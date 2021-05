Die Kanaren sind von der Liste der Corona-Risikogebiete gestrichen.

Einreise, Ausreise und Co.? Was gilt für Urlaub und Reisen auf die Kanarischen Inseln?

Mit den Kanarischen Inseln wurde ein weiteres beliebtes Urlaubsziel der Deutschen ganz von der Liste der Corona-Risikogebiete gestrichen.

Nach Mallorca und Griechenland - die Kanaren, Portugal und Italien und die Sommersaison

"Die Aufhebung der Reisewarnung für die Kanaren ist ein wichtiger Schritt und auch unsere Hotels in Portugal und Italien gehen jetzt an den Start. Neben den Balearen, den Kanaren und Griechenland gehören Portugal und Italien zu den Bestsellern am Mittelmeer - entsprechend positiv ist auch die Reaktion auf die weiteren Reisefreiheiten. Wir sehen steigende Buchungen für alle Ziele und über alle Vertriebskanäle. Allein in der vergangenen Woche haben wir ein deutliches Buchungsplus im Vergleich zum Sommer 2019 verzeichnet", sagt Marek Andryszak, Vorsitzender der Geschäftsführung bei TUI Deutschland.

Corona-Regeln Kanaren: Was gilt für Einreise und Ausreise?

Quarantänepflicht für von dort zurückkehrenden Urlauber mit Inkrafttreten einer neuen Einreiseverordnung bereits gefallen ist. Alle Reisenden müssen vor Einreise nach Spanien online ein QR-Code erstellt, der bei der Einreise benötigt wird. Frühestens 48 Stunden vor der Einreise auf die Kanaren kann man sich auf dem Portal registrieren. Für die Einreise aus dem spanischen Festland oder einer anderen spanischen Insel muss das Formular nicht ausgefüllt werden. Die Testpflicht beim Rückflug nach Deutschland gilt weiter. Die Zurückstufung hat für Touristen keine praktischen Auswirkungen mehr, da diefür von dort zurückkehrenden Urlauber mit Inkrafttreten einer neuen Einreiseverordnungist. Alle Reisenden müssen vor Einreise nach Spanien online ein Online-Formular ausfüllen. Darauf wird einerstellt, der bei der Einreise benötigt wird. Frühestens 48 Stunden vor der Einreise auf die Kanaren kann man sich auf dem Portal registrieren. Für die Einreise aus dem spanischen Festland oder einer anderen spanischen Insel muss das Formular nicht ausgefüllt werden. Diebeim Rückflug nach Deutschland gilt weiter.

Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa: Kanaren auch im Sommer ein Gästeliebling

"Seit Aufhebung der Reisewarnung ist die Nachfrage stark gestiegen, sodass die Kanarischen Inseln zusammen mit Mallorca zu den derzeit am stärksten gebuchten Urlaubsregionen gehören", so Andryszak. Die Kanaren sprechen dabei alle Zielgruppen an und sind bei Paaren, Familien und Alleinreisenden gleichermaßen gefragt. Die meisten Buchungen entfallen auf Fuerteventura gefolgt von Gran Canaria und Teneriffa.

Die Testinfrastruktur auf den Kanaren für den Antigen-Schnelltest vor Rückreise ist flächig vorhanden. In vielen TUI Hotels werden die Tests entweder direkt im Hotel oder in unmittelbarer Nachbarschaft angeboten.

Kein Corona-Risikogebiet mehr: Auswirkungen für Teneriffa, Gran Canaria und Fuerteventura

Hoteliers und Gastronomen auf Teneriffa, Gran Canaria oder Fuerteventura können über die Streichung von der Risikoliste freuen - wegen des positiven Signals. Die Infektionswellen der vergangenen Monate trafen die Tourismuswirtschaft auf den Atlantik-Inseln vor der Westküste Afrikas besonders hart, da der Winter praktisch die Hauptsaison der Region ist.

Corona auf den kanarischen Inseln: 2021 bisher 90 Prozent weniger Touristen

Nach jüngsten Zahlen des spanischen Verkehrsbüros Turespaña landeten auf den Inseln in den ersten drei Monaten des Jahres nur gut 266 000 ausländische Touristen. Das seien 90,3 Prozent weniger als im ersten Quartal 2020, als die Pandemie bereits erste negative Auswirkungen gehabt hatte. Bei den Besuchern aus Deutschland war der Rückgang mit rund 53 Prozent relativ „niedrig“. Die Zahl der britischen Touristen, auf die die Kanaren traditionell besonders angewiesen sind, ging um knapp 97 Prozent zurück. Die „Canarios“ setzen nun auf den Sommer.

Inzidenz, Corona-Zahlen, Neuinfektionen: Die Lage auf den Kanaren insgesamt

Die kanarischen Inseln sind vom Coronavirus weniger stark betroffen als Deutschland. Auf den Inseln haben sich die Infektionszahlen stabilisiert. Die 7-Tage-Inzidenz auf der spanischen Inselgruppe, bestehend aus den sieben Inseln Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Teneriffa, La Gomera, La Palma und El Hierro, liegt insgesamt bei 32,91 (Stand: 30.05.2021), die 14-Tage-Inzidenz bei 76,63.

Die Strände von Teneriffa sind bei Touristen sehr beliebt. Die Kanaren wurden am 16.05. von der Corona-Risikoliste gestrichen.

Corona Inzidenz: Teneriffa, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro, Gran Canaria und La Gomera

Die Infektionszahlen der einzelnen Inseln unterscheiden sich aber. Hier die genauen Angaben zur Inzidenz (Stand 30.05.2021):

Lanzarote - 81,51

El Hierro - 0,00

Teneriffa - 42,54

Gran Canaria - 17,42

La Gomera - 0,00

Fuerteventura - 33,41

La Palma - 4,79

Corona Urlaub 2021: Was gilt in welchem Land?

In einige Ländern in Europa und auf der ganzen Welt darf man aus Deutschland schon wieder reisen. Viele Urlaubsziele locken mit Öffnungen bei Hotels und Ferienwohnungen und in der Gastronomie. In welchem Land was gilt, erfahrt ihr hier genauer:

Rückkehr nach Deutschland aus dem Ausland

Auch wenn die Corona-Regeln für Urlauber gelockert wurden, sollte man bei der Rückreise aus dem Ausland einige Dinge beachten.

Digitaler Impfnachweis: Mit dem grünen Impfzertifikat in den Urlaub

Ein EU-weit gültiges Impfzertifikat soll ab Sommer das grenzüberschreitende Reisen in Europa erleichtern - trotz der nach wie vor anhaltenden Corona-Pandemie. Nach wochenlangen Verhandlungen einigten sich EU-Parlament und die Mitgliedstaaten nun auf die Details: Das digital lesbare Dokument soll ab dem 1. Juli zum Einsatz kommen - pünktlich zur Urlaubssaison im Sommer.