In Portugal sind die Corona-Zahlen insgesamt auf einem niedrigen Niveau, aufgrund der aktuellen weltweiten Lage gelten aber Reisebeschränkungen aus anderen Ländern.

Grundsätzlich ist ein Urlaub in Portugal möglich.

Madeira und die Azoren haben andere Regeln als das Festland.

Entspannt an den Stränden an der Algarve liegen, die Sehenswürdigkeiten Lissabons entdecken oder idyllische Flusstäler durchwandern: Portugal ist immer eine Reise wert. Seit Ende Mai ist Urlaub auch für deutsche Staatsbürger wieder möglich.

Touristen aus EU-Ländern mit einer Corona-Inzidenz von weniger als 500 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner dürfen wieder nach Portugal einreisen. Deutschland liegt mit einer Inzidenz von aktuell 36,8 (Stand: 02.06.2021) unter dieser kritischen Marke.

Reisen nach Portugal aktuell: Diese Regeln gelten für die Einreise

Touristen, die aus Deutschland nach Portugal einreisen benötigen einen negativen PCR-Test. Dieser darf maximal 72 Stunden alt sein und muss entweder in englisch oder portugiesisch vorliegen. Außerdem wird ein Einreise-Formular benötigt.

Quarantäne bei Einreise nach Portugal: Wer muss in Selbstisolation?

Reisende, die sich in den letzten 14 Tagen in einem Schengenland mit einer Inzidenz von mehr als 500 Fällen pro 100.000 Einwohner oder sich in Südafrika, Brasilien oder Indien aufgehalten haben, müssen sich nach Einreise in Portugal für 14 Tage in Selbstisolation begeben.

Es wird zudem bei allen Einreisenden auf dem Luftweg die Körpertemperatur gemessen. Übersteigt diese laut Auswärtigem Amt 38 Grad, ist mit weiteren Untersuchungen und Maßnahmen der Gesundheitsbehörden, wie Selbstisolation beziehungsweise häuslicher Quarantäne, zu rechnen.

Einreise von Portugal nach Deutschland: Das gilt bei der Rückreise

Portugal ist von Corona weiterhin betroffen, die Zahl der Neuinfektionen ist jedoch derzeit auf relativ niedrigem Niveau, wie das Auswärtige Amt (AA) auf seiner Homepage schreibt. Auf Madeira sowie den Azoren liegt die Zahl der Neuinfektionen bei mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage, weshalb diese Regionen als Risikogebiete eingestuft wurden.

Wer aus Portugal nach Deutschland einreist, muss nicht in Quarantäne und braucht vor seiner Rückkehr keinen negativen Coronatest. Urlauber, die mit dem Flugzeug aus Portugal zurückreisen müssen jedoch einen Corona-Test am Abflugort machen.

Ausnahmen gibt es für die Rückreise aus Madeira und den Azoren: Rückkehrer nach Deutschland müssen sich vorab testen lassen und eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen. Vollständig Geimpfte und Genesene müssen zwar keinen Corona-Test machen, aber ebenfalls über das Einreiseportal der Bundesrepublik einen Beleg für ihren Status vorweisen.

Corona-Regeln in Portugal: Die Lage im Urlaubsland

Seit 1. Mai 2021 gilt der allgemeine Notstand, vorerst bis zum 13. Juni 2021, wie das Auswärtige Amt schreibt. In weiten Teilen des Landes ist und bleibt die vierte Stufe des Wiedereröffnungsplans umgesetzt. Je nach Pandemieentwicklung gelten regional unterschiedliche Beschränkungen und Maßnahmen, die von der portugiesischen Regierung regelmäßig veröffentlicht werden.

Die Bewegung im öffentlichen Raum ist zum Teil noch eingeschränkt. Die schrittweise Öffnung des Handels und des Gaststättengewerbes findet unter Auflagen mit eingeschränkten Öffnungszeiten statt. Spaziergänge und sportliche Betätigung sind erlaubt. Der Strandbetrieb wurde in dieser Badesaison mit einem Ampelsystem aufgenommen, es gilt Maskenpflicht beim Zu- und Abgang. Menschenansammlungen sind weiterhin untersagt. Private Feiern sowie der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum bleiben untersagt. Bars und Diskotheken bleiben geschlossen.

Madeira und Azoren haben abweichende Regeln: Das gilt für Madeira

Für die autonomen Regionen Madeira und Azoren gelten andere Einreisebestimmungen als auf dem Festland von Portugal. Vor oder bei Einreise nach Madeira muss eine Gesundheitserklärung über das Formular der Regionalregierung abgegeben werden.

Außerdem braucht man einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist. Es ist auch möglich, einen kostenfreien PCR-Test durchführen zu lassen. Das Ergebnis liegt in der Regel innerhalb von 12 Stunden vor.

Die autonome Region Madeira hat den Hafen in Funchal für Kreuzfahrtschiffe geöffnet. Über den Landgang der Passagiere wird im Einzelfall entschieden.

Einreisebestimmungen für Azoren sind lockerer

Wer mit dem Flugzeug vom Festland auf die Azoren will, muss genau wie bei Madeira einen negativen PCR-Test vorlegen.

Bei einem Aufenthalt von mehr als sieben Tagen soll ein weiterer Test am sechsten Tag und am zwölften Tag nach dem ersten Test erfolgen. Dafür muss man sich mit der Gesundheitsbehörde des Aufenthaltsorts in Verbindung setzen.

Auf den Azoren gelten fünf Risikoeinstufungen, die von Insel zu Insel variieren können. Teilweise gelten nächtliche Ausgangssperren. Ausnahmen sind möglich für berufliche, medizinische oder weitere Gründe höherer Gewalt.

Fahrten zum Flughafen zur Rückkehr nach Deutschland sind davon ausgenommen.

Es gelten weiterhin eingeschränkte Öffnungszeiten und Auflagen für Geschäfte, Einkaufszentren, Restaurants und Cafés.

