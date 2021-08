Die griechische Insel Samos ist ein wahres Naturparadies. Vor der Küste Klein-Asiens und neben Kos gelegen, ist sie eine der unbekannteren Inseln in Griechenland – obwohl sie der Geburtsort des Mathematikers Pythagoras ist. Außerdem gibt es auch auf Samos traumhafte Küstenabschnitte mit feinen Sandstränden und üppiges Grün durch Weinberge und Olivenhaine. Das Wetter ist fast das ganze Jahr über mild, im Sommer wird es mit bis zu 40 Grad öfter auch mal richtig heiß. Vom Sprung ins kühle Meer träumen viele. Aber ist Urlaub 2021 auf Samos trotz des Coronavirus überhaupt möglich?

Griechenland Hochrisikogebiet: Südliche Ägäis und Kreta sind RKI-Risikogebiet

Das Robert Koch-Institut hat seine neue Risikoliste veröffentlicht. Auch Griechenland steht jetzt mit Kreta, Rhodos, Kos und Mykonos darauf. Samos ist von der Einstufung nicht betroffen. Welche Inseln auf der RKI-Liste stehen, lesen Sie in unserem Artikel:

Südliche Ägäis: Welche Inseln gehören zur südlichen Ägäis?

Die Region südliche Ägäis besteht aus zahlreichen Inseln. Die Karte zeigt, welche Inseln dazugehören:



Urlaub auf Samos 2021: Inzidenz und Coronazahlen in Griechenland

Hier die aktuellen Corona-Zahlen für Griechenland am 20.08.2021:

7-Tage-Inzidenz: 210,9

Neuinfektionen: 3.273

Infizierte seit Beginn der Pandemie: 550.459

Todesfälle: 13.265

Impfquote (Erstimpfungen): rund 56 Prozent

Impfquote (vollständig Geimpfte): rund 53 Prozent

Einreise nach Samos: Einreiseformular für Griechenland

Das Land erlebt derzeit einen starken Anstieg der Corona-Neuinfektionen, die Zahlen bewegen sich auf einem konstant hohen Niveau. Allerdings konzentrieren sich die Ausbrüche vornehmlich auf junge Leute. Weil der Anstieg auf das erst jüngst gelockerte Nachtleben zurückgeführt wird, gelten für Bars nun wieder strengere Regeln, etwa ein Tanzverbot. Die weiteren wichtigen Infos in Kürze:

Griechenland-Besucher müssen vor der Einreise online ihre Daten registrieren und erhalten einen QR-Code zur Nachverfolgung.

Außerdem müssen sie bei der Einreise einen negativen Schnelltest vorlegen oder voll geimpft sein.

vorlegen oder voll geimpft sein. Das gilt auch für Kinder ab zwölf Jahren.

Corona-Regeln auf Samos: Das gilt für Gastronomie, Maskenpflicht, Hotels und Co.

Viele träumen von einem unbeschwerten Urlaub, ganz ohne Gefahren durch das Coronavirus. Reisen ist im Sommer 2021 zwar möglich, aber es gelten vielerorts Einschränkungen – und die Coronazahlen steigen. Welche Regeln gelten für die Freizeitaktivitäten vor Ort auf der Insel Samos?

Clubs und Bars: Bis mindestens Ende August herrscht in Griechenland ein Tanzverbot .

Bis mindestens Ende August herrscht in Griechenland ein . Gastronomie: Die Restaurants sind geöffnet. Cafés und Tavernen dürfen unter strengen Hygienemaßnahmen Gäste empfangen. An einem Tisch dürfen nicht mehr als zehn Personen sitzen und es muss genügend Abstand zwischen den Tischen sein.

Die Restaurants sind geöffnet. Cafés und Tavernen dürfen unter strengen Hygienemaßnahmen Gäste empfangen. An einem Tisch dürfen nicht mehr als zehn Personen sitzen und es muss genügend Abstand zwischen den Tischen sein. Hotels und Unterkünfte: Fast alle großen Hotelanlagen empfangen wieder Übernachtungsgäste. Auch Campingplätze, Jugendherbergen und Ferienwohnungen sind offen. Wieder erlaubt sind zudem Selbstbedienungs-Buffets.

Fast alle großen Hotelanlagen empfangen wieder Übernachtungsgäste. Auch Campingplätze, Jugendherbergen und Ferienwohnungen sind offen. Wieder erlaubt sind zudem Selbstbedienungs-Buffets. Kultureinrichtungen: Die meisten Sehenswürdigkeiten und Museen sind unter Einschränkung der maximalen Besucherzahl geöffnet.

Die meisten Sehenswürdigkeiten und Museen sind unter Einschränkung der maximalen Besucherzahl geöffnet. Maskenpflicht: In geschlossenen Räumen, im ÖPNV und in Taxis muss eine Maske getragen werden. Ebenso an Plätzen im Freien, wo viele Menschen zusammenkommen. Bei Verstößen droht eine Strafe von bis zu 300 Euro.

Santorini, Mykonos, Kos und Co.: Corona-Regeln auf den Inseln in Griechenland

