Spanien galt längere Zeit als Hochrisikogebiet, ebenso Mallorca – von Sonntag, 29.08., an fällt die Einstufung weg

galt längere Zeit als Hochrisikogebiet, ebenso Mallorca – von Sonntag, 29.08., an Deutschland allerdings gilt in Spanien als Risikogebiet . Die Einreise-Regeln für Urlauber aus Deutschland ändern sich damit

. Die für Urlauber aus ändern sich damit Die Corona-Zahlen in Europa steigen wieder. Die Inzidenz in Spanien liegt aktuell bei fast 140

Was gilt für Urlaub und Reisen in Spanien? Welches Einreiseformular braucht man, was muss man über Quarantäne und Test wissen?

Welches Einreiseformular braucht man, was muss man über und wissen? Die Corona-Regeln in Spanien und die aktuelle Lage auf einen Blick.

Spanien ab Sonntag kein Risikogebiet mehr

Mitten in der Ferienzeit hatte die Bundesregierung Ende Juli Spanien als Hochrisikogebiet eingestuft. Einen Monat später ist damit Schluss. Künftig muss kein Mallorca-Urlauber mehr bei Rückkehr in Quarantäne.

Wegen sinkender Corona-Infektionszahlen streicht die Bundesregierung am Sonntag, 29.08., ganz Spanien und damit auch die beliebte Ferieninsel Mallorca von der Liste der Hochrisikogebiete. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag mit. Damit entfallen alle Quarantänevorschriften für aus Spanien zurückkehrende Urlauber. Man muss quasi nicht mehr in Quarantäne.

Spanien stuft ganz Deutschland als Risikogebiete ein: Einreise-Regeln verschärft

Genau wie die deutsche Regierung durch das RKI, veröffentlicht auch die spanische Regierung regelmäßig eine Liste der Länder, die Spanien als Risikogebiete einstuft. Ganz Deutschland ist für Spanien seit Montag, 23.08.21, Corona-Risikogebiet. Zuletzt galten lediglich fünf Bundesländer - Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, das Saarland und Schleswig-Holstein - als Risikogebiete. Damit ändern sich die Regeln für die Einreise nach Spanien für Urlauber aus Deutschland. Alle Infos im folgenden Artikel:

Aktuelle Corona-Zahlen in Spanien: Inzidenz, Infektionen und Impfquote

Seit Wochen zeigt die Corona-Infektionskurve in Spanien wieder nach unten. So hoch sind die neuesten Fallzahlen zu Inzidenzwert, Neuinfektionen, Impfungen und Co. nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität (Stand: 27.08.2021) auf einen Blick:

7-Tage-Inzidenz : 137,6

: 137,6 Infektionen seit Beginn der Pandemie: 4.822.320

Todesfälle insgesamt: 83.861

Impfquote (Erstimpfung): 77,2 Prozent

(Erstimpfung): 77,2 Prozent Impfquote (vollständig): 68,9 Prozent

Einreise nach Spanien: Impfung, Testpflicht, Quarantäne, Einreiseformular

Mindestens bis zum 5. September gilt Deutschland aus spanischer Sicht als Risikogebiet. Deswegen müssen alle Besucher aus Deutschland ab zwölf Jahren einen Impf- oder Genesenen-Nachweis oder aber einen negativen Test bei Einreise in Spanien vorlegen. Bei der Rückreise nach Deutschland gilt dieselbe Regel - egal ob man aus einem Hochrisikogebiet kommt oder nicht. Was Spanien-Urlauber bei der Einreise im Detail wissen sollten:

Geimpfte aus aller Welt dürfen nach Spanien einreisen. Dafür ist laut Auswärtigem Amt ein Impf-Nachweis nötig, der bestätigt, dass die vollständige Immunisierung bestätigt. Diese muss mindestens 14 Tage vor Reiseantritt erfolgt sein.

aus aller Welt dürfen nach Spanien einreisen. Dafür ist laut Auswärtigem Amt ein Impf-Nachweis nötig, der bestätigt, dass die vollständige Immunisierung bestätigt. Diese muss mindestens 14 Tage vor Reiseantritt erfolgt sein. Nicht-geimpfte Menschen aus Risikogebieten benötigen bei der Einreise einen PCR-Test oder einen Antigen-Schnelltest . Letzterer sollte nicht älter als 48 Stunden sein, der PCR-Test nicht älter als 72 Stunden. Der Nachweis des negativen Testergebnisses muss laut des Auswärtigen Amtes folgendes enthalten: Vor- und Nachname des Reisenden, Datum der Testabnahme, angewandtes Testverfahren, Sitzstaat des Labors, negatives Testergebnis.

oder einen . Letzterer sollte nicht älter als sein, der PCR-Test nicht älter als 72 Stunden. Der Nachweis des negativen Testergebnisses muss laut des Auswärtigen Amtes folgendes enthalten: Vor- und Nachname des Reisenden, Datum der Testabnahme, angewandtes Testverfahren, Sitzstaat des Labors, negatives Testergebnis. Mit einem Nachweis, der bestätigt, dass die Covid-Genesung nicht länger als 180 Tage zurückliegt, darf man einreisen. Allerdings: Mindestens 11 Tage müssen seit dem ersten Positivtest vergangen sein.

nicht länger als 180 Tage zurückliegt, darf man einreisen. Allerdings: Mindestens 11 Tage müssen seit dem ersten Positivtest vergangen sein. Privilegien für Geimpfte oder Genesene gibt es in Spanien noch nicht.

Urlauber müssen derzeit ein Einreise-Formular ausfüllen, sollten sie mit dem Flugzeug ins Land kommen.

Urlaub in Spanien: Rückreise nach Deutschland

Deutschland hat zum 1. August die Einreiseregeln verschärft. Wer aus dem Urlaub zurückkehrt, und nicht geimpft oder genesen ist, muss sich testen lassen. Alle Infos zur Rückreise nach Deutschland:

Corona in Spanien – Aktuelle Regeln zu Maskenpflicht und Treffen

Da der Notstand in Spanien beendet ist, gibt es keine einheitlichen landesweit geltenden Corona-Regeln mehr. Es wurden zum Beispiel die Reisebeschränkungen zwischen den einzelnen Regionen beziehungsweise Provinzen aufgehoben. Die Maskenpflicht auch im Freien gilt weiterhin fast überall. Die Regelung gilt allerdings nicht beim Liegen und Baden am Strand oder bei Wanderungen mit ausreichend Abstand, zu Personen außerhalb des eigenen Haushalts.

In einigen Regionen bestehen noch relativ strenge Beschränkungen, wie etwa Sperrstunden und Einschränkungen der Versammlungsfreiheit.

Keine nächtlichen Partys auf Mallorca bis Mitte September

Auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln sollen die geltenden nächtlichen Versammlungsbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie mindestens bis zum 15. September verlängert werden. Der am Montag veröffentlichte Beschluss der Regierung der spanischen Region muss jedoch erneut vom balearischen Oberlandesgericht gebilligt werden. Bereits seit dem 22. Juli darf man auf den Mittelmeer-Inseln zwischen 1.00 und 6.00 Uhr nur mit Menschen des eigenen Haushalts zusammen sein. Das gilt sowohl drinnen als auch draußen, in privaten und in öffentlichen Räumen.

Corona und Urlaub: So sind die Regeln in diesen Ländern

In vielen europäischen Ländern ändern sich gerade die Corona-Regeln für Urlaub und Einreise. Was wo gilt: