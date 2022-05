Egal ob Entspannen am Strand oder Wandern in den Bergen – Polen ist ein beliebtes Reiseziel bei vielen Deutschen, vor allem im Sommer. Mittlerweile wurden viele der Corona-Regeln in Polen fallengelassen. Was müssen Reisende im Urlaub 2022 jetzt noch beachten?

Bei der Einreise nach Polen müssen aktuell keine Corona-Regeln mehr beachtet werden. Es besteht keine Pflicht zum Nachweis des Impf- oder Genesenenstatus mehr. Es muss auch kein Corona-Test bei der Einreise mehr gemacht werden.

Welche Regeln gelten für die Rückreise aus Polen nach Deutschland?

Bei der Einreise von Deutschland nach Polen gelten zwar keine Corona-Regeln mehr, doch bei der Rückreise nach Deutschland müssen noch einige Vorgaben eingehalten werden. Was müssen deutsche Reiserückkehrer nach dem Urlaub in Polen beachten?

Geimpfte und Genesene müssen den Nachweis einer vollständigen Impfung beziehungsweise einen Genesenen-Nachweis vorweisen.

Ungeimpfte müssen einen aktuellen Corona-Test vorweisen. Hier sind sowohl Antigen-Test als auch PCR-Test möglich. Der Zeitpunkt des Tests darf nicht mehr als 48 Stunden zurückliegen.

Kinder unter 12 Jahren sind von der Nachweispflicht ausgenommen.

Die aktuellen Corona-Regeln in Gastronomie und Hotels in Polen

Nahezu alle der bisher geltenden Einschränkungen, Regeln und Verbote wurden in Polen mit einer Verordnung des Ministerrats vom 25.03.2022 aufgehoben. Hotels, Restaurants und Co. dürfen somit aktuell ohne Einschränkungen besucht werden.

Maskenpflicht, Quarantäne, Test – die aktuellen Hygieneregeln in Polen

Die meisten Corona-Regeln sind in Polen bereits weggefallen. Was muss im Urlaub 2022 noch beachtet werden?

Eine Maskenpflicht besteht in Polen aktuell nur noch in Gebäuden, in denen gesundheitliche Leistungen erbracht werden, sowie in Apotheken.

Testzentren in Polen sind u.a. zu finden unter test-w-mobilnym-punkcie-pobran oder german.diag.pl, einem Netzwerk von verschiedenen Laboratorien in Polen.

in Polen sind u.a. zu finden unter test-w-mobilnym-punkcie-pobran oder german.diag.pl, einem Netzwerk von verschiedenen Laboratorien in Polen. Positiv getestete Personen müssen sich unverzüglich telefonisch mit einem Arzt oder einer sonstigen medizinischen Einrichtung in Verbindung setzen. Auf seiner Website informiert das polnische Gesundheitsministerium über die Regeln im Land.

Urlaub 2022: Ist Polen aktuell Risikogebiet?

Polen ist aktuell kein Risikogebiet und steht nicht auf der entsprechenden Liste des Robert Koch Institutes (RKI). Es besteht keine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.

Wie ist die aktuelle Corona-Situation in Polen?

Wie hoch sind die aktuellen Corona-Zahlen sowie Impfquote und Inzidenz in Polen? Das sind aktuelle Fallzahlen laut Johns-Hopkins-Universität im Detail (Stand: 09.05.2022):

7-Tage-Inzidenz : 9,7

: 9,7 Neuinfektionen: 199

Infizierte seit Beginn der Pandemie: 6.000.416

Neue Todesfälle: 0

Todesfälle insgesamt: 116.138

Impfquote (Erstimpfung): 60,0 Prozent

Impfquote (vollständig): 59,4 Prozent

Impfquote (Booster): 31,7 Prozent

