In Bayern gab es vielerorts am Dienstag (14.09.) nach den Sommerferien noch einmal Sonne satt und es war warm bis in die späten Abendstunden. Der ein oder andere denkt seit dem kühleren Mittwoch, dem gefühlt vorerst letzten Sommertag, daher schon über den nächsten möglichen Urlaub nach – im. Wann genau sindoderim Freistaat? Das fragen sich nicht nur Menschen, die mit der Familie oder Schulkindern verreisen. Auch alle, die mit Freunden aus der Schule Urlaub machen möchten. Aber auch, wer seinen Urlaub planen und dem Andrang vieler Reisender während der Schulferien umgehen möchte. Hier eine Übersicht der wichtigen Daten zur Urlaubsplanung: