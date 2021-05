Nach Christi Himmelfahrt und Pfingsten steht in wenigen Tagen ein weiterer Feiertag an: Am 3. Juni 2021 ist Fronleichnam, ein wichtiger Tag für die Katholiken. Doch nicht in allen Bundesländern Deutschlands ist das „Fest des heiligsten Leibes und Blutes Christi“ ein gesetzlicher Feiertag.

Wo ist Fronleichnam ein Feiertag? Was ist die Bedeutung dieses Tages? Wer hat frei? Haben die Geschäfte geöffnet?

Alles Wissenswerte zum Fronleichnam 2021 findet ihr in dieser Übersicht.

Wann ist Fronleichnam 2021?

Fronleichnam fällt immer auf den zweiten Donnerstag nach Pfingsten. In diesem Jahr ist der Tag somit am Donnerstag, 03.06.2021.



BW, NRW, Hessen: Wo ist Fronleichnam ein Feiertag?

Fronleichnam ist nicht in allen deutschen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. Wo ihr euch an Fronleichnam über einen freien Tag freuen dürft, seht ihr hier:

Baden-Württemberg

Bayern

Hessen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen: Sorbische Gemeinden, bestimmt durch die Fronleichnamsverordnung

Thüringen: Landkreis Eichsfeld, die Eichsfelder Ortschaften im Landkreis Unstrut-Hainich-Kreises und Teile des Wartburgkreises

Fronleichnam 2021: Haben Geschäfte geöffnet?

Fronleichnam ist ein gesetzlicher Feiertag in den bereits oben genannten Bundesländern. Die Geschäfte dort haben also an diesem Donnerstag geschlossen. In allen anderen Bundesländern haben die Läden in der Regel wie gewohnt geöffnet.

Brückentag nach Fronleichnam 2021

Wer den Urlaub für 2021 noch nicht komplett verplant hat, sollte sich überlegen am Freitag, 4. Juni 2021 freizunehmen. So kann man mit wenig Urlaubstagen so viel Freizeit wie möglich herausholen.

Da Fronleichnam immer auf einen Donnerstag fällt, bietet sich dieser Feiertag immer als Brückentag an. Es gibt aber einige weitere Feiertage, die sich dank der Brückentage für einen Urlaub eignen. Hier findet ihr alle Infos zu den Brückentagen 2022:

Was bedeutet Fronleichnam?

Das Hochfest feiern die Katholiken und ist Teil des Kirchenjahrs. Gefeiert wird immer am Donnerstag nach dem Dreifaltigkeitssonntag, dem Sonntag nach Pfingsten. Dieser fällt zwischen den 21. Mai und 24. Juni, eben abhängig von den Osterfeiertagen.

Am Tag des Fronleichnamsfestes wird die wiederkehrende Gegenwart Jesu Christi im Sakrament und der Eucharistie – der Hauptteil der heiligen Messe – gefeiert.

Das Wort Fronleichnam stammt ursprünglich aus dem Mittelhochdeutschen. Es leitet sich aus den Worten „Vrône Lîcham“ – „Des Herren Laibs“ ab. Weitere Bezeichnungen von Fronleichnam sind „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“, „Prangertag“ und „Blutstag“. Übersetzt ins Englische bedeutet Fronleichnam „Corpus Christi“.

Fronleichnam 2021: Wetter am Feiertag, 3. Juni

Wie ist die Wetterprognose für Fronleichnam? Für Donnerstag wird laut dem Deutschen Wetter-Dienst viel Sonnenschein erwartet. Es bleibt niederschlagsfrei bei 21 bis 27 Grad. Die höheren Werte gibt es im Westen und am Oberrhein. Im Süden wird es laut „wetter.de“ erst Freitag oder Samstag etwas wärmer. Im Norden dürfte es nicht ganz so warm werden wie im Rest Deutschlands und kleinere Schauer sind angekündigt, aber auch hier werden Temperaturen von über 20 Grad erwartet.

Wann ist Fronleichnam 2022?

Nachdem im kommenden Jahr Pfingstsonntag am 5. Juni ist, fällt der Fronleichnam 2022 auf den Donnerstag, 16. Juni.