Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am 27.08. die neue Liste der Risikogebiete herausgegeben

Die portugiesische Region Algarve gilt weiterhin als Hochrisikogebiet, Lissabon aber wurde von der Liste gestrichen

Was gilt jetzt für Reisen und Urlaub in Portugal? Wie sind die Corona-Regeln und Inzidenzwerte vor Ort?

Surfen an wilden Stränden, Action in lebhaften Städten und Entspannung an der Küste: Das war in Portugal im Sommer 2021 bislang kaum möglich. Das ganze Land galt seit Juli als Hochrisikogebiet. Das hat die Bedingungen für einen Urlaub erschwert. Jetzt gibt es gute Neuigkeiten: Die Einstufung der Region Lissabon hat sich mit der neuen Liste der RKI-Risikogebiete vom 27.08. geändert. Ab Sonntag, 29. August, gilt die Hauptstadt wegen sinkender Corona-Zahlen nicht mehr als Hochrisikogebiet. Nun ist nur noch die Algarve als Hochrisikogebiet eingestuft.

Hochrisikogebiete Portugal: Lissabon kein Risikogebiet mehr

Für Urlaubsrückkehrer aus allen den meisten Regionen Portugals (inkl. Lissabon, Azoren und Madeira) heißt es: Sie müssen keine Einreiseanmeldung ausfüllen und in Deutschland gilt für sie keine Quarantänepflicht mehr. Die Testpflicht und Nachweispflicht bleibt allerdings bestehen.

Urlaub in Portugal: Algarve bleibt Hochrisikogebiet

Ab Sonntag 29. August, gilt nur noch die Region Algarve als Hochrisikogebiet. Also gelten in Deutschland bei der Rückkehr die Corona-Regeln zur Einreise aus Hochrisikogebieten. Das heißt, zusätzlich zur Nachweis-Pflicht (geimpft, genesen, getestet) müssen Rückkehrer vor dem Abflug die Digitale Einreiseanmeldung ausfüllen und in Deutschland in Quarantäne, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind.

Coronazahlen Portugal aktuell: Inzidenz, Neuinfektionen und Impfquote

Die Corona-Zahlen in Portugal sinken langsam aber stetig wieder. Dennoch liegt die Inzidenz weiterhin auf einem hohen Niveau. Die Impfqoute ist im Ländervergleich besonders gut. Die aktuellen Zahlen für Portugal laut der Johns-Hopkins-Universität am 27.08.2021 im Überblick:

7-Tage-Inzidenz: 159,8

Neuinfektionen: 2552

Infektionen gesamt: 1.028.421

Neue Todesfälle: 15

Todesfälle gesamt: 17.689

Impfquote (Erstimpfung): rund 83 Prozent

Impfquote (vollständig): rund 73 Prozent

