Mallorca bietet Touristen unterschiedlichste Reisemöglichkeiten – vom Partyurlaub am Ballermann oder an der Cala Rajada hin zum entspannten Familienurlaub in Cala d`Or oder Can Picafort. Badebuchten mit kristallklarem Wasser, charmante Dörfer und naturbelassene Höhlen: Die Lieblingsinsel der Deutschen ist sehr vielfältig und jeder Abschnitt der Baleareninsel hat etwas Besonderes zu bieten. Doch die Corona-Zahlen sind auf Mallorca wie in ganz Spanien stark gestiegen und die Regeln könnten verschärft werden.

Sieben-Tage-Inzidenz kletterte nach Angaben vom Montagabend Coronavirus. Am 15. Juli verzeichneten die Balearen mit 795 Ansteckungen so viele Neuinfektionen innerhalb eines Tages wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie. Diekletterte nach Angaben vom Montagabend auf den Balearen auf 310. Vor allem junge Leute infizieren sich derzeit mit dem. Am 15. Juli verzeichneten die Balearen mit 795 Ansteckungen so viele Neuinfektionen innerhalb eines Tages wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie.

Corona-Zahlen für Mallorca und die Balearen: Aktuelle Inzidenz, Neuinfektionen, Impfquote

Johns-Hopkins-Universität (Stand 20.07.2021) einen Inzidenzwert von 407,9 an. Auf Mallorca breitet sich die Delta-Variante des Coronavirus zunehmend aus und lässt die Infektionszahlen steigen. Die aktuellen Corona-Zahlen für Mallorca laut Für ganz Spanien gibt die(Stand 20.07.2021) einenvon 407,9 an. Auf Mallorca breitet sich die Delta-Variante des Coronavirus zunehmend aus und lässt die Infektionszahlen steigen. Die aktuellenfür Mallorca laut Ministerio de Sanidad im Überblick:

7-Tage-Inzidenz : 392

: 392 Neuinfektionen : 391

: 391 Infektionen seit Pandemie-beginn: 51.412

Belegte Intensivbetten auf Mallorca: 21

Impfquote der Balearen: 47 Prozent

Feiern auf Mallorca: Gelten bald strengere Corona-Regeln auf Mallorca?

Einschränkungen ergriffen. Um Partys und Trinkgelage vor allem junger Leute unter freiem Himmel zu bekämpfen, sollen Strände und Parks künftig von 22 Uhr bis 6 Uhr geschlossen werden. Die Justiz muss den Plänen noch zustimmen, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtete. Angesichts stark steigender Corona-Zahlen werden auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca voraussichtlich wieder schärfereergriffen. Umund Trinkgelage vor allem junger Leute unter freiem Himmel zu bekämpfen, sollenundkünftig von 22 Uhr bis 6 Uhr geschlossen werden. Die Justiz muss den Plänen noch zustimmen, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtete. In Katalonien, wo der Inzidenzwert über 500 liegt, gibt es in vielen Regionen und Städten bereits Ausgangssperren.

Neue Einschränkungen: Bußgelder bei Verstößen drohen

Teilnehmern solcher Partys drohen demnach künftig saftige Bußgelder in Höhe von 1000 Euro. Wenn ein Partygast mit seiner Teilnahme gegen eine Quarantäne verstößt, soll sich das Bußgeld auf 2000 Euro erhöhen. Wenn der Teilnehmer positiv auf Corona getestet wurde, werden sogar 5000 Euro fällig. Den Organisatoren illegaler Partys drohen Strafen von bis zu 100 000 Euro.

Corona-Regeln auf Mallorca: Was ist für die Gastronomie geplant?

Auch Gaststätten müssen künftig wohl wieder etwas früher schließen, und zwar um 1 Uhr statt um 2 Uhr.

Maximal dürfen im Innenbereich von Gaststätten dann noch Gruppen von vier Personen an einem Tisch sitzen.

sitzen. Im Außenbereich dürfen acht Personen an einem Tisch sitzen.

dürfen acht Personen an einem Tisch sitzen. Von 1 Uhr bis 6 Uhr dürfen sich Medienberichten zufolge nur noch Personen treffen, die im selben Haushalt leben. Gemeinsam eingecheckte Hotel- oder Fincagäste sollen dabei als ein Haushalt gelten

Maskenpflicht auf Mallorca: Muss man im Freien wieder Maske tragen?

Auf die eigentlich geplante Wiedereinführung der erst vor knapp einem Monat abgeschafften Maskenpflicht auch im Freien verzichtete die Regionalregierung nach Gesprächen mit Unternehmern und Gewerkschaften, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtete. Allerdings werde dringend geraten, freiwillig eine Maske tragen. Kann ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu Fremden nicht eingehalten werden, ist die Maske auch im Freien wieder Pflicht, in allen öffentlichen Innenräumen und in Bussen und Bahnen sowieso.

Delta-Variante und Neuinfektionen: Wie ist die Lage auf Mallorca aktuell?

Auf Mallorca wird die als ansteckender geltende Delta-Variante des Coronavirus inzwischen bei 85 Prozent aller Proben festgestellt. Auch wenn sich vor allem junge Leute mit Corona infizieren, die meist nur milde Krankheitssymptome aufweisen, kommt das Gesundheitssystem langsam wieder unter Druck.

Mallorca ist aktuell Risikogebiet: Welche Regeln gelten jetzt im Sommerurlaub 2021?

Gilt Mallorca als Hochinzidenzgebiet laut RKI?

Corona-Zahlen nicht nur auf den Balearen, sondern in ganz Spanien. Die Bundesregierung stufte deshalb das ganze Land als Risikogebiet ein. Reisen werden faktisch nicht erschwert, weil schon bisher mit dem Flugzeug zurückkehrende Urlauber einen negativen Test vorlegen mussten. Aber für das stark vom Tourismus abhängige Spanien könnte es sich als Imageschaden herausstellen, dass Seit Ende Juni klettern dienicht nur auf den, sondern in ganz Spanien. Die Bundesregierung stufte deshalb das ganze Land als Risikogebiet ein.werden faktisch nicht erschwert, weil schon bisher mit demzurückkehrende Urlauber einen negativen Test vorlegen mussten. Aber für das stark vom Tourismus abhängige Spanien könnte es sich als Imageschaden herausstellen, dass das Auswärtige Amt mitten in den Sommerferien wieder von touristischen Reisen in das Land abrät. Das löst Sorgen in der Tourismusbranche aus.

Mallorca gilt aktuell trotz der hohen Inzidenz nicht als Hochinzidenzgebiet. Welche Länder jedoch derzeit als Hochinzidenzgebiet gelten und welche Regeln es bei Rückreise, Quarantäne & Co. zu beachten gilt, zeigt folgender Artikel.

Einreise nach Mallorca: Diese Regeln gelten für Test und Nachweise

Wer aus einem Risikogebiet nach Spanien reist, muss ein negatives Ergebnis eines Corona-Tests nachweisen, eine vollständige Impfung oder eine Genesung. Deutschland gilt laut des Auswärtigen Amtes derzeit aber nicht als Risikogebiet. Wer jedoch auf dem Landweg über Frankreich nach Spanien reist, braucht einen negativen Corona-Test.

Reisende, die auf dem Luft- oder Seeweg nach Spanien kommen, müssen ein Formular im im Spain Travel Health-Portal zur Gesundheitskontrolle ausfüllen, das einen QR-Code erzeugt, der beim Check-in und bei Einreise vorgelegt werden muss. Fluggesellschaften sind verpflichtet, sich das elektronische Einreiseformular vorlegen zu lassen. Das Formular kann maximal 48 Stunden vor der geplanten Einreise ausgefüllt werden.

Rückkehr aus Mallorca: Was man bei der Einreise nach Deutschland beachten muss

Reisende, die sich innerhalb der letzten 10 Tage in einem Risikogebiet, wie es Mallorca gerade ist, aufgehalten haben, müssen vor der Einreise die digitale Einreiseanmeldung vornehmen. Das ist möglich über das digitale Einreiseportal.

die digitale vornehmen. Das ist möglich über das digitale Einreiseportal. Alle Personen, die mit dem Flugzeug nach Deutschland einreisen, müssen vor Abflug ein negatives Coronatest-Ergebnis, einen Impfnachweis oder einen Genesenennachweis vorlegen – unabhängig davon, ob sie in einem Risikogebiet waren oder nicht. Der Test darf maximal 48 Stunden alt sein (Antigen-Test) oder 72 Stunden (PCR).

Wer sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat, muss eigentlich direkt nach Ankunft zuhause in Quarantäne. Diese häusliche Quarantäne kann aber vorzeitig beendet werden, wenn ein Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung über das Einreiseportal übermittelt wurde. Gleiches gilt auf für einen negativen Testnachweis. Wenn diese Nachweise schon vor der Einreise übermittelt werden, ist eine Quarantäne erst gar nicht erforderlich.

Ist der Urlaub auf Mallorca jetzt in Gefahr?

Angesichts hoher Corona-Zahlen in Spanien hat sich die Tourismusbranche pessimistisch über die laufende Sommersaison geäußert. Es gebe einen „plötzlichen Rückgang“ bei den Buchungen ausländischer Urlauber, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE am Samstag unter Berufung auf den Vizepräsidenten des spanischen Tourismusverbandes Exceltur, José Luis Zoreda. „Wenn sich die Corona-Zahlen weiter verschlechtern, schätzen wir, dass der Tourismus in diesem Sommerquartal einen Umsatz von 37,97 Milliarden Euro generieren wird, mehr als die 24,30 Milliarden im selben Zeitraum des Vorjahres, aber viel weniger als die 58,37 Milliarden des Jahres 2019“, zitierte der Sender den Tourismusmanager.

Die Branche hatte wegen der fortschreitenden Impfkampagne auf eine weit stärkere Erholung des Geschäfts in diesem Sommer gehofft. Der Tourismus trägt in normalen Zeiten mehr als zwölf Prozent zum spanischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei, auf den auch bei Deutschen beliebten Urlaubsinseln der Balearen und auf den Kanaren sind es sogar rund 35 Prozent. Die Branche sichert Hunderttausende Arbeitsplätze.

