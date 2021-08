Kroatien meldet aktuell Inzidenzwerte von 27, in Istrien ist die Inzidenz viel niedriger

meldet aktuell Inzidenzwerte von 27, in Istrien ist die Inzidenz viel niedriger Die Region Istrien ist seit Juni kein Risikogebiet mehr

ist seit Juni mehr Grundsätzlich sind in Kroatien die Inzidenzwerte und Corona-Zahlen mittlerweile deutlich gesunken

und Corona-Zahlen mittlerweile deutlich gesunken Was gilt also für Urlaub und Reisen auf der kroatischen Halbinsel?

Welche Regeln muss man in Istrien beachten?

Rovinj, Pula, Poreč, Kamenjak: Viele Menschen in Deutschland (und Europa) sehnen sich nach einem Urlaub in Istrien. Malerische Buchten, historische Städte mit kleinen Gassen, gutes Essen. Kroatien gilt laut Auswärtigem Amt offiziell : Viele Menschen in Deutschland (und Europa) sehnen sich nach einem Urlaub in. Malerische Buchten, historische Städte mit kleinen Gassen, gutes Essen.gilt laut Auswärtigem Amt offiziell nicht mehr als Risikogebiet . Ausnahmen bilden die beiden Grafschaften Medimurje und Zadar.

Die 7-Tage-Inzidenz in Kroatien lag laut Zahlen (Stand: 02.08.2021) der Johns-Hopkins-Universität (JHU) zuletzt bei 27,7. Für alle Staatsangehörigen der EU-Mitgliedstaaten ist die Einreise nach Kroatien aktuell mit Einschränkungen gestattet. So sieht es in der beliebten Urlaubsregion Istrien aus.

Corona-Zahlen Istrien: Inzidenz liegt bei unter 5

Am 02.08.2021 gibt die Webseite istra.hr , die tägliche Corona-Updates veröffentlicht, einen Inzidenzwert von unter 10 an. Damit ist der Wert in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen. Das sind die aktuellen Zahlen für die kroatische Halbinsel:

7-Tage-Inzidenz: 9,07

Neuinfektionen: 1

Aktive Fälle: 8

Positiv getestete: 1,04 %

Zu Istrien gehören die Regionen Zentralistrien, Nordistrien, Pula/Medulin (Süden), Ostistrien, die Regionen Rovinj und Poreč.

Risikogebiete in Europa: Ist Kroatien Risikogebiet?

Kroatien ist von Covid-19 stark betroffen gewesen – die Zahl der Neuinfektionen ist zuletzt aber deutlich gesunken. Bis zum 22. Mai 2021 galt das Land als Gebiet mit besonders hohem Infektionsrisiko – als Hochinzidenzgebiet. Aktuell gilt keine Region des Landes als Risikogebiet.

Corona-Einreisebestimmungen: Regeln für die Einreise nach Kroatien aktuell

Kroatien regelt die Einreise je nachdem aus welchem Land man einreist. Wer aus einem Land, das auf der grünen Liste der EU steht, einreist, hat keinerlei Einschränkungen. Deutschland ist aktuell noch rot. Damit muss man als Deutscher bei der Einreise eines der folgenden Dokumente vorzeigen:

Ein negativer PCR-Test oder Schnelltest , der nicht älter als 48 Stunden ist.

oder , der nicht älter als 48 Stunden ist. Impfbescheinigung , Vorrechte für Geimpfte gibt es nur bei der Einreise.

, Vorrechte für Geimpfte gibt es nur bei der Einreise. Nachweise über einen negativen PCR-Test und zusätzlich Nachweis über Corona-Impfung mit einer Impfdosis.

geltenden Regeln fasst die kroatische Regierung auf Deutsch Bei der Einreise werden die Kontaktdaten der Reisenden für die Dauer des Aufenthalts in Kroatien registriert. Zur Vermeidung langer Wartezeiten bei einem Grenzübertritt empfiehlt das kroatische Innenministerium, die Kontakt- und Aufenthaltsdaten vorab online zu hinterlegen. Alle aktuellfasst die kroatische Regierung auf Deutsch online zusammen. Alle Urlauber müssen vorher ein Online-Formular ausfüllen. Für einen einfacheren und schnelleren Grenzübertritt können Urlauber ihre Daten im Voraus über die Website entercroatia.mup.hr eingeben. An den Straßengrenzübergängen Bregana, Macelj, Rupa und Plovanija gibt es spezielle Fahrspuren für Gäste, die vor ihrer Ankunft das Formular „ Enter Croatia “ ausgefüllt und eingereicht haben. Alle Personen aus grünen Ländern/Regionen müssen keinen Test vorlegen oder sich selbst isolieren, der Rest schon.

Urlaub mit Kindern in Istrien: Das gilt für die Einreise

Was gilt für Familien, die mit Kindern nach Kroatien und die Region Istrien einreisen möchten, um Urlaub zu machen?

nach und die Region Istrien einreisen möchten, um Urlaub zu machen? Brauchen Kinder auch einen negativen Corona-Schnelltest oder einen PCR-Test?

Kinder unter zwölf Jahren, die mit einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten reisen, sind von der Vorlage eines negativen Testergebnisses oder der Quarantäne befreit, wenn die Eltern für sich selbst einen negativen PCR oder Antigen-Schnelltest durchgeführt haben oder eine Impf- oder Genesungsbescheinigung von Covid-19 vorlegen können.

Urlaub 2021 in Kroatien: Corona-Regeln für Gastronomie und Strand

In Kroatien dürfen Restaurants, Cafés und Lokale draußen Gäste empfangen – sofern sie strenge Auflagen befolgen. Hotels und andere Unterkünfte sind prinzipiell ebenfalls offen, dürfen Essen aber nur für Hotelgäste anbieten. Es besteht Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen wie Geschäften und im öffentlichen Verkehr – außerdem grundsätzlich überall dort, wo der Mindestabstand von 1,5-Metern nicht eingehalten werden kann. An Stränden gibt es Zugangsbeschränkungenund Regeln. Liegestühle müssen beispielsweise paarweise in Abständen von 4,5 Metern aufgestellt werden. Die Ordnungsdienste der Gemeinden kontrollieren die Angaben.

Die Skyline von Rovinj in Istrien. Rovinj ist eine kroatische Hafenstadt an der Westküste der Halbinsel Istrien.

© Foto: Moritz Bechert/Pixabay

Camping in Istrien: Campingplätze und Regeln für Kroatien

Istrien ist vor allem für die zahlreichen Campingplätze bekannt. Knapp 50 gibt es auf der kroatischen Halbinsel. Manche sind bereits ausgebucht, andere haben noch ein paar Plätze frei und lassen sich kostenlos stornieren – eine Option, die aufgrund der unsicheren Lage seit Corona viele Plätze anbieten. Auf den Webseiten einiger Camping-Anbieter steht, dass diese eine erfolgreiche Sommersaison erwarten: „Wir gehen davon aus, dass bis zur Sommersaison alle Regionen grüne Zonen sind“, schreibt Camping Adriatic . Schon jetzt ist eine Vielzahl der Campingplätze für Touristen geöffnet.

Istrien Wetter: Welche Temperaturen gibt es im September?

Die Temperaturen in Istrien werden in den nächsten Tagen (Stand 02.08.2021) hoch sein und zwischen 25 und 30 Grad liegen, das sagt die Vorhersage von wetter.de . Zwar gelten Juli und August als die heißesten Monate, doch auch im September lohnt sich eine Reise in die kroatische Gespanschaft. Im September kann man mit bis zu 26 Grad rechnen, im Durchschnitt 23 Grad.

Corona Urlaub: Wie ist die Lage in diesen Ländern

In vielen europäischen Ländern ändern sich gerade die Corona-Regeln für Urlaub und Einreise. Was wo gilt: