Die Bundesregierung und das RKI haben am Freitag , 01.10 ., einige Länder neu als Corona- Hochrisikogebiete eingestuft, andere wiederum zurückgestuft

sind die Corona-Zahlen und Inzidenzen hoch, in anderen sinken sie dagegen drastisch Die neuen Einstufungen treten am Sonntag, 03.10., in Kraft

treten am Sonntag, 03.10., in Kraft Wo gelten Reisewarnungen ?

? Welche Urlaubsländer, Inseln und Regionen gelten laut der neuen RKI-Liste als Risikogebiete, welche werden zurückgestuft ?

? Definition von Hochrisikogebieten und was das für die Rückreise aus solch einem Land bedeutet

In Deutschland stehen alle Zeichen auf Herbst, der Sommerurlaub ist vorüber. Viele möchten allerdings den Sommer noch etwas verlängern und reisen deshalb in Länder, wo es noch etwas wärmer ist. 2021 ist Urlaub und Reisen deutlich besser möglich als noch vergangenes Jahr. Trotzdem steigen die Corona-Zahlen in einigen Urlaubsländern extrem an. Das RKI und die Bundesregierung bewerten die Lage auf der Welt deshalb wöchentlich neu. Spanien etwa galt lange als Hochrisikogebiet, jetzt liegt die Inzidenz dort unter 40. Slowenien dagegen war Anfang des Sommers zurückgestuft worden, mit der vergangenen Einstufung des RKI aber wieder zum Hochrisikogebiet geworden.

Welche Länder und Regionen stuft Deutschland jetzt noch als Hochrisikogebiete und als Virusvariantengebiete ein? Eine Übersicht der RKI-Liste.

RKI Hochrisikogebiete: Diese Länder in Europa und der Welt gelten neu als Risikogebiete

Die Listen der Hochrisikogebiete und Virusvariantengebiete wird jede Woche aufs Neue von Deutschland erstellt. Je nachdem, wie sich das Infektionsgeschehen und die Corona-Lage in den jeweiligen Ländern, Regionen und auf den Inseln entwickelt, werden diese als Corona-Risikogebiete ein- oder herabgestuft. Am Freitag, den 01.10.2021, wurden laut RKI folgende Länder neu als Hochrisikogebiete eingestuft. Die Einstufung gilt von Sonntag, 03. Oktober, an:

Belarus

El Salvador

Litauen

Rumänien

Kein Hochrisikogebiet mehr: Diese Risikoländer und Regionen wurden laut RKI herabgestuft

Quarantänevorschriften bei der Rückreise nach Deutschland. Weil die Inzidenz in dem Land gesunken ist, gilt Mosambik mit Wirkung von Sonntag, 03.10.2021, nicht mehr Hochrisikogebiet. Slowenien und die Türkei wurden nicht zurückgestuft und bleiben vorerst Hochrisikogebiet. So wie Deutschland regelmäßig Länder als Hochrisikogebiete einstuft, werden andere Urlaubsländer auch wieder von diesem Status befreit. Ist ein Land kein Hochrisikogebiet mehr, entfallen allebei der Rückreise nach Deutschland. Weil die Inzidenz in dem Land gesunken ist, giltmit Wirkung von Sonntag, 03.10.2021, nicht mehr Hochrisikogebiet.wurden nicht zurückgestuft und bleiben vorerst Hochrisikogebiet.

Hochrisikogebiete Corona aktuell: Die Liste aller eingestuften Länder

Die folgenden Länder, Regionen sowie Inseln stehen aktuell auf der Liste der Hochrisikogebiete. Das geht aus der neusten Veröffentlichung des RKI am Freitag, 01.10.2021 hervor. Hier die aktuellen Risikoländer in der Übersicht:

Ägypten (Hochrisikogebiet seit 24. Januar 2021)

Albanien (Hochrisikogebiet seit 5. September 2021)

Algerien (Hochrisikogebiet seit 8. August 2021)

Antigua und Barbuda (Hochrisikogebiet seit 19. September 2021)

Armenien (Hochrisikogebiet seit 19. September 2021)

Aserbaidschan (Hochrisikogebiet seit 5. September 2021)

Äthiopien (Hochrisikogebiet seit 26. September 2021)

Barbados (Hochrisikogebiet seit 19. September 2021)

Belarus (Hochrisikogebiet seit 3. Oktober 2021)

Belize (Hochrisikogebiet seit 19. September 2021)

Bosnien und Herzegowina (Hochrisikogebiet seit 12. September 2021)

Burundi (Hochrisikogebiet seit 26. September 2021)

Costa Rica (Hochrisikogebiet seit 9. Mai 2021)

Dominica (Hochrisikogebiet seit 22. August 2021)

El Salvador (Hochrisikogebiet seit 3. Oktober 2021)

Fidschi (Hochrisikogebiet seit 11. Juli 2021)

Frankreich – die folgenden Regionen und französischen Überseegebiete gelten als Hochrisikogebiete:

Guadeloupe (Hochrisikogebiet seit 8. August 2021): Martinique, St. Barthélemy, St. Martin, Französisch-Guayana, Französisch-Polynesien

Neukaledonien (Hochrisikogebiet seit 26. September 2021)

Georgien (Hochrisikogebiet seit 25. Juli 2021)

Grenada (Hochrisikogebiet seit 12. September 2021)

Guyana (Hochrisikogebiet seit 19. September 2021)

Guatemala (Hochrisikogebiet seit 5. September 2021)

Haiti (Hochrisikogebiet seit 8. August 2021)

Honduras (Hochrisikogebiet seit 8. August 2021)

Indonesien (Hochrisikogebiet seit 18. Juli 2021)

Irak (Hochrisikogebiet seit 8. August 2021)

Iran (Hochrisikogebiet seit 24. Januar 2021)

Irland - die folgenden Regionen gelten als Hochrisikogebiete: Border

Israel (Hochrisikogebiet seit 15. August 2021) inklusive der Palästinensischen Gebiete (Hochrisikogebiet seit 5. September 2021)

Jamaika (Hochrisikogebiet seit 29. August 2021)

Kasachstan (Hochrisikogebiet seit 8. August 2021)

Kenia (Hochrisikogebiet seit 15. August 2021)

Kolumbien (Hochrisikogebiet seit 24. Januar 2021)

Korea (Demokratische Volksrepublik) (Hochrisikogebiet seit 8. August 2021)

Kosovo (Hochrisikogebiet seit 22. August 2021)

Kuba (Hochrisikogebiet seit 18. Juli 2021)

Libyen (Hochrisikogebiet seit 18. Juli 2021)

Litauen (Hochrisikogebiet seit 3. Oktober 2021)

Malaysia (Hochrisikogebiet seit 13. Juni 2021)

Marokko (Hochrisikogebiet seit 8. August 2021)

Mexiko (Hochrisikogebiet seit 8. August 2021)

Moldau, Republik (Hochrisikogebiet seit 19. September 2021)

Mongolei (Hochrisikogebiet seit 13. Juni 2021)

Montenegro (Hochrisikogebiet seit 15. August 2021)

Mosambik (Hochrisikogebiet seit 1. August 2021)

Myanmar (Hochrisikogebiet seit 8. August 2021)

Nicaragua (Hochrisikogebiet seit 12. September 2021)

Niederlande – die folgenden überseeischen Teile des Königreichs der Niederlande gelten als Hochrisikogebiete: Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Eustatius, Sint Maarten, Saba

Nordmazedonien (Hochrisikogebiet seit 22. August 2021)

Norwegen - die folgenden Provinzen gelten als Hochrisikogebiete: Oslo, Viken

Papua-Neuguinea (Hochrisikogebiet seit 8. August 2021)

Philippinen (Hochrisikogebiet seit 8. August 2021)

Rumänien (Hochrisikogebiet seit 3. Oktober 2021)

Russische Föderation (Hochrisikogebiet seit 7. Juli 2021)

St. Kitts und Nevis (Hochrisikogebiet seit 29. August 2021)

St. Lucia (Hochrisikogebiet seit 29. August 2021)

St. Vincent und die Grenadinen (Hochrisikogebiet seit 26. September 2021)

Serbien (Hochrisikogebiet seit 5. September 2021)

Seychellen (Hochrisikogebiet seit 14. Februar 2021)

Slowenien (Hochrisikogebiet seit 26. September 2021)

Sri Lanka (Hochrisikogebiet seit 5. September 2021)

Sudan (Hochrisikogebiet seit 31. Januar 2021)

Suriname (Hochrisikogebiet seit 23. Mai 2021)

Syrische Arabische Republik (Hochrisikogebiet seit 31. Januar 2021)

Tadschikistan (Hochrisikogebiet seit 8. August 2021)

Tansania (Hochrisikogebiet seit 14. März 2021)

Thailand (Hochrisikogebiet seit 8. August 2021)

Trinidad und Tobago (Hochrisikogebiet seit 8. August 2021)

Türkei (Hochrisikogebiet seit 17. August 2021)

Tunesien (Hochrisikogebiet seit 25. April 2021)

Turkmenistan (Hochrisikogebiet seit 8. August 2021)

Usbekistan (Hochrisikogebiet seit 8. August 2021)

Venezuela, Bolivarische Republik (Hochrisikogebiet seit 19. September 2021)

Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland inkl. der Isle of Man sowie aller Kanalinseln und aller britischen Überseegebiete (Hochrisikogebiet seit 7. Juli 2021)

Vereinigte Staaten von Amerika (Hochrisikogebiet seit 15. August 2021)

Vietnam (Hochrisikogebiet seit 15. August 2021)

Aktuelle Virusvariantengebiete laut RKI-Liste

Das RKI hat am Freitag, 01.10.2021, bekannt gegeben, dass kein Land mit Wirkung vom 03.10.2021 neu zur Liste der Virusvariantengebiete hinzukommt. Als Virusvariantengebiet gilt damit derzeit kein Land.

Nicht-Risikogebiete in Europa: Welche Länder sind kein Hochrisikogebiet?

Einige Länder in Europa weisen eine sehr niedrige Inzidenz auf, das Infektionsgeschehen ist nicht diffus. Sie gelten deshalb auch nicht als Hochrisikogebiet. Welche Regionen und Inseln gelten nicht als Hochrisikogebiet? Wo lässt es sich ohne große Einschränkungen Urlaub machen?

RKI Risikogebiete in Europa: Wer erklärt ein Land zum Hochrisikogebiet?

Welches Land wird Risikogebiet? Ist mein Urlaubsziel dabei? Diese Frage stellen sich aktuell viele Urlaubswillige auch im Herbst. Dabei gilt es auf die aktuelle Liste des RKI zu warten. Für gewöhnlich erscheint mit ihr eine Aktualisierung der Risikogebiete am Freitag. Jedoch bestimmt nicht das Robert-Koch-Institut über die Einstufungen der einzelnen Länder. Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt nach gemeinsamer Analyse und Entscheidung durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, teilt das RKI mit.

Definition Risikogebiet: Ab wann spricht man von einem Hochrisikogebiet?

Als Hochrisikogebiete werden Länder und Regionen mit einem besonders hohen Infektionsrisiko eingestuft. Anders als früher sind dafür aber nicht nur die Infektionszahlen ausschlaggebend. Andere Kriterien sind das Tempo der Ausbreitung des Virus, die Belastung des Gesundheitssystems oder auch fehlende Daten über die Corona-Lage. Als ein Richtwert gilt dabei die Inzidenz von „deutlich mehr als 100“.

Rückkehr aus Hochrisikogebiet – Geimpft nicht in Quarantäne?

Ungeimpfte müssen eine Geimpfte und Genesene haben es da wesentlich entspannter: Für sie gilt keine Testpflicht bei der Rückreise und sie müssen auch nicht in Quarantäne. Die Einreise müssen sie aber auch digital anmelden. müssen eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen, wenn sie aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland kommen. Sie brauchen zudem einen negativen Corona-Test und müssen 10 Tage in Quarantäne – diese kann aber verkürzt werden um 5 Tage bei einem weiteren Test.haben es da wesentlich entspannter: Für sie gilt keine Testpflicht bei der Rückreise und sie müssen auch nicht in Quarantäne. Die Einreise müssen sie aber auch digital anmelden.

Urlaub 2021: Risikogebiete und Corona-Regeln aktuell