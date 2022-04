Bevor im Mai die Regenzeit in Thailand beginnt, zieht es normalerweise im April noch einmal viele Reisende nach Südostasien. Doch auch in Thailand hat das Coronavirus einiges durcheinandergewirbelt.

Hier gibt es alle News und Infos im Überblick:

Auch in Thailand sind dieund Inzidenz in den vergangenen Wochen gestiegen. Aktuell werden laut der amerikanischen John-Hopkins-Universität pro Tag mehr als 20.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Thailand erfasst. Dieliegt bei 242 (Stand: 11.4.2022). Im Vergleich zu Deutschland ist das ein relativ niedriges Niveau. Hierzulande wurden in den vergangenen Tagen Neuinfektionen im sechsstelligen Bereich registriert. Die Inzidenz lag am Montag, 11.4.2022, in Deutschland bei 1080. In Thailand leben insgesamt etwa 70 Millionen Einwohner, also etwas weniger als in Deutschland.