Die Corona-Zahlen und die Inzidenz in Italien sind weiter hoch

Einreise und Urlaub sind erschwert.

Das Auswärtige Amt stuft Italien weiter als Risikogebiet ein.

Wie ist die Lage im Land aktuell?

Ein leckeres Gelato von den Eisdiele, Schlendern über die Kanäle von Venedig oder einfach Sonnenbaden an den Mittelmeer-Stränden - ein bisschen italienische Dolce Vita genießen die Deutschen in ihrem Urlaub sehr gern. Doch wegen Corona ist Urlaub in Italien aktuell noch schwer möglich.

Einreisebestimmungen Italien Corona: Welche Regeln gelten bei der Einreise und Quarantäne?

Grundsätzlich ist die Einreise nach Italien für Reisende aus Deutschland gestattet. Allerdings müssen sich Urlauber über ein Online-Formular anmelden. Außerdem ist ein negativer Schnelltest oder PCR-Test nötig, der nicht älter als48 Stunden sein darf. Nach der Einreise muss man sich noch mindestens bis zum 15. Mai in Quarantäne begeben. Diese soll mindestens fünf Tage dauern und wird dann durch einen Test beendet

In Italien sind die Regeln ein wenig gelockert worden. Nun darf man wie hier auf dem Markusplatz in Venedig wieder in Cafés sitzen - Die Einreise ist allerdings immer noch streng reguliert.

Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für Italien - Was gilt bei Einreise von Italien nach Deutschland?

Italien gilt weiterhin als Risikogebiet . Es gilt eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Das bedeutet, nicht nur die Regeln für die Einreise nach Italien, sondern auch die für die Rückreise nach Deutschland sind zu beachten. Vor der Rückreise muss man einen Test machen. Zusätzlich muss man sich digital anmelden und in Quarantäne gehen. Diese dauert je nach Regelung des Bundeslandes, in dem man lebt zehn bis 14 Tage und kann durch Tests früher beendet werden. Wann das möglich ist, regelt ebenfalls das Bundesland.

Corona Fälle Italien: 7-Tage-Inzidenz und aktuelle Zahlen

Italien hat immer noch hohe Corona-Zahlen. So ist die Lage in dem Mittelmeerland nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität (Stand 3.5.):

Einwohner: 60.461.828

7-Tage-Inzidenz: 135,8

Infizierte seit Beginn der Pandemie: 4.044.762

Todesfälle: 121.177

Impfquote (Erstimpfung): 23,71 %

Impfquote (vollständig): 10,12 %

