Urlaub in Kroatien wird immer beliebter. Nach 1,5 Millionen deutschen Urlaubern im Jahr 2009 hat sich die Zahl bis 2019 fast verdoppelt. Immerhin 2,9 Millionen Deutsche wollten in dem Land am Adriatischen Meer ihre Ferien verbringen. Auch 2022 zieht es wieder viele Reisende aus Deutschland nach Kroatien. Welche Corona-Regeln gelten dort aktuell? Und was ist für den Sommer zu erwarten? Maskenpflicht, Impfung, Test und Co. – In diesem Artikel klären wir die wichtigsten Fragen rund um die Corona-Maßnahmen in Kroatien:

Welche Regeln gelten bei der Einreise nach Kroatien?

Aktuell sind bei der Einreise nach Kroatien keine Corona-Einschränkungen zu beachten. Es müssen derzeit weder Impf- oder Genesenennachweise erbracht werden oder negative Corona-Test vergezeigt werden. Sollte sich die Corona-Lage in Kroatien nicht verschlechtern, sollten diese Regeln auch im Sommer Bestand haben.

Welche Regeln gelten für die Rückreise aus Kroatien nach Deutschland?

Diese Regeln müssen Reisende beachten, die aus dem Kroatien-Urlaub nach Deutschland zurückkehren.

Geimpfte und Genesene müssen vor der Rückreise keinen Test machen. Der Impf- bzw. Genesenennachweis reicht hier aus.

Für Ungeimpfte gilt hingegen, dass sie maximal 48 Stunden vor der Rückreise einen PCR-Test oder Antigen-Schnelltest machen müssen.

Auch bei der Rückreise sind Kinder unter 12 Jahren von der 3G-Nachweispflicht ausgenommen.

Welche Corona-Regeln gelten aktuell in Kroatien?

Derzeit gibt es für die Nutzung von Geschäften, Restaurants, Bars und Kultureinrichtungen keinerlei Beschränkungen. Eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gilt in Kroatien derzeit lediglich in medizinischen und Pflegeeinrichtungen. Je nach Region kann es Unterschiede bei den aktuellen Corona-Regeln geben. Informationen über regional beschränkte Maßnahmen gibt es auch in englischer Sprache auf dieser Seite der kroatischen Regierung

Urlaub 2022: Ist Kroatien aktuell Risikogebiet?

Kroatien ist aktuell kein Risikogebiet und steht nicht auf der entsprechenden Liste des RKI. Es besteht keine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.

Corona-Zahlen in Kroatien: Aktuelle Inzidenz, Impfquote und Infektionen

Wie hoch sind die aktuellen Corona-Zahlen sowie Impfquote und Inzidenz in Kroatien? Das sind die neuesten Fallzahlen laut Johns-Hopkins-Universität im Detail (Stand: 04.05.2022):

7-Tage-Inzidenz : 123,8

: 123,8 Neuinfektionen: 549

Infizierte seit Beginn der Pandemie: 1.123.578

Neue Todesfälle: 5

Todesfälle insgesamt: 104.456

Impfquote (Erstimpfung): 56,7 Prozent

Impfquote (vollständig): 54,9 Prozent

