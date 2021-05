Für viele ist der kommende Donnerstag hauptsächlich Vatertag. Dabei ist dieser Feiertag in erster Linie Christi Himmelfahrt und hat eine besondere Bedeutung im christlichen Glauben. Ist Christi Himmelfahrt nur in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag oder auch in Europa? Was feiert man an diesem Tag und wer hat frei? Haben Geschäfte geöffnet?

Die Antworten auf diese Fragen findet ihr in dieser Übersicht rund um Datum, Bedeutung und Infos zu Christi Himmelfahrt 2021.

Bedeutung: Was feiert man an Christi Himmelfahrt?

Donnerstag der Rückkehr Jesus zu seinem Vater in den Himmel. Jedes Jahr gedenken gläubige Christen jeweils 39 Tage nach dem Ostersonntag und damit immer an einemder Rückkehrzu seinem Vater in den Himmel.

Hintergrund ist das Lukasevangelium. Dort steht, dass Jesus nach seiner Auferstehung noch vierzig Tage lang zu seinen Jünger gesprochen haben soll. Dann sei er in den Himmel aufgenommen worden.

Im Lauf der Zeit etablierte sich der Brauch, diesen Tag bereits in der vorhergehenden Woche zu feiern – mit Prozessionszügen durch Wald und Wiesen. Die Gläubigen baten dabei um ein gutes Erntejahr.

Wann ist Christi Himmelfahrt 2021?

Der Tag Christi Himmelfahrt wird jedes Jahr am 40. Tag der Osterzeit, folglich 39 Tage nach dem Ostersonntag gefeiert. Daher fällt der Tag immer auf einen Donnerstag. In diesem Jahr ist Christi Himmelfahrt am 13. Mai 2021.

Wann ist Christi Himmelfahrt 2022?

Der Feiertag Christi Himmelfahrt bietet sich immer gut für einen Brückentag an. Daher schauen viele immer schon frühzeitig nach dem Datum. Die kommenden Jahre im Überblick:

Donnerstag, 26.05.2022

Donnerstag, 18.05.2023

Donnerstag, 09.05.2024

Donnerstag, 29.05.2025

Ist Christi Himmelfahrt ein gesetzlicher Feiertag in Deutschland?

Christi Himmelfahrt ist in allen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. Es gilt an diesem Tag also ein grundsätzliches Beschäftigungsverbot und die Menschen in Deutschland und einigen anderen Ländern haben frei.

Christi Himmelfahrt oder Vatertag?

Viele kennen den religiösen Feiertag eher unter dem Namen Vatertag. Traditionsgemäß machen viele Männer an diesem Tag eine Wanderung oder gemeinsame Ausflüge, bei denen oftmals viel Alkohol konsumiert wird.

Doch der Feiertag wurde ursprünglich nicht zu Ehren der Männer etabliert, sondern hat einen religiösen Hintergrund.

Christi Himmelfahrt in Europa und weltweit

Nicht nur in Deutschland gilt Christi Himmelfahrt als gesetzlicher Feiertag. Auch in vielen weiteren Ländern in Europa und weltweit dürfen sich die Menschen über einen freien Tag freuen:

Belgien

Dänemark

Finnland

Frankreich

Island

Liechtenstein

Luxemburg

Niederlanden

Norwegen

Österreich

Schweden

Schweiz

Grönland

Haiti

Kolumbien

Indonesien

Madagaskar

Namibia

Christi Himmelfahrt auf Englisch, Portugiesisch und mehr

Nachdem Christi Himmelfahrt in vielen Ländern weltweit ein Feiertag ist, fragen sich viele, wie der Tag in anderen Sprachen heißt. Hier ein paar Übersetzungen von Christi Himmelfahrt:

Englisch: Ascension Day

Französisch: Fête de l'Ascension

Niederländisch: Hemelvaart

Portugiesisch: Ascensão de cristo