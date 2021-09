Die Zahl der Neuinfektionen ging auf den Kanaren zurück die Inzidenz liegt bei knapp über 50, in ganz Spanien bei etwa 100

Türkisblaues Wasser, lange Sandstrände –das sind die Gründe, wieso es viele Touristen und Touristinnen auf die Kanaren zieht. Ob Kreuzfahrt, All Inclusive, Ferienhaus oder Hotel: Die Kanarischen Inseln sind ein beliebtes Urlaubsziel der Deutschen - und vieler anderer Urlauber und Urlauberinnen aus Europa und der ganzen Welt.

Urlaub auf Fuerteventura, Gran Canaria, Teneriffa oder Lanzarote gestaltete sich zuletzt etwas schwieriger, da ganz Spanien als Hochrisikogebiet galt. Nun aber sind die Zahlen gesunken und Spanien und damit auch die beliebten Urlaubsinseln der Kanaren und Balearen mit Mallorca sind kein Risikogebiet mehr. Welche Corona-Regeln gelten dennoch?

Kanaren kein Risikogebiet: Kanarische Inseln nicht mehr auf RKI-Liste der Hochrisikogebiete

Für deutsche Urlauber war bereits seit Sonntag, 22.08., eine Reise auf die Kanaren oder nach Katalonien mit der Touristenhochburg Barcelona und den Stränden der Costa Brava um einiges attraktiver. Die beiden Regionen und drei weitere in Spanien - Valencia, Kastilien-La Mancha und Asturien - wurden von der Liste der Risikogebiete gestrichen.

Im Juli hatte Spanien plötzlich wieder mit die höchsten Infektionszahlen in Europa. Deshalb war bisher das ganze Land Hochrisikogebiet. Auf den Kanaren ging die Sieben-Tage-Inzidenz vergangene Woche binnen drei Wochen von 250 auf 53 zurück.

Einreise auf die Kanaren: welche Regeln gelten?

Die Bundesregierung Spaniens hat Deutschland wegen hoher Coronazahlen und Inzidenzen zum Risikogebiet heraufgestuft. Das bedeutet: Für Urlauber aus Deutschland ändern sich die Regeln für die Einreise nach Spanien – und damit auch auf die Kanaren. Welche Einreise-Regeln jetzt gelten? Alle Infos Artikel unter diesem Link.

Inzidenz Kanaren aktuell: Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro, Gran Canaria und La Gomera

Infektionszahlen der einzelnen Inseln unterscheiden sich. Hier die genauen Angaben zur 7-Tage-Inzidenz (Stand 02.09.2021) laut der Seite Dieder einzelnen Inseln unterscheiden sich. Hier die genauen Angaben zur 7-Tage-Inzidenz (Stand 02.09.2021) laut der Seite canary-vibes.com

Kanaren gesamt: 53,45

Teneriffa: 60,31

Fuerteventura: 55,96

Gran Canaria: 51,90

Lanzarote: 48,78

La Gomera: 23,06

El Hierro: 17,94

La Palma: 10,78

Corona-Zahlen Kanaren in Spanien: Inzidenz, Neuinfektionen und Todesfälle

Die aktuelle Corona-Lage in Spanien: So hoch sind die neuesten Fallzahlen zu Inzidenzwert, Neuinfektionen, Impfungen und Co. nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität (Stand: 03.09.2021) auf einen Blick:

7-Tage-Inzidenz: 105,1

Neuinfektionen: 7017

Infektionen seit Beginn der Pandemie: 4.871.444

Neue Todesfälle: 168

Todesfälle insgesamt: 84.640

Impfquote (Erstimpfung): rund 78 Prozent

Impfquote (vollständig): rund 72 Prozent

Corona-Regeln Kanaren: Gastronomie, Maskenpflicht und Ausgangssperre

Zur Eindämmung der Pandemie gibt es regional Sperrstunden in Spanien. Doch auf den bei Urlaubern beliebten Kanaren lehnte die Justiz dies ab. Welche Regeln gelten sonst auf den kanarischen Inseln?

Es gilt eine Maskenpflicht an öffentlichen Orten innerhalb und außerhalb von geschlossenen Räumen und im ÖPNV

an öffentlichen Orten innerhalb und außerhalb von geschlossenen Räumen und im ÖPNV Die Maskenpflicht im Freien entfällt, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird

Auf der Straße darf kein Alkohol getrunken werden

Rauchen im öffentlichen Raum ist bei zu geringem Mindestabstand (2 Meter) nicht erlaubt

Die einzelnen Inseln der Kanaren können unterschiedlich eingestuft werden innerhalb eines 4-Warnstufen-Systems

Bei Warnstufe 1 dürfen sich maximal 10 Personen treffen, bei Warnstufe 4 dagegen nur maximal 4

Bei Warnstufe 4 ist in Innenräumen der Gastronomie ein negativer Corona-Test oder der Nachweis über Impfung oder Genesung vorzulegen

Warnstufen Kanaren: Gran Canaria wechselt in die Warnstufe 3

Warnstufen. Je nachdem, wie hoch die Coronazahlen vor Ort sind, gelten die Regeln der aktuellen Stufe. Die Maßnahmen variieren für jede Insel, je nach Einstufung. In der Gastronomie gilt in Warnstufe 3 (aktuell Gran Canaria) beispielsweise, dass nur sechs Personen gemeinsam am Tisch sitzen dürfen. In Innenräumen gilt die 3G-Regel. Weitere Infos zu den einzelnen Warnstufen findet ihr bei Auf den kanarischen Inseln gilt die Einstufung in vier. Je nachdem, wie hoch dievor Ort sind, gelten dieder aktuellen Stufe. Die Maßnahmen variieren für jede Insel, je nach Einstufung. In dergilt in Warnstufe 3 (aktuell Gran Canaria) beispielsweise, dass nur sechs Personen gemeinsam am Tisch sitzen dürfen. In Innenräumen gilt die 3G-Regel. Weitere Infos zu den einzelnen Warnstufen findet ihr bei canary-vibes

Wetter Kanaren aktuell und im Oktober: Wie sind die Temperaturen 2021?

Die Kanaren werden oft auch als Inseln des ewigen Frühlings bezeichnet. Das Wetter ist fast immer gut. An fast 300 Tagen im Jahr scheint die Sonne, auf Gran Canaria sogar an 320 Tagen im Jahr. Lanzarote und Fuerteventura, die Nähe zu Afrika haben, sind tendenziell die wärmsten Inseln der Kanaren. Von April bis Oktober ist laut „reisemagazin“ die beste Reisezeit, weil es dann die wenigsten Niederschläge auf den sieben Inseln gibt. Allerdings ist Badeurlaub auf den Kanaren das ganze Jahr über möglich – bei Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad.

Einreise Kanaren: Testpflicht – Was gilt für Geimpfte und Genesene?

Einreise nach Spanien einen PCR-Test vorzulegen, ist für Reisende entfallen. Alle Reisenden müssen vor Einreise nach Spanien online ein QR-Code erstellt, der bei der Einreise benötigt wird. Frühestens 48 Stunden vor der Einreise auf die Kanaren kann man sich auf dem Portal registrieren. Für die Einreise aus dem spanischen Festland oder einer anderen spanischen Insel muss das Formular nicht ausgefüllt werden. Die Testpflicht beim Rückflug nach Deutschland gilt weiter. Die Pflicht, bei dereinen PCR-Test vorzulegen, ist für Reisende entfallen. Alle Reisenden müssen vor Einreise nach Spanien online ein Online-Formular ausfüllen. Darauf wird einerstellt, der bei der Einreise benötigt wird. Frühestens 48 Stunden vor der Einreise auf die Kanaren kann man sich auf dem Portal registrieren. Für die Einreise aus dem spanischen Festland oder einer anderen spanischen Insel muss das Formular nicht ausgefüllt werden. Diebeim Rückflug nach Deutschland gilt weiter.

Rückreise nach Deutschland: Rückkehr von den Kanaren

Kein Einreiseformular mehr : Urlauber, die von den Kanaren nach Deutschland zurückkehren, haben keine Meldepflicht mehr

: Urlauber, die von den Kanaren nach Deutschland zurückkehren, haben keine Meldepflicht mehr Es besteht eine Testpflicht bei der Rückkehr nach Deutschland, auch wenn die Kanaren kein Hochrisikogebiet mehr sind -davon gibt es jedoch Ausnahmen.

Flugreisende : Alle Einreisenden mit dem Flugzeug müssen unabhängig vom Herkunftsland einen negativen Test vorweisen. Geimpfte und Genesene sind davon befreit.

: Alle Einreisenden mit dem Flugzeug müssen unabhängig vom Herkunftsland einen negativen Test vorweisen. Geimpfte und Genesene sind davon befreit. Quarantäne: Die Einreisenden aus den kanarischen Inseln müssen sich nicht mehr in Quarantäne begeben.

Kanaren-Urlaub für Geimpfte: Testpflicht bei Rückreise nach Deutschland?

Nachweispflicht. Das bedeutet, sie müssen nachweisen können, dass bei ihnen das Übertragungsrisiko verringert ist: mit dem Nachweis einer Impfung, einem Nachweis als Genesener oder einem negativen Testergebnis. Wer vollständig geimpft ist, braucht also keinen Test. Seit dem 31.07.2021 gilt für alle Menschen ab zwölf Jahren bei der Einreise eine. Das bedeutet, sie müssen nachweisen können, dass bei ihnen das Übertragungsrisiko verringert ist: mit dem Nachweis einer, einem Nachweis als Genesener oder einem negativen. Wer vollständig geimpft ist, braucht also keinen Test. Mehr Infos zu den neuen Einreiseregeln nach Deutschland findet ihr hier

Kreuzfahrt Kanaren: AIDA-Plan für 2022/2023 online

Seit dem 26. August 2021 sind die neuen AIDA Kreuzfahrten für den Winter 2022/2023 buchbar. Besonders beliebt sind die Routen rund um die kanarischen Inseln. Aber auch die Kreuzfahrten in die Karibik, im Indischen Ozean und nach Südostasien, Südafrika- und Nordeuropa-Kreuzfahrten bis zu Fahrten im Orient und im Mittelmeer.

