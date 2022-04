Heller Sandstrand, malerische Buchten und idyllische Städte: Griechenland und seine Inseln gehören für viele Deutsche zu den beliebtesten Reisezielen. Doch Corona machte Urlaubern immer wieder einen Strich durch ihre Reiseplanung oder erschwerte zumindest vieles. 2021 war sogar das ganze Land zum Risikogebiet erklärt worden. Nun, wo in Europa viele Beschränkungen gefallen sind, kehrt auch in die Urlaubsregionen langsam Normalität ein. Griechenland möchte Touristen im Sommer offenbar einen Urlaub ohne Beschränkungen ermöglichen. Schon vor der nächsten großen Reisewelle zu Pfingsten wird bei den Corona-Maßnahmen ordentlich gelockert.

Urlaub in Griechenland: Diese Corona-Regeln werden ab 01.05.2022 gelockert

Griechenland hebt für den Sommer die letzten Corona-Maßnahmen auf. Schon vom 1. Mai 2022 an müssen die Menschen in Griechenland keinen Impfnachweis mehr vorlegen, wenn sie Restaurants, Geschäfte und Museen besuchen wollen. Das kündigte Gesundheitsminister Thanos Plevris Mitte April im Staatsfernsehen an.

Die griechische Regierung will mit den Lockerungen auch den Tourismus wieder ankurbeln. Nach dem Sommer will sie dann prüfen, ob die Maßnahmen wieder in Kraft gesetzt werden müssen. Konkret heißt das: Die Aufhebung der Maßnahmen soll am 1. September auf den Prüfstand kommen.

Maskenpflicht: Muss man in Griechenland noch Maske tragen?

In Griechenland mit seinen 10,7 Millionen Einwohner sind die Infektionszahlen weiterhin hoch. Die Inzidenz liegt Ende April bei einem Wert von über 400. „In Supermärkten und im ÖPNV muss ein doppelter Mund-Nasen-Schutz oder mindestens ein Mund-Nasen-Schutz der Klasse KN95 getragen werden. Verstöße werden mit einem Bußgeld in Höhe von 300 Euro geahndet“, heißt es auf der Seite des Auswärtigen Amts.

Die Maskenpflicht in Innenräumen soll noch weiterhin gelten – für alle Personen ab vier Jahren. Derzeit ist geplant, dass sie erst vom 1. Juni 2022 an aufgehoben wird. Ausgenommen davon sind dann Einrichtungen wie Krankenhäuser und Pflegeheime.

Einreise nach Griechenland: Welcher Nachweis ist notwendig?

Für Griechenland-Urlauber wurde bereits verfügt, dass sie sich vor der Einreise nicht mehr extra auf einer staatlichen Website anmelden müssen. Die Vorlage eines Impfnachweises oder aktueller Schnelltest und PCR-Tests bleibt jedoch bis auf Weiteres bestehen. Folgendes gilt laut Auswärtigem Amt für die verschiedenen Nachweise: