Lange Sandstrände, türkisblaue Wellen oder quirlige Großstädte – In der Türkei kommen Urlauber auf ihre Kosten. Nicht ohne Grund reisen jedes Jahr unzählige Menschen, unter anderem aus Deutschland, in das Land am Bosporus. Wer im Sommer 2022 Urlaub in Istanbul, Ankara oder an einem der vielen Strände der Türkei machen will, sollte sich im Vorfeld über die geltenden Einresebestimmungen informieren.

Einreise in die Türkei – Diese Corona-Regeln gelten aktuell

Bei der Einreise aus Deutschland in die Türkei müssen einige Regeln beachtet werden.

Geimpfte müssen den Nachweis der vollständigen Impfung vorlegen. Die Impfung muss mindestens 14 Tage vor Ankunft in der Türkei abgeschlossen worden sein.

Genesene müssen den Nachweis über die Genesung von einer Covid-19-Infektion vorlegen. Der Nachweis darf nicht älter als sechs Monate sein.

Ungeimpfte müssen einen negativen PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden) oder einen negativen Antigen-Schnelltest (nicht älter als 48 Stunden) vorlegen.

Kinder unter 12 Jahren sind von der Nachweispflicht ausgenommen.

Bei der Einreise mit dem Flugzeug muss der Nachweis bereits beim Check-in am Abflughafen vorgelegt werden. Die entsprechenden Dokumente können auch in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt sein.

am Abflughafen vorgelegt werden. Die entsprechenden Dokumente können auch in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt sein. Bei der Ankunft in der Türkei wird am Flughafen Fieber gemessen und bei erhöhter Temperatur oder anderen Corona-Symptomen werden zusätzliche Gesundheitsuntersuchungen angeordnet.

Corona-Regeln bei der Rückreise aus der Türkei nach Deutschland

Welche Regeln gelten für Reiserückkehrer, die aus der Türkei nach Deutschland reisen?

Geimpfte und Genesene müssen den Nachweis einer vollständigen Impfung beziehungsweise einen Genesenen-Nachweis vorweisen.

Ungeimpfte müssen einen aktuellen Corona-Test vorweisen. Hier sind sowohl Antigen-Test als auch PCR-Test möglich. Der Zeitpunkt des Tests darf nicht mehr als 48 Stunden zurückliegen.

Kinder unter 12 Jahren sind von der Nachweispflicht ausgenommen.

Gastronomie, Hotels, Veranstaltungen – Die Corona-Regeln in der Türkei

Die Gastronomie und Hotels können in der Türkei aktuell uneingeschränkt genutzt werden. Es gibt derzeit keine Zugangsbeschränkungen: Restaurants, Cafés, Geschäfte, Kinos, Museen und Theater haben geöffnet.

Maskenpflicht, Abstandsregeln, Rauchverbot – Die Hygieneregeln in der Türkei

Das Auswärtige Amt empfiehlt, sich bei Aufenthalten in der Türkei unbedingt an die geltenden Hygienemaßnahmen zu halten und die Hinweise lokaler Behörden zu befolgen.

In öffentlichen geschlossenen Räumen ohne ausreichende Belüftung und Abstandsmöglichkeit und in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt die Maskenpflicht.

Überall gelten Abstandsregeln. Zu anderen Personen sollten mindestens drei Schritte Abstand gehalten werden.

Es besteht ein Rauchverbot in der Öffentlichkeit.

in der Öffentlichkeit. Bei Verstößen gegen die landesweit gültigen Regeln drohen Geldstrafen.

Urlaub 2022: Ist die Türkei aktuell Risikogebiet?

Die Türkei ist aktuell kein Risikogebiet und steht nicht auf der entsprechenden Liste des Robert Koch Institutes (RKI). Es besteht keine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.

Wie ist die aktuelle Corona-Situation in der Türkei?

Wie hoch sind die aktuellen Corona-Zahlen sowie Impfquote und Inzidenz in der Türkei? Das sind aktuelle Fallzahlen laut Johns-Hopkins-Universität im Detail (Stand: 10.05.2022):

7-Tage-Inzidenz : 11,8

: 11,8 Neuinfektionen: 1.542

Infizierte seit Beginn der Pandemie: 15.044.921

Neue Todesfälle: 8

Todesfälle insgesamt: 98.854

Impfquote (Erstimpfung): 68,0 Prozent

Impfquote (vollständig): 62,4 Prozent

Impfquote (Booster): 43,2 Prozent

