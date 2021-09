Die Corona-Zahlen in der Türkei sind zuletzt wieder gestiegen, die Inzidenz liegt über 180.

in der Türkei sind zuletzt wieder gestiegen, die Inzidenz liegt über 180. Einige beliebte Urlaubsländer hat das RKI als Hochrisikogebiet eingestuft. Auch die Türkei gilt als solches, inklusive Reisewarnung des Auswärtige Amtes.

gilt als solches, inklusive des Auswärtige Amtes. Vor Ort sind die Corona-Regeln trotz hoher Fallzahlen locker

trotz hoher Fallzahlen locker Ist Urlaub in der Türkei trotz Corona möglich?

trotz Corona möglich? Welche Bestimmungen und Regeln gilt es vor Ort und bei Einreise sowie Rückreise zu beachten?

Wer vor dem Herbst noch ein wenig Sonne tanken möchte, ist im Süden der Türkei richtig. Malerische Altstädte, weiße Standstrände und glitzernde Meereswellen laden dazu ein, die türkische Riviera zu erkunden. Auch Fans der original türkischen Küche werden hier fündig. Besonders beliebte Urlaubsorte sind die Provinzhauptstadt Antalya, die Hafenstadt Side, der Badeort Kemer und die Provinz Alanya an der Türkischen Riviera. Aber wie hoch ist die Inzidenz? Welche Regeln müssen vor Ort und bei der Einreise wegen des Coronavirus beachtet werden? Und wie ist das Wetter aktuell in der Türkei?

Türkei Hochrisikogebiet: Fünf bis zehn Tage Quarantäne nach Urlaub für Ungeimpfte und Genese

Deutschland stuft die Türkei als Hochrisikogebiet ein. Seit Dienstag, 17.08.2021, müssen Touristen und Touristinnen, die aus einem Türkei-Urlaub zurückkehren, für fünf bis zehn Tage in Quarantäne. Das gilt aber nur für Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind. Das Auswärtige Amt warnt seit der Einstufung als Hochrisikogebiet vor Reisen in die Türkei.

Corona-Regeln Türkei: Das gilt für die Quarantäne, Einreise und Rückreise

Trotz damals steigender Coronazahlen bei Inzidenz und Neuinfektionen hatte die Türkei im Juli die Corona-Maßnahmen stark gelockert: So wurden etwa nächtliche Ausgangsverbote unter der Woche und am Wochenende aufgehoben, die Gastronomie öffnete wieder, Hochzeiten und ähnliche Feste sind wieder erlaubt. Die wichtigsten Infos in Kürze:

Wer aus Deutschland in die Türkei reisen will, braucht einen negativen Corona-Schnelltest (nicht älter als 48 Stunden) oder einen PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden).

(nicht älter als 48 Stunden) oder einen PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden). Auch nachweislich Geimpfte und Genesene können aktuell einreisen.

können aktuell einreisen. Vor dem Urlaub muss ein Einreiseformular ausgefüllt werden. Hier kommen Sie direkt zur Regestrierung vor der Einreise.

ausgefüllt werden. Hier kommen Sie direkt zur Regestrierung vor der Einreise. Bei der Rückreise nach Deutschland muss entweder ein negativer PCR-Test, der Nachweis über eine Genesung oder eine vollständige Impfung vorgelegt werden.

Corona-Zahlen Türkei: Aktuelle Inzidenz, Infektionen und Impfquote

Die Türkei insgesamt hat immer noch relativ hohe Corona-Zahlen. So ist die Lage in dem Urlaubsland nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität (Stand 10.09.2021):

7-Tage-Inzidenz: 181,8

Infizierte seit Beginn der Pandemie: 6.590.384

Todesfälle gesamt: 59.170

Impfquote (Erstimpfung): 62,1 Prozent

Impfquote (vollständig): 48,3 Prozent

Urlaub Türkei 2021 - Wie wird das Wetter?

Die heftige Hitzewelle mit mehr als 40 Grad ebbt auch in der Türkei langsam aber sicher ab. In der kommenden Woche (Stand 10.09) hat es in der Türkei laut dem Portal Wetter.com zwischen 22 und 31 Grad – je nach Region. In der Region Ankara sind es um die 24 Grad, in Adana dagegen bis zu 34 Grad. Meist sonnig und trocken - bestes Reise- und Badewetter.

Türkei-Urlaub 2021: Welche Corona-Regeln gelten für Gastronomie, Ausgangssperre, Maskenpflicht?

Gastronomie : Restaurants, Cafés und andere Gast-Einrichtungen sind geöffnet.

: Restaurants, Cafés und andere Gast-Einrichtungen sind geöffnet. Ausgangsbeschränkungen : Es besteht keine Ausgangssperre mehr.

: Es besteht keine Ausgangssperre mehr. Maskenpflicht : Es gilt weiterhin eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit, also an Stränden, ÖPNV, auf Plätzen und Straßen.

: Es gilt weiterhin eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit, also an Stränden, ÖPNV, auf Plätzen und Straßen. Rauchen in der Öffentlichkeit ist nicht gestattet.

in der Öffentlichkeit ist nicht gestattet. Seit dem 6. September darf man einige öffentliche Einrichtungen wie z.B. Schulen nur noch betreten, wenn man geimpft, genesen oder getestet ist. Gleiches gilt für öffentliche Veranstaltungen. Die Überprüfung erfolgt über den „HES-Code“(siehe unten)

Nach Türkei-Urlaub: Welche Nachweise braucht man für die Einreise nach Deutschland?

Wer aus Deutschland in die Türkei reisen will braucht:

Einen negativen Corona-Schnelltest (nicht älter als 48 Stunden) oder einen PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden).

(nicht älter als 48 Stunden) oder einen PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden). Wer geimpft oder Genesen ist, kann mit entsprechendem Nachweis einreisen.



Einreiseformular und Digitale Anmeldung für die Türkei

Formular des türkischen Gesundheitsministeriums ausfüllen. HES-Code“). Flugreisenden, ab sechs Jahre müssen innerhalb von 72 Stunden vor der Reise ein elektronischesdes türkischen Gesundheitsministeriums ausfüllen. Dieses wird online zur Verfügung gestellt. Kontrolliert wird das bei Einreise bzw. Check-In. Reisende erhalten danach einen Genehmigungscode („“).

Rückreise aus der Türkei: Testpflicht bei Einreise nach Deutschland

Coronavirus zum Ende der Sommerferien zu verhindern, Reiserückkehrer. Alle Menschen ab zwölf Jahren müssen bei ihrer Einreise nachweisen können, dass bei ihnen das Übertragungsrisiko verringert ist: mit dem Nachweis einer Impfung, einem Nachweis als Genesener oder einem negativen Testergebnis. Eine solche Vorgabe gibt es bisher schon für alle Flugpassagiere. Künftig gilt dies für alle Verkehrsmittel, also auch bei Einreisen per Auto oder Bahn. Um eine weitere Ausbreitung deszum Ende der Sommerferien zu verhindern, gilt seit dem 1. August eine verschärfte Testpflicht für. Alle Menschen ab zwölf Jahren müssen bei ihrer Einreise nachweisen können, dass bei ihnen dasverringert ist: mit dem Nachweis einer Impfung, einem Nachweis als Genesener oder einem negativen. Eine solche Vorgabe gibt es bisher schon für alle Flugpassagiere. Künftig gilt diesalso auch bei Einreisen per Auto oder Bahn.

Corona und Urlaub: So sind die Regeln in diesen Ländern