Verwinkelte Gassen mit bunten Häusern, lange Promenaden, Berge im Umland und leckeres italienisches Essen: Urlaub am Gardasee fühlt sich fast an wie am Meer. Der Vorteil: Die Autofahrt dorthin ist nicht ganz so lang. Doch wie läuft ein Urlaub derzeit ab? Welche Bestimmungen gelten bei der Einreise für Test und Corona-Impfung? Die italienische Regierung hat das Land bereits seit Ende April für touristische Reisen wieder geöffnet.

Urlaub am Gardasee 2021: Einreise nach Italien mit Einreiseformular und Test

Einreise nach Italien aus Deutschland und allen anderen Ländern der EU gibt es keine Quarantänepflicht mehr. Es ist aufgrund der Corona-Pandemie lediglich erforderlich, ein Auswärtigem Amt muss man bei der Einreise außerdem einen negativen Corona-Test vorlegen oder einen Nachweis über eine Impfung oder überstandene Infektion. Die Nachweise werden stichprobenartig an den Grenzen kontrolliert. Bei dernach Italien ausund allen anderen Ländern dergibt es keine Quarantänepflicht mehr. Es ist aufgrund derlediglich erforderlich, ein Einreiseformular auszufüllen. Das Dokument kann auf einer Seite des italienischem Gesundheitsministerium abgerufen werden. Die Reisenden müssen sich dabei mit ihrer E-Mail-Adresse registrieren. Lautmuss man bei der Einreise außerdem einenvorlegen oder einen. Die Nachweise werden stichprobenartig an den Grenzen kontrolliert.

Hotel, Camping und Ferienwohnung: Regeln für die Übernachtung am Gardasee

Am Gardasee haben die Hotels, Campingplätze und Ferienwohnungen keine besonders abweichenden Vorschriften mehr für die Unterbringung ihrer Gäste. Die Maximalbelegung darf nicht überschritten werden und es herrscht weiterhin Maskenpflicht überall da, wo der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden kann – also sobald man den Tisch, das Zimmer oder Ähnliches verlässt. Eine Testpflicht besteht nicht. Im Einzelfall können Hotels aber dennoch Tests oder Nachweise verlangen. Das ist die Entscheidung des Besitzers. Daher sollte man sich vorab bei der Unterkunft informieren.

Strände am Gardasee: Corona-Regeln zur Maskenpflicht

Der Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Besucherinnen und Besuchern muss an allen öffentlichen Stränden in Italien gefährleistet sein. Zwischen Sonnenliegen und -stühlen ist ein Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten. Es gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, wenn der Mindestabstand zu haushaltsfremden Personen nicht eingehalten werden kann. Strandbäder können eine Anmeldung verlangen und Fieber messen.

Restaurants, Bars und Strände am Gardasee sind geöffnet

Seit 01.06. dürfen Bars und Restaurants im Innenbereich öffnen

Freibäder sind geöffnet . Auch die Fitnessstudios und Hallenbäder.

. Auch die und Hallenbäder. Kinos, Theater und Veranstaltungsorte sind bereits wieder offen. Zwischen den Plätzen müssen die Besucher ein Meter Mindestabstand einhalten. Nur die Hälfte der Stühle darf besetzt werden. Die Maximalanzahl für Besucher liegt in geschlossenen Räumen bei 500 und im Freien bei 1000 Personen.

sind bereits wieder offen. Zwischen den Plätzen müssen die Besucher ein Meter Mindestabstand einhalten. Nur die Hälfte der Stühle darf besetzt werden. Die Maximalanzahl für Besucher liegt in geschlossenen Räumen bei 500 und im Freien bei 1000 Personen. Thermen und Freizeitparks dürfen ebenfalls wieder Besucher empfangen.

Italien Risikozonen: Welche Farbe hat die Corona-Zone des Gardasees?

Die italienischen Regionen sind je nach Infektionsgeschehen in vier Risikozonen eingeteilt, in denen verschiedene Corona-Maßnahmen gelten. Reisen innerhalb Italiens in andere Regionen können je nach Einstufung der Region als weiße, gelbe, rote oder orange Zone eingeschränkt werden. Derzeit sind alle Regionen in Italien weiß. Das bedeutet: Die meisten Beschränkungen sind aufgehoben. Es gilt weiterhin Maskenpflicht in Innenräumen und die Einhaltung der Gesundheitsabstände.

Lago di garda: Italien plant für 2021 einen guten Start in die Urlaubssaison am Gardasee – trotz Coronakrise.

Inzidenz unter 20: Die aktuellen Corona-Zahlen für Italien

Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Italien aktuell unter 20. So ist die Lage in dem Mittelmeerland nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität und der Webseite Corona in Zahlen (Stand 14.07.2021):

7-Tage-Inzidenz: 14,9

Neuinfektionen: 1530

Neue Todesfälle: 20

Impfquote (Erstimpfung): 59,46 Prozent

Impfquote (vollständig): 38,93 Prozent

