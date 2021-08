Die Corona-Zahlen in Griechenland sind aktuelle recht hoch mit einer Inzidenz von über 200

Hochrisikogebiet oder Virusvariantengebiet eingestuft werden, oder herabgestuft werden. Am Freitag, den 20.08.2021, hat das Robert Koch-Institut seine neuen Listen für Corona-Risikogebiete veröffentlicht . Dabei teilen sie mit, welche Länder und Regionen jetzt alsoder Virusvariantengebiet eingestuft werden, oder herabgestuft werden.

Aktuell ist auch Griechenland dabei. Das ist nicht allzu überraschend, hatten Experten bereits vergangenen Freitag (13.08.) mit dieser Einstufung gerechnet. Doch auch diesmal wird nicht etwa das ganze Land zum Hochrisikogebiet erklärt, sondern nur die folgenden griechische Insel:

Kreta

Inseln der südliche Ägäis , wie

, wie Rhodos

Kos

Mykonos

Gültig ist die Einstufung dann ab Dienstag, den 24.08.2021 um 0 Uhr.

Was gilt in den Corona-Hochrisikogebieten Griechenlands?

Was bedeutet die neue Einstufung der griechischen Inseln als Hochrisikogebiet für Urlaub und Reisen? Die aktuellen Regeln für Einreise, Rückreise und Aufenthalt in den neuen Hochrisikogebieten Griechenlands auf einen Blick . Einreisende aus Hochrisikogebieten, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen für zehn Tage in Quarantäne. Sie können sich aber nach fünf Tagen mit einem negativen Test davon befreien. Für vollständig Geimpfte und Genesene gibt es keine Quarantänepflicht.

Neue RKI-Liste: Hochstufung beliebter Touristeninseln Griechenlands

Nach Schätzung des Deutschen Reiseverbands (DRV) sind derzeit rund 150.000 Pauschalurlauber aus Deutschland in Griechenland unterwegs. Hinzu komme eine unbekannte Anzahl Individualreisende. Das Land zählt auch in diesem Jahr zu den Top-Zielen rund um das Mittelmeer. Gefragt sind insbesondere Inseln wie Kreta, Rhodos und Korfu.Die zurzeit von Touristen vollen Inseln gelten unter anderem wegen ihres intensiven Nachtlebens als Keim der Corona-Ausbreitung in Griechenland.