das Robert-Koch-Institut ( RKI ) hat am Freitag , 13.08.2021 , bekannt gegeben, welche Länder in Europa und der Welt als Risikogebiete gelten

August ist für die meisten eigentlich der Urlaubsmonat schlechthin. Doch wer für den Sommer 2021 einen gebucht hat, steht nun womöglich vor der Frage welche Bestimmungen und Regeln im Urlaubsland gelten. Denn sehr ansteckende Virusvarianten des Coronavirus greifen weiter um sich und die Risikogebiet erklärt wird und man auch als Tourist vor Ort mit Beschränkungen rechnen muss. Auch an diesem Freitag hat das RKI wieder veröffentlicht, welche Länder und Regionen Deutschland als Hochrisikogebiete und Virusvariantengebiete eingestuft hat. Eine Übersicht zur neuen RKI-Liste vom 13.08.2021: Der Monatist für die meisten eigentlich der Urlaubsmonat schlechthin. Doch wer für deneinen Urlaub oder eine Reise hat, steht nun womöglich vor der Frage welcheundim Urlaubsland gelten. Denn sehr ansteckende Virusvarianten des Coronavirus greifen weiter um sich und die Infektionszahlen und Inzidenz steigt in vielen Ländern in Europa derzeit an. Nicht selten muss man sich darauf einstellen, dass das Reiseziel zumerklärt wird und man auch als Tourist vor Ort mit Beschränkungen rechnen muss. Auch an diesem Freitag hat das RKI wieder veröffentlicht, welche Länder und Regionen Deutschland alsundeingestuft hat. Eine Übersicht zurvom 13.08.2021:

Hochrisikogebiete und Virusvariantengebiete laut neuer RKI-Liste

Südfrankreich, inklusive Liste der Risikogebiete gesetzt. Mehrere Regionen in neu als Hochrisikogebiete: In der vergangenen Woche wurde mit, inklusive Korsika , ein beliebtes Urlaubsziel auf diedergesetzt. Mehrere Regionen in Frankreich wurden als Hochrisikogebiet eingestuft. In dieser Woche traf es erneut ein sehr beliebtes Urlaubsland. Mit Wirkung von Sonntag, 15.08.2021, gelten folgende Länderals

Türkei (ab Dienstag, 17.08.2021 um 0 Uhr)

(ab Dienstag, 17.08.2021 um 0 Uhr) USA

Israel

Montenegro

Vietnam

Kenia

Französisch-Guayana

Französisch-Polynesien

Neue Virusvariantengebiete laut Robert-Koch-Institut Liste

Das RKI hat am Freitag, 13.08.2021, bekannt gegeben, dass keine Länder mit Wirkung vom 15.08.2021 neu zur Liste der Virusvariantengebiete hinzukommen.

Türkei ist Hochrisikogebiet: Auswärtiges Amt gibt Reisewarnung

Die Bundesregierung stuft die Türkei als Corona-Hochrisikogebiet ein. Die Änderungen sollten für die meisten anderen Länder in der Nacht zu Sonntag in Kraft treten. Nur im Fall der Türkei solle die Hochstufung erst in der Nacht zu Dienstag in Kraft treten. Begründet wurde dies mit der derzeit hohen Zahl von Reisenden mit türkischem Migrationshintergrund mitten in der Urlaubszeit. Einreisende aus Hochrisikogebieten müssen für zehn Tage in Quarantäne, ausgenommen vollständig Geimpfte und Genesene. Die Quarantäne kann frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen Corona-Test beendet werden.

Hochrisikogebiet Portugal: Ist das ganze Land Risikogebiet?

In Portugal gelten nur noch die Regionen Lissabon und die Algarve als Hochrisikogebiete, nicht mehr wie bisher das gesamte Land. Wegen sehr hoher Zahlen und der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus war das Land vor der neuen Kategorisierung bereits als Hochinzidenzgebiet eingestuft.

Ist die Niederlande ein Risikogebiet?

Die Niederlande waren wegen explosionsartig steigender Corona-Zahlen als Hochrisikogebiet eingestuft worden. Allerdings sinken dort die Zahlen stark. Seit Sonntag, 08.08.2021, gilt das Land nicht mehr als Hochrisikogebiet.

Neue Hochrisikogebiete: Diese Länder stehen aktuell auf der RKI-Liste

Das RKI hat am Freitag, 13.08.2021, bekannt gegeben, welche Länder als Hochrisikogebiet gelten. Neben dem neuen Kandidaten wie etwa Türkei und Israel gibt es weitere Regionen und Länder, die schon länger als Hochrisikogebiet gelten. Eine Übersicht:

Ägypten

Algerien

Andorra

Argentinien

Bangladesch

Bolivien

Botsuana

Chile

Costa Rica

Ecuador

Eswatini

Fidschi

Frankreich:

Okzitanien

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Korsika

Guadeloupe

Martinique

Réunion

St. Barthélemy

St. Martin

Französisch-Guayana

Französisch-Polynesien

Georgien

Haiti

Honduras

Indien

Indonesien

Irak

Iran

Israel

Kasachstan

Kenia

Kolumbien

Korea (Demokratische Volksrepublik)

Kuba

Kuwait

Lesotho

Libyen

Malawi

Malaysia

Marokko

Mexiko

Mongolei

Montenegro

Mosambik

Myanmar

Namibia

Nepal

Aruba

Curaçao

Bonaire

Sint Eustatius

Sint Maarten

Saba

Oman

Papua-Neuguinea

Paraguay

Peru

Philippinen

Portugal

Algarve

Lissabon

Russische Föderation

Sambia

Senegal

Seychellen

Simbabwe

Spanien inkl. der Balearen und Kanaren

Südafrika

Sudan

Suriname

Syrische Arabische Republik

Tadschikistan

Tansania

Thailand

Trinidad und Tobago

Türkei

Tunesien

Turkmenistan

Usbekistan

Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland inkl. der Isle of Man sowie aller Kanalinseln und aller britischen Überseegebiete

Vereinigte Staaten von Amerika

Vietnam

Zypern



Nicht-Risikogebiete in Europa: Kroatien, Italien, Österreich sind kein Risikogebiet

Viele Urlaubsziele wurden in den vergangenen Wochen zu Risikogebieten erklärt. Nun fragen sich Reisewillige, in welche Länder sie im Sommer 2021 reisen können, um möglichst wenige Corona-Beschränkungen einhalten zu müssen. Welche Länder aktuell nicht als Risikogebiet gelten, zeigt folgender Artikel:

Einstufung der Risikogebiete in nur noch zwei Kategorien

Es gibt statt drei nur noch zwei Kategorien für Risikogebiete, also weltweite Regionen mit höherem Infektionsrisiko. Neben den Virusvariantengebieten sind das die Hochrisikogebiete mit besonders hohen Fallzahlen. „Einfache“ Risikogebiete gibt es in der Kategorisierung nicht mehr. Das RKI weist allerdings darauf hin, dass für Gebiete, die bislang als ein solches einfaches Risikogebiet eingestuft wurden dennoch das Risiko nicht wegfällt. Es bestehe weiterhin ein „relevantes erhöhtes Infektionsrisiko“.

Ab wann wird ein Land zum Hochrisikogebiet erklärt?

„Einfache Risikogebiete“ mit mehr als 50 gemeldeten Neuinfektionen in den letzten sieben tagen pro 100.000 Einwohner gibt es nicht mehr. Bei der Einstufung zum Hochrisikogebiet werden verschiedene Faktoren betrachtet, doch als ein Indiz gilt die 7-Tage-Inzidenz. Ein Richtwert ist dabei die Inzidenz von „deutlich mehr als 100“.

Rückkehr aus Risikogebiet: Regeln, Test, Kinder

EU-Impfzertifikate, Ausgangssperren und Einreiseformulare: Wer Spaß am Strand will, muss in Corona-Zeiten je nach Land einiges beachten. Strengere Testpflichten bei der Einreise nach Deutschland sollen eine Corona-Ausbreitung zum Ende der Sommerferien verhindern. Unabhängig davon, ob die Urlauber aus einem Risikogebiet kommen oder nicht, müssen alle Personen ab zwölf Jahren bei der Einreise nach Deutschland belegen können, dass bei ihnen das Übertragungsrisiko verringert ist. Was gilt für Reiserückkehrer nach ihrem Urlaub bei der Einreise in Deutschland? Eine Übersicht:

Rückkehr aus Hochrisikogebiet – Geimpft nicht in Quarantäne?

Geimpfte und Genesene, die aus einem Hochrisikogebiet zurückkehren nach Deutschland, müssen eine digitale Einreiseanmeldung planen. Jedoch gilt für sie keine Testpflicht bei der Rückkehr aus dem Urlaub, ebenso müssen sich nicht für 10 Tage in Quarantäne. Ungeimpfte benötigen bei Einreise nach Deutschland aus einem Hochrisikogebiet einen negativen Corona-Test. Sie müssen 10 Tage in Quarantäne – diese kann aber verkürzt werden um 5 Tage bei einem weiteren Test.