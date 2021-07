In den Niederlanden war die Inzidenz in den vergangenen Wochen stark gestiegen.

Niederlande zum Corona-Hochinzidenzgebiet erklärt

Die Niederlande sind seit Mitternacht (27. Juli) als Corona-Hochinzidenzgebiete eingestuft. Damit gelten bei der Einreise von dort nach Deutschland zusätzliche Auflagen. Mit der Entscheidung vom Freitag hatte die Bundesregierung auf einen zuletzt deutlichen Anstieg der Infektionszahlen reagiert.

Neue Corona-Entwicklung in den Niederlanden: Starker Rückgang der Infektionen

Die Niederlande haben einen starken Rückgang bei Neuinfektionen registriert. In den vergangenen sieben Tagen wurden mehr als 37.000 neue Corona-Infektionen festgestellt, etwa 46 Prozent weniger als in der Vorwoche, wie das zuständige Institut für Gesundheit und Umwelt RIVM am Dienstag mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag demnach bei 215 Fällen pro 100 000 Einwohnern, in der Vorwoche bei fast 400. Zum Vergleich: In Deutschland liegt dieser Wert aktuell bei 14,5. Nach dem Wochenbericht des RIVM stiegen aber die Patientenzahlen in Krankenhäusern stark an.

Aruba, Curaçao, Bonaire & Co. ebenfalls Hochinzidenzgebiete

Bonaire, Saba und St. Eustatis sind bekannt als die Karibische Niederlande. Diese exotischen Urlaubsziele gelten als besondere Gemeinden der Niederlande. Aruba, Curaçao und Sint Maarten sind mittlerweile autonome Länder innerhalb des Königreichs der Niederlande. Aber auch sie gelten fortan als Hochinzidenzgebiet.

Niederlande Hochinzidenzgebiet: Was das für die Einreise nach Deutschland bedeutet

Hochinzidenzgebiet sind die Regeln strenger. Wer sich in einem Hochinzidenzgebiet aufgehalten hat und nach Deutschland einreist, muss einen Nachweis über ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen. Ein zweiter Corona-Test kann frühestens fünf Tage nach Einreise, also Rückreise nach Deutschland, gemacht werden, sodass sich die Quarantäne dann um fünf Tage verkürzt. Anstelle eines Corona-Tests können Reiserückkehrer auch einen Nachweis für Geimpfte und Genesene müssen auf diese Weise nicht in eine zehntägige Quarantäne. Mit der Hochstufung zumsind diestrenger. Wer sich in einem Hochinzidenzgebiet aufgehalten hat und nach Deutschland einreist, muss einen Nachweis über einvorlegen. Ein zweiter Corona-Test kann frühestens fünf Tage nach Einreise, also Rückreise nach Deutschland, gemacht werden, sodass sich die Quarantäne dann um fünf Tage verkürzt. Anstelle eines Corona-Tests können Reiserückkehrer auch einenfür eine vollständige Impfung oder eine Genesung vorlegen. Ein Nachweis kann über das Einreiseportal der Bundesrepublik übermittelt werden.müssen auf diese Weise nicht in eine zehntägige

Keine Quarantänepflicht für Grenzpendler

Allerdings gelten einige Erleichterungen, etwa für Grenzpendler und für Kurztripps mit Aufenthalten unter 24 Stunden, also dem sogenannten kleinen Grenzverkehr. Im Einzelnen heißt das: Grenzpendler und Grenzgänger, die aus beruflichen Gründen, wegen ihres Studiums oder Schulbesuchs regelmäßig ein- und ausreisen, sind von Anmelde- und Quarantänepflichten befreit. Außerdem müssen sie sich nur zweimal wöchentlich testen lassen; dies kann auch nach der Einreise, etwa am Arbeitsplatz, geschehen.

Hochinzidenzgebiet Niederlande: Einschätzung der Einstufung

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), hat die Einstufung Spaniens und der Niederlande als Hochinzidenzgebiete verteidigt. „Das macht Reisen sicher und - soweit es in einer Pandemie geht - auch planbar“, sagte Bareiß der „Bild“-Zeitung (Samstag). Zwar sei es „bedauerlich“, dass die Inzidenzen in Spanien und den Niederlanden so stark gestiegen seien. Aber die Einstufung in die verschiedenen Risikogebiete erfolge nach „transparenten Regelungen“. Die Einreisebestimmungen müssten zudem mit den Entwicklungen in der Pandemie immer wieder neu bewertet werden.

Niederlande verschärfen Corona-Beschränkungen wieder: Aus für Clubs und Diskos

Wegen einer enorm gestiegenen Zahl an Neuinfektionen haben die Niederlande eine Reihe von Corona-Maßnahmen wieder verschärft. Clubs und Discos müssen von Samstag an erneut schließen. Nach nur knapp zwei Wochen bedeutet das wieder das vorläufige Aus fürs Nachtleben.

Restaurants dürften zudem nur noch bis Mitternacht öffnen. Von da an bis 6 Uhr morgens gilt die Sperrstunde. Zwischen den Tischen und Sitzplätzen der Gäste muss einen Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Live-Musik oder andere Formen der live vorgetragenen Unterhaltung sind vorerst untersagt. Die neue Regelung gilt demnach mindestens bis zum 13. August.

Auch Festivals und andere Großveranstaltungen ohne feste Sitzplätze, bei denen kein Sicherheitsabstand gehalten werden kann, werden wieder untersagt. „Wir müssen die schnelle Verbreitung des Virus abbremsen“, mahnte der Regierungschef. Rutte mahnte seine Landsleute zur Vorsicht. Vor allem in der Altersgruppe von 18 bis 24 Jahren wurde nach Angaben des RIVM 64 Prozent weniger Infektionen gemeldet. Die Experten sehen einen deutlichen Zusammenhang mit der Verschärfung der Maßnahmen Anfang Juli.

Corona-Zahlen Holland: Inzidenz, Impfung & Co. für die Niederlande

Wie ist die aktuelle Corona-Lage in den Niederlanden? Die neuesten Fallzahlen zu Inzidenzwert, Neuinfektionen und Co. für Holland auf einen Blick ( Stand: 29.07.2021):

7-Tage-Inzidenz: 201,6

Neuinfektionen: 3605

Infektionen seit Beginn der Pandemie: 1.884.198

Todesfälle insgesamt: 18.098

Impfquote (Erstimpfung): 69,2 Prozent

Impfquote (vollständig): 50,5 Prozent

Einreisebestimmungen Niederlande – Quarantäne für Deutsche?

keinen negativen PCR-Test mehr vorweisen müssen. Auch die Empfehlung, sich in Hausquarantäne zu begeben, entfällt. Laut dem Auswärtigen Amt finden derzeit keine Grenzkontrollen zwischen Holland und Deutschland statt. Es sind aber Stichprobenkontrollen möglich. Wer mit dem Flugzeug nach Holland reist, muss ein Seit Donnerstag, 10.06.2021, ist Deutschland für die Niederlande kein Hochrisikogebiet mehr. Das bedeutet für Reisende aus Deutschland, dass sie an der Grenzemehr vorweisen müssen. Auch die Empfehlung, sich in Hausquarantäne zu begeben, entfällt. Laut dem Auswärtigen Amt finden derzeitzwischen Holland und Deutschland statt. Es sind aber Stichprobenkontrollen möglich. Wer mit dem Flugzeug nach Holland reist, muss ein Gesundheitsformular ausfüllen und mitführen.

Camping Niederlande Corona aktuell: Ist Camping erlaubt?

Die Campingplätze in den Niederlanden sind zum Teil geöffnet - je nach Lage in der Region. Man sollte also einfach bei den entsprechenden Plätzen anfragen. Wildcampen ist hingegen verboten.

Corona und Urlaub: So sind die Regeln in diesen Ländern

