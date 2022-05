Ungarn ist ein vielseitiges Reiseland. Touristen können sich am Plattensee erholen oder die berühmten ungarischen Thermalbäder genießen. Auch Budapest, die Hauptstadt an der Donau, ist eine Reise wert. Wer sich überlegt, seinen Urlaub 2022 im Sommer in Ungarn zu verbringen, sollte sich im Vorfeld über die dort geltenden Corona-Regeln informieren. Diese wurden aufgrund der sinkenden Inzidenzwerte jedoch bereits weitestgehend aufgehoben. Was müssen Touristen bei ihrer Reise nach Ungarn beachten?

Einreise nach Ungarn – Diese Regeln gelten für Touristen aus Deutschland

Die Einreise nach Ungarn ist seit März 2022 wieder uneingeschränkt möglich. Bei der Einreise muss kein Impf-, Genesenen- oder Testnachweis mehr vorgelegt werden. Seit Juni 2021 waren die ungarischen Landesgrenzen bereits für Reisende aus den Nachbarländern geöffnet, doch bei Flugreisen nach Budapest und Debrencen sowie weiteren kleineren Flughäfen musste bis zum März diesen Jahres noch der Schutz gegen das Coronavirus nachgewiesen werden. Diese Einschränkungen sind nun weggefallen, die Einreise ist sowohl über den Land-, als auch über den Luftweg für alle Menschen möglich, unabhängig von Impf- oder Genesenenstatus.

Diese Regeln gelten bei der Rückreise von Ungarn nach Deutschland

Bei der Einreise von Deutschland nach Ungarn müssen keine Corona-Regeln mehr beachtet werden. Bei der Rückreise nach Deutschland sieht das jedoch anders aus. Worauf müssen deutsche Reiserückkehrer nach dem Urlaub in Ungarn achten?

Geimpfte und Genesene müssen den Nachweis einer vollständigen Impfung beziehungsweise einen Genesenen-Nachweis vorweisen.

und müssen den Nachweis einer vollständigen beziehungsweise einen Genesenen-Nachweis vorweisen. Ungeimpfte müssen einen aktuellen Corona-Test vorweisen. Hier sind sowohl Antigen-Test als auch PCR-Test möglich. Der Zeitpunkt des Tests darf nicht mehr als 48 Stunden zurückliegen.

müssen einen aktuellen vorweisen. Hier sind sowohl als auch möglich. Der Zeitpunkt des Tests darf nicht mehr als 48 Stunden zurückliegen. Kinder unter 12 Jahren sind von der Nachweispflicht ausgenommen.

Gastronomie, Hotels, Veranstaltungen – Welche Corona-Regeln gelten in Ungarn?

Die Gastronomie und das Gastgewerbe sind in Ungarn wieder für alle Menschen geöffnet, unabhängig von Impf- oder Genesenenstatus. Es muss kein Impfzertifikat, Genesenennachweis oder negativer Test vorgelegt werden, um Hotels, Restaurants, Cafés und Co. besuchen zu dürfen. Auch Veranstaltungen wie Konzerte, Theater oder Partys in Nachtclubs können wieder von allen Menschen besucht werden.

Wo gilt in Ungarn die Maskenpflicht?

Die Maskenpflicht wurde im März 2022 in Ungarn größtenteils aufgehoben. Lediglich in gesundheitlichen und sozialen Einrichtungen wie Krankenhäusern oder Altenheimen muss noch ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Urlaub 2022: Ist Ungarn aktuell Risikogebiet?

kein Risikogebiet und steht nicht auf der entsprechenden Ungarn ist aktuellund steht nicht auf der entsprechenden Liste des Robert Koch Institutes (RKI) . Es besteht keine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.

Wie ist die aktuelle Corona-Situation in Ungarn?

Wie hoch sind die aktuellen Corona-Zahlen sowie Impfquote und Inzidenz in Ungarn? Das sind aktuelle Fallzahlen laut Johns-Hopkins-Universität im Detail (Stand: 10.05.2022):

7-Tage-Inzidenz : 92,6

: 92,6 Neuinfektionen: 0

Infizierte seit Beginn der Pandemie: 1.903.200

Neue Todesfälle: 0

Todesfälle insgesamt: 46.266

Impfquote (Erstimpfung): 66,5 Prozent

Impfquote (vollständig): 64,3 Prozent

Impfquote (Booster): 43,1 Prozent

