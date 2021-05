Nachdem Urlaubs- und Reisepläne in diesem Jahr Corona-bedingt noch ungewiss sind, machen sich viele schon jetzt Gedanken über die Urlaubsplanung für 2022. Wann ist der beste Zeitpunkt, um sich freizunehmen? Auch nächstes Jahr gibt es einige Brückentage, die sich nutzen lassen, um dank einiger Feiertage seinen Urlaub zu maximieren. Nutzt man die Feiertage optimal, müssen für volle Urlaubswochen keine fünf, sondern nur vier oder gar drei Tage Urlaub genommen werden.

Dabei gilt zu beachten, dass es neben den bundesweiten Feiertagen auch zusätzliche Feiertage in den jeweiligen Bundesländern gibt. Beispielsweise können die Menschen in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen direkt zu Jahresbeginn Heilige Drei Könige am 6. Januar nutzen, um mit mehr freier Zeit ins Jahr zu starten.

Wann die Brückentage 2022 sind und wie ihr sie am besten nutzt erfahrt ihr in dieser Übersicht.

Die bundesweiten Feiertage 2022

Neujahr: 01. Januar 2022 – Samstag

Karfreitag: 15. April 2022 – Freitag

Ostersonntag: 17. April 2022 – Sonntag

Ostermontag: 18. April 2022 – Montag

Pfingstsonntag: 05. Juni 2022 – Sonntag

Pfingstmontag: 06. Juni 2022 –Montag

Christi Himmelfahrt: 26. Mai 2022 – Donnerstag

Tag der Deutschen Einheit: 03. Oktober 2022 – Montag

Erster Weihnachtstag: 25. Dezember 2022 – Sonntag

Zweiter Weihnachtstag: 26. Dezember 2022 – Montag

Alle Brückentage 2022 und Feiertage clever kombiniert

Heilige Drei Könige zu Jahresbeginn

Der erste Feiertag des Jahres (Neujahr) am 1. Januar fällt leider auf einen Samstag. Am Donnerstag, 06. Januar ist jedoch in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt Heilige Drei Könige. Mit einem Urlaubstag am 07.01.2022 könnt ihr daher 4 freie Tage am Stück erzielen. Nehmt ihr euch die ganze Woche frei, benötigt ihr vier Urlaubstage und habt damit 9 freie Tage am Stück.

Ostern 2022

Karfreitag fällt 2022 auf den 15. April, Ostermontag ist der 18. April. Durch jeweils vier Urlaubstage vor Karfreitag sowie nach Ostermontag verdoppelt habt ihr so 16 Urlaubstage am Stück. Oder ihr nehmt nur die Woche nach Ostern frei. Somit werden aus vier Urlaubstagen zehn freie Tage am Stück. Wer keine Schulferien scheut, der kann das Osterfest gut für einen Frühjahrsurlaub nutzen.fälltauf denist der. Durch jeweils vier Urlaubstage vor Karfreitag sowie nach Ostermontag verdoppelt habt ihr soam Stück. Oder ihr nehmt nur die Woche nach Ostern frei. Somit werden aus vier Urlaubstagenam Stück.



Christi Himmelfahrt und Pfingsten 2022

Der 1. Mai 2022 (Tag der Arbeit) ist ein Sonntag – doch Ende Mai, am Donnerstag den 26.05.2022 ist Christi Himmelfahrt. Damit kann der 27.05.2022 gut als Brückentag genutzt werden. Alternativ kann man sogar neun freie Tage am Stück erreichen. Christi Himmelfahrt ist jedoch nicht in jedem Bundesland ein Feiertag. Auch nach dem langen Pfingstwochenende mit Pfingstmontag am 06. Juni können sich Arbeitnehmer durch vier zusätzliche Urlaubstage eine Auszeit von insgesamt neun Tagen sichern.

Fronleichnam fällt immer auf einen Donnerstag

Donnerstag, 16. Juni 2022 ist 26. Mai bis zum 17. Juni Urlaub einreicht, kann sogar Christi Himmelfahrt Pfingsten und Fronleichnam kombinieren – und durch den Einsatz von 14 Urlaubstagen einen Urlaub von 25 Tagen erreichen. Amist Fronleichnam . Somit könnt ihr auch hier ein langes Wochenende planen. Fronleichnam ist jedoch nur in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland sowie in einigen Teilen Sachsens und Thüringens ein gesetzlicher Feiertag. Wer vomeinreicht, kann sogar Christi Himmelfahrt Pfingsten und Fronleichnam kombinieren – und durch den Einsatz voneinenerreichen.



Allerheiligen im Herbst 2022

Bayern können Mariä Himmelfahrt (Montag, 15.08.2022) für eine freie Woche mit vier Urlaubstagen nutzen. Auch der Tag der Deutschen Einheit fällt auf einen Montag (03.10.2022). In Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland winkt außerdem ein Brückentag zu 1. November (Dienstag). Wer sich die vier Tage der Woche frei nimmt, bekommt einen insgesamt neun Tage langen Urlaub. Sachsen können sich außerdem über den Buß- und Bettag freuen: Dieser ist am 16. November. Wenn ihr zwei Urlaubstage am 17.11.2022 und 18.11.2022 nehmt, habt ihr fünf arbeitsfreie Tage. könnenfür eine freie Woche mit vier Urlaubstagen nutzen. Auch derfällt auf einen. In Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland winkt außerdem ein Brückentag zu Allerheiligen amWer sich die vier Tage der Woche frei nimmt, bekommt einen insgesamtlangen Urlaub.können sich außerdem über denfreuen: Dieser ist am. Wenn ihr zwei Urlaubstage amundnehmt, habt ihr

Feiertage in den jeweiligen Bundesländern

2022 gibt es bundesweit einheitlich elf Feiertage. Aufgrund des föderalen Aufbaus sind je nach Land zusätzliche Feiertage vorgesehen. Spitzenreiter ist dabei Bayern und kommt auf insgesamt 15 Feiertage, während viele Bundesländer nur zwölf haben. Zufällig fallen jedoch 2022 überall zehn Feiertage auf Werktage von Montag bis Freitag. Daher relativiert sich die Ungleichheit in diesem Jahr.

Urlaub beantragen: Was Arbeitnehmer wissen sollten

Brückentage sind in Belegschaften heiß begehrt. Doch natürlich kann es auch mal zu Konflikten kommen. Wie ist in diesem Fall die Rechtslage? Grundsätzlich gilt: Der Arbeitgeber muss beantragten Urlaub gewähren – wenn nicht, hat er es zu begründen. Dennoch können aber oft nicht beliebig viele Mitarbeiter gleichzeitig wegbleiben, weil sonst der Betriebsablauf gestört wird. Dann muss die Firma eine Entscheidung treffen.

Dafür gibt es verschiedene Kriterien, die denkbar sind. „Oft gilt der Grundsatz: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, sagt Manuela Beck, Fachanwältin für Arbeitsrecht in Köln. Gibt es dennoch Zwist, entscheidet der Arbeitgeber. Ein wichtiges Kriterium ist außerdem die Frage, welcher Urlaubsanspruch sozial schutzwürdiger ist – diese Umschreibung steht auch im Gesetz. „Das können Kriterien wie schulpflichtige Kinder sein“, sagt Beck.

Zudem müsse auch eine gewisse Ausgewogenheit hergestellt werden, erklärt die Anwältin. Wer zum Beispiel in der Vergangenheit immer Urlaub über Ostern hatte, muss sich eventuell mal hintenanstellen. Ein Tipp der Expertin: Wer bestimmte Gründe für seinen Urlaub hat, sollte diese in seinem Antrag auch angeben. Nur dann kann der Arbeitgeber sie bei der Entscheidung berücksichtigen.