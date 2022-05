Österreich ist eines der beliebtesten Urlaubsländer für uns Deutsche. Jedes Jahr verbringen Millionen Deutsche ihre Ferien in dem Nachbarland. Auch 2022 planen viele ihren Urlaub in Österreich. Welche Corona-Regeln gibt es dort aktuell zu beachten? Und was ist für den Sommer geplant? Hier gibt es folgende Infos:

Urlaub 2022 in Österreich: Welche Corona-Regeln gelten dort aktuell ?

? Was müssen Deutsche bei der Einreise nach Österreich beachten?

beachten? Gibt es Regeln, die bei der Rückreise nach Deutschland beachtet werden müssen?

beachtet werden müssen? Wie ist die aktuelle Corona-Lage in Österreich?

Was müssen Deutsche bei der Einreise nach Österreich beachten?

Welche Maßnahmen für die Einreise nach Österreich gelten, wird in der aktuellen Covid-19-Einreiseverordnung geregelt. Die aktuellste Fassung ist vom 1.5.2022 und gilt bis zum 30.9.2022

Einreise für Geimpfte und Genesene

Bei der Einreise in Österreich muss eine vollständige Impfung nachgewiesen werden. Die muss mindestens 14 Tage „alt“ und darf nicht länger als 270 Tage (neun Monate) her sein. Bei Genesenen ist ebenso ein Nachweis zu erbringen. Dieser darf nicht älter als sechs Monate (180 Tage) sein. Der jeweilige Nachweis kann über den gelben Impfausweis oder die Corona-Warn-App bzw. CovPass-App erfolgen.

Einreise für Ungeimpfte

Ungeimpfte müssen bei der Einreise nach Österreich derzeit ein negatives Testergebnis vorweisen. PCR-Tests dürfen nicht länger als 72 Stunden zurückliegen, bei Antigenschnelltests gilt eine Frist von 48 Stunden.

Einreise für Kinder

Kinder bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres müssen keinen Nachweis über Impf- oder Genesenenstatus bzw. einen Testnachweis erbringen. Für Kinder über zwölf Jahren gelten die gleichen Regeln wie für Erwachsene.

Urlaub 2022 in Österreich: Welche Corona-Regeln gelten dort aktuell?

Auch Österreich hat im April seine Corona-Maßnahmen gelockert. Seit dem 16.4.2022 gilt beispielsweise die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske nur noch in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, im öffentlichen Nahverkehr und den dazugehörigen Haltestellen sowie Taxen. Außerdem muss in „Kundenbereichen des lebensnotwendigen Handels“ weiterhin eine Maske getragen werden. In den einzelnen Bundesländern Österreichs kann es weitere Corona-Regeln geben. Die jeweilige Übersicht dazu gibt es hier:

Gibt es Regeln, die bei der Rückreise nach Deutschland beachtet werden müssen?

Diese Corona-Regeln gelten für Geimpfte und Ungeimpfte bei der Rückreise aus Österreich nach Deutschland.

Geimpfte und Genesene müssen für ihre Rückreise aus Österreich nach Deutschland keinen Corona-Test machen. Der Nachweis über den Impf- oder Genesenenstatus ist hier ausreichend.

und müssen für ihre Rückreise aus Österreich nach Deutschland keinen Corona-Test machen. Der Nachweis über den Impf- oder Genesenenstatus ist hier ausreichend. Ungeimpfte hingegen müssen vor der Rückreise einen PCR-Test oder Antigen-Schnelltest machen. Der Zeitpunkt des Tests und die Rückreise dürfen maximal 48 Stunden auseinanderliegen.

hingegen müssen vor der Rückreise einen oder machen. Der Zeitpunkt des Tests und die Rückreise dürfen maximal 48 Stunden auseinanderliegen. Kinder unter 12 Jahren sind von der 3G-Nachweispflicht ausgenommen.

unter 12 Jahren sind von der 3G-Nachweispflicht ausgenommen. Nach der Rückreise gilt weder für Geimpfte noch für Ungeimpfte eine Quarantänepflicht.

Urlaub 2022: Ist Österreich aktuell Risikogebiet?

Österreich ist aktuell kein Risikogebiet und steht nicht Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. ist aktuell keinund steht nicht auf der entsprechenden Liste des Robert Koch Institutes (RKI) . Es besteht keinedes Auswärtigen Amtes.

Wie ist die aktuelle Corona-Situation in Österreich?

Wie hoch sind die aktuellen Corona-Zahlen sowie Impfquote und Inzidenz in Österreich? Das sind aktuelle Fallzahlen laut Johns-Hopkins-Universität im Detail (Stand: 01.05.2022):

7-Tage-Inzidenz : 473,6,9

: 473,6,9 Neuinfektionen: 6.186

Infizierte seit Beginn der Pandemie: 4.135.344

Neue Todesfälle: 21

Todesfälle insgesamt: 18.138

Impfquote (Erstimpfung): 75,4 Prozent

Impfquote (vollständig): 73,1 Prozent

Impfquote (Booster): 57,4 Prozent

