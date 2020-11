Feiertage sind oft eine gute Gelegenheit, dank der Brückentage mit wenig Urlaubstagen mehrere Tage frei zu haben. Doch 2021 geht es für Arbeitnehmer in dieser Hinsicht genauso schlecht weiter wie 2020. Denn erneut fallen viele Feiertage aufs Wochenende.

In Deutschland gibt es neun gesetzliche Feiertage, die bundesweit gelten. Die Anzahl der Feiertage ist aber in jedem Bundesland verschieden, da es einige gibt, die nur in manchen Teilen Deutschlands gesetzliche Feiertage sind. Bayern etwa führt die Liste mit 13 freien Tagen an.

Wann sind die Feiertage in Deutschland? Welche Feiertage haben die einzelnen Bundesländer? Wann ist der nächste Feiertag 2021? In dieser Übersicht findet ihr alle gesetzlichen Feiertage sowie einen Überblick über die einzelnen Bundesländer.

Feiertage 2021: Die bundesweiten Feiertage in Deutschland

Neujahr: 01.01. - Freitag

Karfreitag: 02.04. - Freitag

Ostermontag: 05.04. - Montag

Christi Himmelfahrt: 13.05. - Donnerstag

Pfingstmontag: 24.05. - Montag

Tag der Deutschen Einheit: 03.10. - Sonntag

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12. - Samstag

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12. - Sonntag

Weitere Feiertage und besondere Termine

Heilige Drei Könige: 06.01. - Mittwoch

Weiberfastnacht: 11.02. - Donnerstag

Valentinstag: 14.02. - Sonntag

Rosenmontag: 15.02. - Montag

Aschermittwoch: 17.02. - Mittwoch

Josefstag: 19.03. - Freitag

Zeitumstellung auf Sommerzeit: 28.03. - Sonntag

Palmsonntag: 28.03. - Sonntag

Gründonnerstag: 01.04. - Donnerstag

Walpurgisnacht: 30.04 auf 01.05 - Freitag auf Samstag

Tag der Befreiung: 08.05. - Samstag

Muttertag: 09.05. - Sonntag

Eisheilige: 11. bis 15.05. - Dienstag bis Samstag

Vatertag: 13.05. - Donnerstag

Fronleichnam: 03.06. - Donnerstag

Johannistag: 24.06. - Donnerstag

Siebenschläfer-Tag: 27.06. - Sonntag

Peter und Paul: 29.06. - Dienstag

Maria Himmelfahrt: 15.08. - Sonntag

Weltkindertag: 20.09. - Montag

Erntedank: 03.10. - Sonntag

Halloween: 31.10. - Sonntag

Reformationstag: 31.10. - Sonntag

Allerheiligen: 01.11. - Montag

Allerseelen: 02.11. - Dienstag

Martinstag: 11.11. - Donnerstag

Volkstrauertag: 14.11. - Sonntag

Totensonntag: 21.11. - Sonntag

1. Advent: 28.11. - Sonntag

Barbaratag: 04.12. - Samstag

2. Advent: 05.12. - Sonntag

Nikolaus: 06.12. - Montag

3. Advent: 12.12. - Sonntag

4. Advent: 19.12. - Sonntag

Heiligabend: 24.12. - Freitag

Rauhnächte: ab 25.12. - Samstag

Silvester: 31.12. - Freitag

Feiertage in Deutschland: Alle Bundesländer im Überblick

Baden-Württemberg

Baden-Württemberg stehen zwölf Feiertage im Kalender. Neben den allgemeinen freut man sich im Südwesten über freie Tage an Heilige Drei Könige, Fronleichnam und Allerheiligen. Instehen zwölf Feiertage im Kalender. Neben den allgemeinen freut man sich im Südwesten über freie Tage an Heilige Drei Könige, Fronleichnam und Allerheiligen. Den Überblick über alle Feiertage und Ferien findet ihr hier.

Bayern

Berlin

Berlin hat mit dem Internationalen Frauentag im März einen eigenen Feiertag und kommt insgesamt auf zehn Feiertage. 2020 gab es sogar noch einen freien Tag zusätzlich: Am 8. Mai feierte das Bundesland einmalig den 75. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus. hat mit dem Internationalen Frauentag im März einen eigenen Feiertag und kommt insgesamt auf zehn Feiertage. 2020 gab es sogar noch einen freien Tag zusätzlich: Am 8. Mai feierte das Bundesland einmalig den 75. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Alle Feiertage für 2020 in der Hauptstadt sowie Ferien-Termine und Brückentage findet ihr in der Übersicht.

Brandenburg

Brandenburg zählt zwölf Feiertage, darunter der Reformationstag. Als einziges Bundesland gelten hier auch Ostersonntag und Pfingstsonntag offiziell als Feiertage. zählt zwölf Feiertage, darunter der Reformationstag. Als einziges Bundesland gelten hier auch Ostersonntag und Pfingstsonntag offiziell als Feiertage. Alle Feiertage für 2020 sowie Ferien-Termine und Brückentage findet ihr in der Übersicht.

Bremen

Bremen gibt es zehn Feiertage. In dem Bundesland haben die Menschen auch am Reformationstag frei. Ingibt es zehn Feiertage. In dem Bundesland haben die Menschen auch am Reformationstag frei. Einen Überblick über alle Feiertage und Ferien in Bremen 2020 und 2021 findet ihr in diesem Artikel.

Hamburg

Hamburg. Das Bundesland hat außer an den neun bundesweiten auch noch am Reformationstag frei. Ebenfalls zehn Feiertage gibt es in. Das Bundesland hat außer an den neun bundesweiten auch noch am Reformationstag frei. Alle Feiertage für 2020 und 2021 in der Hansestadt sowie Ferien-Termine und Brückentage findet ihr in der Übersicht.

Hessen

Hessen freut sich über Fronleichnam als offiziell freien Tag und zählt so insgesamt zehn Feiertage im Jahr. freut sich über Fronleichnam als offiziell freien Tag und zählt so insgesamt zehn Feiertage im Jahr. Eine Übersicht über alle Feiertage 2020/2021 und Ferien in Hessen findet ihr in diesem Artikel.

Mecklenburg-Vorpommern

Meckpomm gibt es zehn Feiertage. Wie in Hamburg und Bremen ist der Reformationstag ein freier Tag. Auch ingibt es zehn Feiertage. Wie in Hamburg und Bremen ist der Reformationstag ein freier Tag. Wann der nächste Feiertag in MV ist und einen Ausblick auf die Ferien und Brückentage 2020 sowie 2021 lest ihr hier.

Niedersachsen

Niedersachsen haben die Menschen ebenfalls am Reformationstag frei. Das Bundesland kommt damit auf zehn Feiertage. Inhaben die Menschen ebenfalls am Reformationstag frei. Das Bundesland kommt damit auf zehn Feiertage. Eine Übersicht aller Feiertage und Ferien in Niedersachsen findet ihr in diesem Artikel.

Nordrhein-Westfalen

NRW gibt es insgesamt elf Feiertage. Zu den bundesweiten gesetzlichen Feiertagen kommen noch Fronleichnam und Allerheiligen dazu. Ingibt es insgesamt elf Feiertage. Zu den bundesweiten gesetzlichen Feiertagen kommen noch Fronleichnam und Allerheiligen dazu. Alle Feiertage in Nordrhein-Westfalen auf einen Blick gibt es in unserer Übersicht.

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen sind es insgesamt elf Feiertage. Hier haben die Menschen am Reformationstag und am Buß- und Bettag frei. Insind es insgesamt elf Feiertage. Hier haben die Menschen am Reformationstag und am Buß- und Bettag frei. Wann in Sachsen 2020 und 2021 Feiertage und Ferien sind, erfahrt ihr hier.

Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt freut man sich über elf Feiertage. Darunter Heilige Drei Könige und der Reformationstag. Infreut man sich über elf Feiertage. Darunter Heilige Drei Könige und der Reformationstag. Eine Übersicht über alle Feiertage und Ferien in Sachsen-Anhalt findet ihr in diesem Artikel.

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein gibt es zehn gesetzliche Feiertage. Zu den neun bundesweiten kommt noch der Reformationstag dazu. Ingibt es zehn gesetzliche Feiertage. Zu den neun bundesweiten kommt noch der Reformationstag dazu. Hier findet ihr den Überblick über alle Feiertage und Ferien in Schleswig-Holstein.

Thüringen