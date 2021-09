Das RKI nimmt Zypern von der Liste der Risikogebiete.

Die Infektionszahlen auf Zypern waren europaweit am höchsten. Jetzt liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 74,7.

waren europaweit am höchsten. Jetzt liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 74,7. Was jetzt für die Einreise auf die Urlaubsinsel gilt.

Troodos-Gebirge und Kultur, die sowohl europäischen als auch orientalischen Einfluss hat, prägen die Insel. Dort Urlaub zu machen, ist für viele sehr reizvoll. Ab Sonntag, 19.09., um 0:00 gilt Zypern nicht mehr als Risikogebiet. Das bedeutet: Ungeimpfte Urlauberinnen und Urlauber müssen nach der Rückkehr aus Zypern nicht mehr für fünf Tage in Quarantäne, bis eine negative Testung möglich ist. Die Insel Zypern ist, nach Sizilien und Sardinien , die drittgrößte Insel im Mittelmeer. Traumhafte Badestrände, dasund Kultur, die sowohl europäischen als auch orientalischen Einfluss hat, prägen die Insel. Dort Urlaub zu machen, ist für viele sehr reizvoll. Ab Sonntag, 19.09., um 0:00 gilt Zypern nicht mehr als Risikogebiet. Das bedeutet: Ungeimpfte Urlauberinnen und Urlauber müssen nach der Rückkehr aus Zypern nicht mehr für fünf Tage in Quarantäne, bis eine negative Testung möglich ist.

Kein Risikogebiet mehr: Diese Beschränkungen gelten weiterhin auf Zypern

Cafés, Restaurants, Geschäfte, Einkaufszentren, Hotels, Theater, Kinos, Kirchen sind geöffnet

Geimpfte , Genesene oder Personen mit negativem Test haben freien Zugang

, Genesene oder Personen mit negativem Test haben freien Zugang Beim Besuch von Orten, an denen üblicherweise mehr als 10 Personen zusammenkommen (z.B. Museen, Restaurants, Supermärkte, etc.) ist der Besitz des „Cyprus Flight Pass“ Zugangsvoraussetzung und gilt für sieben Tage nach Einreise als sogenannter „SafePass“.

etc.) ist der Besitz des „Cyprus Flight Pass“ Zugangsvoraussetzung und gilt für sieben Tage nach Einreise als sogenannter „SafePass“. Danach muss jeweils ein Impfnachweis, Genesenennachweis oder ein PCR- oder Schnelltest (=SafePass) vorgelegt werden, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, um diese Orte zu besuchen. Die Tests sind für nicht geimpfte Personen über 16 Jahre kostenpflichtig.

sein darf, um diese Orte zu besuchen. Die Tests sind für nicht geimpfte Personen über 16 Jahre kostenpflichtig. Massenveranstaltungen bleiben verboten

bleiben verboten Es gelten weiterhin Beschränkungen für Zusammenkünfte in öffentlichen und privaten Räumen

Im Nordteil der Insel sind bestimmte Geschäfte und Einrichtungen mit Publikumsverkehr geschlossen. Restaurants im Außenbereich und Supermärkte sind geöffnet.

im Außenbereich und Supermärkte sind geöffnet. Es gelten Reisebeschränkungen zwischen verschiedenen Regionen.

Inzidenz Zypern: Die aktuellen Corona-Zahlen

Die Corona-Zahlen für Griechenland nach Angaben der Johns Hopkins-University und der Webseite Corona in Zahlen im Detail: (Stand: 17.09.2021)

7-Tage-Inzidenz : 74,7

: 74,7 Infizierte seit Beginn der Pandemie: 116.494

Todesfälle: 534

Impfquote (Erstimpfungen): 66,28 Prozent

Impfquote (vollständig Geimpfte): 60,75 Prozent

Welche Regeln gelten bei der Rückreise aus Zypern nach Deutschland?

Seit 1. August gilt eine verschärfte Testpflicht für Reiserückkehrer in Deutschland. Alle Menschen ab zwölf Jahren müssen bei ihrer Einreise nachweisen können, dass bei ihnen das Übertragungsrisiko verringert ist: mit dem Nachweis einer Impfung, einem Nachweis als Genesener oder einem negativen Testergebnis. Eine solche Vorgabe gibt es bisher schon für alle Flugpassagiere. Künftig gilt dies für alle Verkehrsmittel, also auch bei Einreisen per Auto oder Bahn. Für Ungeimpfte entfällt ab Sonntag, 19.09., die fünftägige Quarantänepflicht.

Corona Griechenland: Die Lage auf den Inseln Rhodos, Kos, Korfu und Co.

Die griechischen Inseln sind bei Urlaubern beliebt. Ein Überblick über folgende Regionen: