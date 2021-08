Ab Sonntag gelten S panien samt Mallorca nicht mehr als Hochrisikogebiet

Spanien stuft Deutschland als Risikogebiet ein – das hat strengere Einreiseregeln zur Folge

Welche Corona-Regeln gelten für die Einreise im Urlaub 2021 und die Rückreise nach Deutschland?

Badebuchten mit kristallklarem Wasser, charmante Dörfer und naturbelassene Höhlen: Die Lieblingsinsel der Deutschen ist sehr vielfältig. Die Baleareninsel Mallorca bietet Touristen unterschiedlichste Reisemöglichkeiten – vom Partyurlaub am Ballermann oder in Cala Rajada hin zum entspannten Familienurlaub in Cala d`Or oder Can Picafort.

Mallorca kein Risikogebiet mehr

Wegen sinkender Corona-Infektionszahlen streicht die Bundesregierung am Sonntag ganz Spanien und damit auch die beliebte Ferieninsel Mallorca von der Liste der Hochrisikogebiete. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag mit. Damit entfallen alle Quarantänevorschriften für aus Spanien zurückkehrende Urlauber. Der Großraum Lissabon ist ab Sonntag ebenfalls kein Hochrisikogebiet mehr. Als einzige Region in Portugal bleibt aber die beliebte Urlaubsregion Algarve auf der Liste.

Kanarische Inseln von Hochrisikogebiete-Liste gestrichen

Spanien gilt als beliebtestes Urlaubsziel der Deutschen im Ausland. Am 11. Juli war es wegen stark steigender Infektionszahlen mitten in der Ferienzeit als Risikogebiet eingestuft worden, Ende Juli als Hochrisikogebiet . Seitdem müssen Rückkehrer, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind, für zehn Tage in Quarantäne, von der sie sich erst nach fünf Tagen mit einem negativen Test befreien können. Das traf vor allem die Tourismuswirtschaft auf Mallorca. Bereits vergangenen Sonntag wurden die Kanarischen Inseln sowie Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona und den Stränden der Costa Brava von der Liste der Hochrisikogebiete gestrichen. Jetzt verschwindet das ganze Land von der RKI-Liste.

Corona-Zahlen für Mallorca: Aktuelle Inzidenz, Neuinfektionen, Impfquote

Die aktuellen Corona-Zahlen für die Balearen laut Ministerio de Sanidad im Überblick (Stand: 28.08.2021):

7-Tage-Inzidenz: 133

Neuinfektionen: 151

Infektionen insgesamt: 95.188

Impfquote der Balearen (vollständig geimpft): 67,9 Prozent

Rückkehr aus Mallorca: Einreise nach Deutschland

Einreisende müssen vorab auf der Webseite www.einreiseanmeldung.de anmelden und den Nachweis über die Anmeldung bei der Einreise nach Deutschland mit sich führen.

Wer nach Deutschland zurückwill, muss ein negatives Corona-Testergebnis, einen Nachweis über vollständige Impfung oder einen Nachweis über die Genesung einer Corona-Infektion vorweisen.

, einen Nachweis über vollständige oder einen Nachweis über die einer Corona-Infektion vorweisen. Damit entfallen alle Quarantänevorschriften für aus Spanien zurückkehrende Urlauber.

Corona-Regeln auf Mallorca: Was gilt für die Gastronomie?

Gastronomiebetriebe dürfen ihre Außenbereiche bis 100 Prozent belegen

Seit Juli gilt auch für die Schinken- und Bierstraße, in Magaluf und im zu Llucmajor gehörenden Teil von Arenal

Hohe Barhocker sind nicht erlaubt

Im Innenbereich dürfen seit 22. Juli nur noch höchstens vier Personen an einem Tisch Platz nehmen

Insgesamt sind pro Gaststätte maximal 200 Leute im Außenbereich und 100 im Inneren gestattet

Der Verkauf von alkoholischen Getränken in Geschäften ist zwischen 21.30 und 8 Uhr morgens verboten

Seit 22. Juli dürfen Restaurants und Bars auf Mallorca nur noch bis 1 Uhr geöffnet haben, auf Menorca und Formentera gilt dies bis 2 Uhr

In Innenbereichen ist eine Gesamtbelegung von 50 Prozent gestattet

Es ist weiterhin erlaubt, sich an die Bar zu setzen

Nach einem Gerichtsurteil ist es auf Mallorca nicht mehr vorgesehen, den Impfpass als Zugangsberechtigung einzuführen.

Party- und Nachtleben auf Mallorca

Party- und Nachtleben wurde am 19. Juni, wieder ein wenig hochgefahren. Nachtbars und sogenannte "Café-Conciertos" dürfen öffnen, allerdings seit 22. Juli nur noch bis 1 Uhr statt wie bislang bis 2 Uhr. Tanzen ist aber weiterhin streng verboten, Discos bleiben bis auf weiteres geschlossen. Botellones (nächtliche Trinkgelage vor allem junger Leute) sind verboten, die Polizei kontrolliert verstärkt.

Maskenpflicht auf Mallorca: Muss man im Freien wieder Maske tragen?

Seit Samstag, 26. Juni, gilt auf Mallorca eine gelockerte Maskenpflicht: Im Freien kann verzichten, wenn ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Es ist Pflicht, immer eine Maske bei sich zu führen. In öffentlichen Innenräumen wie Supermärkten oder Bussen gilt weiterhin die Maskenpflicht. Verstöße werden mit bis zu 100 Euro Bußgeld geahndet. Auf den Balearen wurde eine Empfehlung ausgesprochen, die Maske draußen immer zu tragen.

Einreise nach Mallorca: Diese Regeln gelten für Test und Nachweise

Wer aus einem Risikogebiet nach Spanien reist, muss ein negatives Ergebnis eines Corona-Tests nachweisen, eine vollständige Impfung oder eine Genesung. Deutschland gilt laut des Auswärtigen Amtes derzeit aber nicht als Risikogebiet. Wer jedoch auf dem Landweg über Frankreich nach Spanien reist, braucht einen negativen Corona-Test. Reisende, die auf dem Luft- oder Seeweg nach Spanien kommen, müssen ein Formular im im Spain Travel Health-Portal zur Gesundheitskontrolle ausfüllen, das einen QR-Code erzeugt, der beim Check-in und bei Einreise vorgelegt werden muss. Fluggesellschaften sind verpflichtet, sich das elektronische Einreiseformular vorlegen zu lassen. Das Formular kann maximal 48 Stunden vor der geplanten Einreise ausgefüllt werden.