Die Corona-Zahlen in der Türkei sind offenbar aktuell durch den Lockdown gesunken

Die Türkei ist Risikogebiet - es gibt eine landesweite Reisewarnung des Auswärtigen Amts

In der Türkei lockerte die Regierung den harten Lockdwon

In der Türkei gibt es Unmut darüber, dass Türken im eigenen Land keinen Urlaub machen können

Was Urlauber für Reisen wissen müssen zu den Regeln und Bestimmungen

Die türkische Regierung den harten Lockdown gelockert. Das Haus darf nun wieder tagsüber verlassen werden, abends gilt jedoch weiter ab 21 Uhr eine Ausgangssperre. Außerdem gelten die Ausgangsbeschränkungen laut dpa nun weiter am Wochenende, die Einwohner dürfen dann nur für dringende Besorgungen auf die Straße. Auch Cafés und Restaurants bleiben vorerst weiter geschlossen und dürfen nur Lieferservice anbieten. Einkaufszentren und Bekleidungsgeschäfte öffnen wieder.

Vor dem dreiwöchigen harten Lockdown hatte die Zahl der Neuinfektionen zwischenzeitlich bei mehr als 60.000 Fällen pro Tag gelegen. Sie ist inzwischen auf rund 7.000 Fälle täglich gesunken. Ziel der Regierung ist, die Zahl auf 5000 zu drücken.

Für Touristen gelten Ausgangsbeschränkungen nicht

Touristen sind in der Türkei von Ausgangsbeschränkungen ausgenommen. Diese Regelung sowie ein Verbot des Verkaufs von Alkohol während des Lockdowns wird in der Bevölkerung scharf kritisiert worden. Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftssektor in der Türkei.

Die Regelung sorgte für Reaktionen in der türkischen Bevölkerung. „Türkei unbegrenzt, jetzt ohne Türken erhältlich“, hieß es auf einem Satire-Werbeplakat für Urlaub an den mediterranen Küsten des Landes. Zwei Kinder laufen an einem Strand entlang, weiter unten steht: „Machen Sie sich keine Sorgen, Millionen sind zu Hause.“ Die Türken reagierten in den Sozialen Medien mit Witz und Zynismus auf eine umstrittene Lockdown-Regelung

Die unterschiedlichen Regeln führten zu absurd anmutenden Szenen. Einem Türken in der Urlaubsregion Datca wurde erst kürzlich eine Strafe aufgebrummt, weil er schwimmen ging. Ukrainische Touristen dagegen blieben unbehelligt. Die Regelung sorgt wie auch ein Verkaufsverbot für Alkohol während des Lockdowns für Unmut in der türkischen Bevölkerung. Die Ausnahmeregelung für Urlauber hat aber durchaus Vorteile.

Urlaub in der Türkei: In Istanbul haben Touristen Plätze vor Hagia Sophia und Blauer Moschee für sich

In der Istanbuler Altstadt etwa hatten Touristen den Platz zwischen der berühmten Hagia Sophia und der Blauen Moschee quasi für sich. Polizisten kontrollierten den Zutritt. Es war ungewöhnlich ruhig: Vogelgezwitscher statt Verkehrslärm und Rufen von fliegenden Händlern. Urlauber schossen Fotos vor zartrosa blühenden Bäumen.

Türkei Einreisebestimmungen: Das ist beim Urlaub zu beachten

Einreise in die Türkei online anzumelden. Das Formular ist auf der Seit März ist es Pflicht, sich 72 Stunden vor derin die Türkei. Das Formular ist auf der Website des türkischen Gesundheitsministeriums abrufbar, auch auf deutsch. Nach der Registrierung erhalten Reisende einen Genehmigungscode, den sogenannten „HES-Code“, der bei Kontrollen im Land griffbereit sein muss. Der Code kann auch in der Türkei per SMS angefordert werden.

Bei der Einreise müssen Urlauber einen negativen Covid-19-PCR-Test vorzeigen, der zum Einreisezeitpunkt nicht älter als 72 Stunden sein darf. Kinder unter sechs Jahren sind von dieser Regelung ausgenommen. Bei Flugreisen ist der Test bereits beim Check-in am Abflughafen in die Türkei vorzuzeigen.

Bei der Ankunft am Flughafen wird bei Reisenden die Körpertemperatur gemessen. Bei einem erhöhten Wert oder anderen Corona-Symptomen werden zusätzliche Gesundheitsuntersuchungen angeordnet.

Türkei Urlaub: Muss ich in Quarantäne nach Rückkehr?

Die Türkei gilt aktuell als Hochinzidenzgebiet. Das bedeutet, dass man nach der Rückreise nach Deutschland 10 Tage in Quarantäne muss. Das muss bei der Planung einer Urlaubs einberechnet werden.

Wichtige Informationen für Türkei-Reisende im Überblick

Risikostufe der Türkei: Hochinzidenzgebiet

Liegt eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes vor? Ja.

Ist ein Corona-Test bei der Einreise nötig? Ja, und zwar ein PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf.

Wird ein Einreise-Formular gefordert? Ja, es ist auf der Website des türkischen Gesundheitsministeriums abrufbar.

Das ist bei der Rückkehr nach Deutschland zu beachten

Urlauber müssen innerhalb von 48 Stunden vor der Rückkehr nach Deutschland in der Türkei einen Corona-Test machen. Die Kosten dafür müssen sie selbst tragen. Fällt der Test positiv aus, müssen sich Reisende in Quarantäne begeben. Eine Rückreise nach Deutschland ist dann vorerst nicht möglich. Wichtig: Die Test- und Quarantänepflichten in Deutschland bleiben trotzdem bestehen. Eine Rückkehr nach Deutschland ist dann vorerst ausgeschlossen. Die Test- und Quarantänepflichten in Deutschland bleiben dann trotzdem gültig.

Auch wegen ihren malerischen Stränden ist die Türkei eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen.

© Foto: sulox32/Pixabay

Inzindenz , Corona-Zahlen in der Türkei

Die Türkei insgesamt hat immer noch relativ hohe Corona-Zahlen. So ist die Lage in dem Urlaubsland nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität (Stand 31.05.2021):

7-Tage-Inzidenz: 66,9

Infizierte seit Beginn der Pandemie: 5.242.911

Todesfälle: 47.405

Impfquote (Erstimpfung): 19,63 %

Impfquote (vollständig): 14,71 %

Preise für Mietwagen in Urlaubsregionen steigen an

Mietwagen in Urlaubsregionen könnten in der anstehenden Reisesaison deutlich teurer werden. Sowohl Anbieter als auch Vergleichsportale machen entsprechende Anzeichen aus. Mit den aktuellen Lockerungen für den Tourismus in einigen Ländern und Regionen ziehen teilweise schon jetzt die Preise an. Treiber sind zwei Entwicklungen in der Corona-Krise: Zum einen nimmt die Nachfrage angesichts der beginnenden und erwarteten Corona-Lockerungen und der anstehenden Reisesaison kräftig zu. Zum anderen ist das Angebot begrenzt, weil die Vermieter in der Krise sparen mussten.

Die Portale billiger-mietwagen.de und Check24 beobachten bereits ein Anziehen der Preise. Bei billiger-mietwagen.de sieht man die Preise bei Buchungen für Juli und August derzeit um 54 Prozent höher als vor einem Jahr. In einigen Gegenden wie Spanien, Italien oder Griechenland liegen die Preise dabei mehr als doppelt so hoch wie vor einem Jahr. In Deutschland sind es 20 Prozent. Wer aktuell versucht, beispielsweise bei Sixt oder Europcar ein Auto für die erste Augustwoche auf Mallorca zu buchen, muss ab Flughafen für einen Kleinwagen bereits deutlich über 100 Euro bezahlen.

Und nicht nur im Sommer wird es teurer, bereits vergangene Woche stellte billiger-mietwagen.de ganz allgemein steigende Preise in einigen Ländern fest. Allen voran damals Großbritannien und die Vereinigten Staaten sowie Deutschland.

Check24 vergleicht die Preise für die Sommerreisesaison mit den Werten von 2019, stellt aber ebenfalls einen kräftigen Anstieg fest. Über die wichtigsten Ziele hinweg sind es 24 Prozent, in einigen Regionen wie Spanien mit 82 Prozent oder Italien mit 57 Prozent aber auch deutlich mehr. Für Deutschland sind es 16 Prozent.

„Viele Vermieter haben während der Corona-Pandemie ihre Flotten verkleinert, und nicht alle sind in der Lage, ihre Kapazitäten entsprechend der steigenden Nachfrage kurzfristig zu erhöhen“, sagt Andreas Schiffelholz von Check24. „Das gilt besonders auf beliebten Inseln wie Mallorca“. Dort sieht sein Unternehmen einen Anstieg um 94 Prozent.

Auch von Vermieterseite wird die Tendenz zu steigenden Preisen bestätigt, wenn auch nicht mit konkreten Zahlen unterlegt: Sixt-Patriarch Erich Sixt hatte bereits vergangene Woche angekündigt: „Wir werden so hoch gehen, wie es uns der Markt erlaubt und was wir den Kunden gegenüber verantworten können.“ Bei der Europcar Mobility Group, zu der auch Buchbinder gehört, hieß es: Noch seien die Preise auf dem Niveau von 2019, „sollte jedoch die Nachfrage gegen Sommer sehr stark ansteigen, ist durchaus mit höheren Preisen zu rechnen.“

Bei Avis Budget hält man sich zu den Preisen bedeckt, erwartet aber „größere Schwankungen sowohl bei der Nachfrage am Markt als auch beim Buchungsverhalten unserer Kunden“.

Die wichtigsten Corona-Regeln in der Türkei

Gastronomiebetriebe sind mit Ausnahme der Abhol- und Lieferdienste geschlossen.

Für das Betreten von Einkaufszentren ist der oben genannte HES-Code erforderlich.

Im gesamten öffentlichen Raum, in Supermärkten und in öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Tragen von Schutzmasken Pflicht.

Bei Verstößen gegen die Hygienevorschriften können Geldstrafen verhängt werden.

Aufgrund des Infektionsgeschehens hat das türkische Gesundheitsministerium die Provinzen in vier Risikogruppen eingeteilt:

Geringes Risiko (blaue Zone),

mittleres Risiko (gelbe Zone),

hohes Risiko (orange Zone),

sehr hohes Risiko (rote Zone).

Landesweit gilt aktuell für alle Zonen eine tägliche Ausgangssperre von 19 bis 5 Uhr und an Wochenenden von Freitag 19 Uhr bis Montag 5 Uhr, teilt das Auswärtige Amt mit. Reisen zwischen den Provinzen mit privatem Transportmittel sind in den Zeiten der Ausgangssperren grundsätzlich verboten.

Möglich sind Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Nutzung öffentlicher Nahverkehrsmittel ist für Personen über 65 und unter 20 Jahren untersagt.

Ausländische Touristen sind grundsätzlich von den Ausgangssperren ausgenommen, örtliche Ausnahmen sind möglich. Wer sich den Verboten widersetzt, muss mit Strafen rechnen.

Corona in der Türkei: Nur wenige Urlauber - Tourismus im Land bricht ein

Der Tourismus in der Türkei ist im ersten Quartal 2021 pandemiebedingt eingebrochen. Das türkische Statistikamt TurkStat meldete am Freitag Rückgänge bei Besucherzahlen und Brancheneinnahmen. Die Zahl der ausländischen Touristen, die von Januar bis März die Türkei besuchten, fiel demnach um 53,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Einnahmen aus dem Tourismus sanken im genannten Zeitraum den Angaben zufolge um mehr als 40 Prozent.

Von den Besuchern, die in die Türkei reisten, entschied sich die Mehrheit für All-inclusive-Urlaubspakete, hieß es weiter. Zudem seien im ersten Quartal 84 Prozent weniger Türken ins Ausland gereist.

Bereits 2020 hatten die Reisebeschränkungen durch Corona einen verheerenden Einfluss auf den Tourismus. Die Branche gilt als wichtige Einnahmequelle für die kränkelnde türkische Wirtschaft: 2018 machte der Tourismus nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 7,7 Prozent der Arbeitsplätze aus. Im gleichen Jahr beliefen sich die Einnahmen aus dem Tourismus auf 3,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP).

Türkei bestellt 50 Millionen Dosen des russischen Impfstoffs Sputnik V

Die Türkei hat 50 Millionen Dosen des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V bestellt. Die ersten Lieferungen werden für Mai erwartet, wie Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Mittwoch ankündigte. Die Türkei hatte Mitte Januar ihre Corona-Impfkampagne mit dem Corona-Vakzin des chinesischen Herstellers Sinovac gestartet und greift inzwischen auch auf den Impfstoff von Biontech und Pfizer zurück.

Bislang erhielten rund 13,5 Millionen Menschen eine erste Impfung und neun Millionen Bürger zwei Impfdosen. Um die Impfkampagne zu beschleunigen, ordnete Koca an, den Abstand zwischen der Erst- und Zweitimpfung mit dem Präparat von BionTech/Pfizer von vier auf sechs Wochen zu verlängern.

Die Türkei hat sich bisher nur eine vergleichsweise kleine Menge von 4,5 Millionen Dosen des Biontech-Impfstoffs gesichert, zudem verzögert sich die Lieferung von 100 Millionen bestellten Impfstoffdosen aus China.

Rückkehr nach Deutschland aus dem Ausland

Auch wenn die Corona-Regeln für Urlauber gelockert wurden, sollte man bei der Rückreise aus dem Ausland einige Dinge beachten.

Corona und Urlaub: So sind die Regeln in diesen Ländern

In vielen europäischen Ländern ändern sich gerade die Corona-Regeln für Urlaub und Einreise. Was wo gilt: