Urlaub in den Niederlanden ist aktuell wieder ohne größere Einschränkungen möglich.

Angesichts der vielerorts sinkenden Corona-Zahlen werden die Regeln und Maßnahmen im Umgang mit der Pandemie vermehrt gelockert. So auch in den Niederlanden, die ein beliebtes Urlaubsziel bei viele Reiselustigen sind. Egal ob ein Städtetrip nach Amsterdam, Rotterdam oder Den Haag oder ein Strandurlaub an der niederländischen Küste – Holland bietet viele Möglichkeiten für den Urlaub 2022. Welche Regeln zu Maskenpflicht, Test und Einreise gelten aktuell in den Niederlanden? Alle Reise-Infos im Überblick.

Einreise in die Niederlande: Diese Corona-Regeln gelten

Diese Corona-Regeln müssen aktuell bei der Einreise in die Niederlande beachtet werden.

Die Einreise in die Niederlande ist ohne 3G-Nachweis möglich.

Es besteht keine Quarantäne-Pflicht nach der Einreise.

Was gilt bei der Rückreise aus Holland nach Deutschland?

Diese Corona-Regeln gelten für Geimpfte und Ungeimpfte bei der der Rückreise aus den Niederlanden nach Deutschland.

Geimpfte und Genesene müssen für ihre Rückreise aus den Niederlanden nach Deutschland keinen Corona-Test machen. Der Nachweis über den Impf- oder Genesenenstatus ist hier ausreichend.

Nach der Rückreise gilt weder für Geimpfte noch für Ungeimpfte eine Quarantänepflicht.

Corona-Regeln in den Niederlanden: Hotels, Ferienwohnungen, Campingplätze und Co.

Niederländische Hotels, Campingplätze und Ferienwohnungen haben regulär geöffnet. Maßnahmen wie die Maskenpflicht oder die 3G-Regel sind dort nicht vorgeschrieben. Auch die zugehörige Gastronomie und andere Angebote wie Schwimmbäder, Fitnessstudios oder Saunen dürfen betrieben und besucht werden.

Restaurant, Café und Bar: Die Corona-Regeln in der niederländischen Gastronomie

Ein Abendessen im Restaurant oder ein Kaffee in der Sonne gehört für viele Menschen zum Sommerurlaub dazu. Die Gastronomie in den Niederlanden darf aktuell wieder regulär und ohne Auflagen öffnen. Einschränkungen der Öffnungszeiten und die Pflicht für einen 3G-Nachweis sind entfallen, so dass Restaurantbesuche aktuell sowohl für Geimpfte als auch für Ungeimpfte möglich sind. Auch Nachtclubs dürfen ohne Auflagen besucht werden, es gilt keine Sperrstunde.

Kino, Museum, Theater: Corona-Regeln für Freizeiteinrichtungen und Veranstaltungen

Auch die Corona-Regeln für Veranstaltungen und Freizeiteinrichtungen wurden in den Niederlanden gelockert. Wer aktuell ein Kino, Museum oder Theater in Holland besuchen will, muss keinen 3G-Nachweis vorweisen. Veranstaltungen dürfen ebenfalls ohne Einschränkungen stattfinden.

Wo gilt in den Niederlanden die Maskenpflicht?

Die Maskenpflicht wurde in Holland aufgehoben. Auch in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie an Bahnhöfen muss kein Mund-Nasen-Schutz mehr getragen werden. Nur am Flughafen und in Flugzeugen gilt die Maskenpflicht weiterhin.

Urlaub in den Niederlanden 2022: Ist Holland aktuell Risikogebiet?

Die Niederlande sind aktuell kein Risikogebiet und stehen nicht auf der entsprechenden Liste des RKI. Es besteht keine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.

Corona Zahlen Niederlande: Aktuelle Inzidenz, Impfquote und Infektionen

