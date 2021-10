In manchen Bundesländern haben die Herbstferien 2021 bereits begonnen, in anderen stehen sie noch bevor. Einige Menschen inzieht es nun wegen immer kälter werdender Temperaturen in warme. Doch nach dem Sommer sind mancherorts die Corona-Zahlen und die Inzidenzen stark gestiegen. Nach wie vor gelten viele Länder, Regionen und Inseln als Hochrisikogebiete.